ข่าวเด่นวันนี้: USDIDX

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยในช่วงเปิดตลาดยุโรป ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลง −0.30% ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน และนายเจอโรม พาวเวล จะส่งสัญญาณผ่อนคลายในการแถลงข่าว
นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์กำลังสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างชัดเจน โดยทรัมป์ได้แสดงเจตนารมณ์อย่างเปิดเผยว่าต้องการให้เงินดอลลาร์อ่อนค่า เมื่อพิจารณาว่าตั้งแต่ต้นปีมามีเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นที่ดอลลาร์แข็งค่า จึงสามารถกล่าวได้ว่าประธานาธิบดีกำลังดำเนินตามกลยุทธ์ของตนเอง ความอ่อนแอของดอลลาร์มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย รวมถึงสงครามการค้า ความไม่แน่นอนทางการเมือง และการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่จะมาถึง
ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์ซื้อขายอยู่บริเวณกรอบล่างของช่องราคา ใกล้กับระดับเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่า อย่างไรก็ตาม หากแนวโน้มขาลงยังคงยืดเยื้อต่อไป ระดับดังกล่าวอาจถูกคงไว้เป็นระยะเวลานาน
ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบการสะสมปัจจุบัน โดยขอบบนถูกทดสอบหลายครั้งแต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้อย่างยั่งยืน ขณะนี้ดอลลาร์กำลังเข้าใกล้ขอบล่าง และไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ในการกลับมาทดสอบแนวรับเหนือระดับ 96.1000 จุด