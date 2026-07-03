กราฟประจำวัน: USDJPY – การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม? (03.07.2026)

USDJPY ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 1986 (162.8) เมื่อวันพุธที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นได้ปรับตัวลดลงมากกว่า 1%
การเปลี่ยนแนวทางการแทรกแซงค่าเงิน
ความพยายามในการแทรกแซงตลาดของทางการญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากการปรับตัวลงชั่วคราว คู่เงิน USDJPY กลับขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง
ด้วยเหตุนี้ ตามรายงานของ Reuters เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะยกเลิกแนวทางเดิมที่ใช้ “การส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงการแทรกแซง” และหันไปใช้การดำเนินการโดยตรงเพื่อกดดันนักเก็งกำไร และเพิ่มต้นทุนในการเดิมพันฝั่งอ่อนค่าเงินเยนแทน
นอกจากนี้ คาดว่าจะยกเลิกการสื่อสารเชิง “กำหนดระดับอัตราแลกเปลี่ยน” ที่อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแทรกแซงด้วย
การเปลี่ยนแปลงแนวทางดังกล่าวได้รับการตอบรับเชิงบวกจากตลาด โดยเงินเยนแข็งค่าขึ้นเกือบ 0.9% เมื่อวานนี้ในช่วงเช้า และยังสามารถรักษาระดับกำไรไว้ได้จนจบวัน โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ (NFP) ที่ออกมาต่ำกว่าคาด
ในวันนี้ เงินเยนยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยอาจได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ในวงกว้าง รวมถึงถ้อยแถลงของรัฐมนตรีคลัง ซัตสึกิ คาตายามะ (Satsuki Katayama) ที่ระบุว่าญี่ปุ่นยังพร้อมเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมเน้นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ เธอยังกล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร โดยย้ำว่านโยบายการคลังจะถูกดำเนินการเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาด
การปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง
ขณะนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อยู่ในจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ โดยกำลังค่อย ๆ ออกจากนโยบายการเงินผ่อนคลายพิเศษที่ยาวนานหลายทศวรรษ
ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน BoJ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1995 ที่ 1%
สอดคล้องกับฉันทามติของตลาดและสัญญาณจากคณะกรรมการบางราย (รวมถึงสายเข้มงวดอย่าง Naoki Tamura) นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ย ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะค่อย ๆ ปรับขึ้นเป็นช่วง ๆ ในอีกหลายเดือนข้างหน้า ไปสู่ระดับ “neutral rate” ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินไว้ที่ 1.5%–2.0%
รัฐบาลยังคงกดดันให้มีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการอ่อนค่าของเงินเยนมากเกินไป และในทางกลับกัน ภาคธนาคารของญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์หลักจากสถานการณ์นี้
การคุมเข้มนโยบายหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจ
ข้อมูลเศรษฐกิจยังคงสนับสนุนแนวโน้มการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น
ธนาคารกลางได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ โดยคาดว่า Core CPI จะอยู่ที่ 2.5–3% ในปีงบประมาณ 2026 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2% อย่างชัดเจน
ความคาดหวังเงินเฟ้อทั้งระยะกลางและระยะยาวยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ เงินเฟ้อไม่ได้ถูกขับเคลื่อนจากปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป
ค่าจ้างในเดือนเมษายนเติบโต 3.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2024 และบริษัทญี่ปุ่นเริ่มมีแนวโน้มที่จะส่งผ่านต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นไปยังราคาสินค้าปลายทางมากขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
รูปที่ 1: USDJPY (03.12.2025 - 03.07.2026)
Source: xStation,
03.07.2026
แม้จะมีการปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญ แต่คู่เงินนี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่มีเสถียรภาพ โดยโครงสร้างพื้นฐาน (รูปแบบ Higher High และ Higher Low บนกราฟรายวัน) ยังไม่ได้ถูกทำลายอย่างถาวร
บริเวณ 160.2 ในขณะนี้ทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับสำคัญ ซึ่งเกิดจากการบรรจบกันของปัจจัยทางเทคนิคที่มีนัยสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 ช่วงเวลา (EMA 50 – 160.268) และระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของรอบแนวโน้มขาขึ้นหลัก
ดัชนี RSI ได้หลุดออกจากโซน overbought และทรงตัวอยู่ในระดับเกือบเป็นกลางที่ 50.2 ซึ่งเปิดพื้นที่ให้เกิดแรงส่งของแนวโน้มรอบใหม่ได้
ในระยะสั้น ฝั่งผู้ขายยังคงมีอิทธิพลมากกว่า ซึ่งยืนยันจาก MACD ที่เกิดสัญญาณตัดลงของเส้นสัญญาณจากด้านบน พร้อมกับฮิสโตแกรมที่อยู่ในแดนลบและขยายตัว สะท้อนแรงโมเมนตัมขาลง จึงต้องระมัดระวังในการสรุปว่าการปรับฐานสิ้นสุดลงแล้ว
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Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB
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