USDJPY อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง หรือกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยน? 💡

USD/JPY ปรับตัวลงเล็กน้อยก่อนประกาศ NFP
- USD/JPY เคลื่อนไหวลดลงเล็กน้อยในช่วงเช้าวันนี้มาอยู่ที่ 162.70 (-0.15%) หลังจากเพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปีบริเวณ 163 โดยตลาดกำลังจับตารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้นำสำคัญในวันนี้
บริบทของตัวเลข NFP วันนี้
- รายงานการจ้างงานเดือนมิถุนายนถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของวัน โดยตลาดคาดว่าการจ้างงานจะชะลอลงอย่างชัดเจนเหลือประมาณ 110,000 ตำแหน่ง หลังเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งเกินคาดที่ 172,000 ตำแหน่ง
- ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.3% และการเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยคาดว่าจะเร่งขึ้นสู่ 3.5% YoY
- ตลาดกำลังประเมินว่าการจ้างงานที่แข็งแกร่งในเดือนพฤษภาคมสะท้อนการฟื้นตัวของตลาดแรงงานจริง หรือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว เช่น ผลบวกจากการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นในสหรัฐฯ
- อย่างไรก็ตาม การจ้างงานเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังอยู่เหนือ 80,000 ตำแหน่งต่อเดือน ซึ่งยังสนับสนุนมุมมองว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง
- นักวิเคราะห์จาก CBA ระบุว่า หากตัวเลข NFP ออกมาดีกว่าคาดอีกครั้ง อาจผลักดัน USD/JPY ขึ้นทดสอบระดับ 165 และเพิ่มแรงกดดันต่อทางการญี่ปุ่นในการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยน
- ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาอ่อนแอ โดยเฉพาะต่ำกว่า 70,000–90,000 ตำแหน่ง ก็อาจลดแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงท่าทีเข้มงวด และเปิดทางให้ USD/JPY ปรับฐานลงในระยะสั้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
ราคา USD/JPY สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 159.52 และ 160.52 เยน ได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมแรงซื้อที่ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด ได้แก่
- EMA 50 วัน: 160.29
- EMA 100 วัน: 159.21
- EMA 200 วัน: 157.31
ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม ค่า RSI อยู่ที่ 71.8–76.2 บนกราฟรายวัน ซึ่งเข้าสู่เขต Overbought (ซื้อมากเกินไป) โดยในอดีต ระดับดังกล่าวมักนำไปสู่การพักฐานหรือการปรับตัวลงระยะสั้น โดยเฉพาะเมื่อราคาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี
แม้ภาพรวมของแนวโน้มยังเป็น Bullish ต่อดอลลาร์ (Bearish ต่อเงินเยน) แต่บริเวณ 162–163 เยนต่อดอลลาร์ ถือเป็นโซนที่ตลาดจับตาความเสี่ยงของการแทรกแซงค่าเงินจากทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด
ที่มา: xStation
สรุปข้อมูลเศรษฐกิจจากญี่ปุ่น
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ 1.0% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่คาดว่า BoJ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนช่วง เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2026 แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์ราว 90% จะประเมินว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้
การดำเนินนโยบายการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปของ BoJ ประกอบกับท่าทีที่ยังเข้มงวดของ Fed ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่กดดันให้เงินเยนอ่อนค่าต่อเนื่องในระยะยาว
ขณะเดียวกัน การส่งสัญญาณหรือการแทรกแซงด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นที่ผ่านมา ยังไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการอ่อนค่าของเงินเยนได้อย่างยั่งยืน
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