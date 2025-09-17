อ่านเพิ่มเติม

USDIDX ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี 📉

08:44 17 กันยายน 2025

USD อ่อนค่าลงแม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง 🗽

ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีการเปิดเผยตัวเลขการผลิตและการบริโภคที่แข็งแกร่ง

คู่เงิน EUR/USD ปรับขึ้นเกือบ 0.5%
คู่เงิน USD/PLN ลดลงมากกว่า 0.3%
การเคลื่อนไหวของตลาดเช่นนี้อาจบ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามมุมมองนี้อาจถูกตั้งคำถาม เนื่องจากยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันในตราสารหนี้สหรัฐฯ ทั้ง Donald Trump และ Scott Bessent ต่างส่งสัญญาณว่าควรเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ วันนี้

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MoM) เดือนสิงหาคม: +0.1% (คาดการณ์ -0.1% ก่อนหน้า -0.1%)

  • การผลิตภาคการผลิต (MoM): +0.2% (คาดการณ์ -0.2% ก่อนหน้า 0.0%)

  • อัตราการใช้กำลังการผลิต: 77.4% (คาดการณ์ 77.4% ก่อนหน้า 77.5%)

  • ยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคม: +0.6% (คาดการณ์ +0.2% ก่อนหน้า +0.5%)

  • Core Retail Sales (MoM): +0.7% (คาดการณ์ +0.4% ก่อนหน้า +0.3%)

  • ราคาส่งออก (MoM): +0.3% (คาดการณ์ +0.1% ก่อนหน้า +0.1%)

  • ราคานำเข้า (MoM): +0.3% (คาดการณ์ -0.2% ก่อนหน้า +0.4%)

  • ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB: 32 (คาดการณ์ 33 ก่อนหน้า 32)

  • สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ (MoM): +0.2% ตรงตามคาดการณ์ +0.2% และเท่ากับครั้งก่อน +0.2%

USDIDX (D1 interval)
ฟิวเจอร์สของดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (USDIDX) ลดลง 0.5% ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบหลายปีอีกครั้ง

 

Source: xStation5

หุ้น:
18.09.2025
17:27

