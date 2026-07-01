อุตสาหกรรมกลาโหมกำลังฟื้นตัวจากการขาดทุน - นี่คือการเปลี่ยนแนวโน้มแล้วหรือไม่?

บริษัทอุตสาหกรรมกลาโหมในยุโรปและสหรัฐฯ กำลังรายงานคำสั่งซื้อเพิ่มเติม ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการอุปกรณ์ทางทหารที่ยังคงแข็งแกร่ง หลังจากหลายเดือนของการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง นี่อาจเป็นปัจจัยที่ตลาดกำลังรอคอย เพื่อใช้เป็นแรงสนับสนุนในการฟื้นตัวและกลับไปสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง ภายใต้การใช้จ่ายด้านกลาโหมที่ทำสถิติสูงสุด
ยุโรป
ข่าวสำคัญที่สุดจากยุโรปคือสัญญาของ Saab กับหน่วยงานจัดซื้อด้านกลาโหมของสวีเดน (FMV) สำหรับการจัดหาเครื่องบินขับไล่ Gripen E จำนวน 16 ลำ ที่มีวัตถุประสงค์สำหรับยูเครน
มูลค่าข้อตกลงอยู่ที่ประมาณ 24.6 พันล้านโครนสวีเดน (SEK) โดยคาดว่าจะบันทึกรายได้ในไตรมาส 3 ปี 2026 การส่งมอบมีกำหนดในช่วงปี 2029–2030 และแพ็กเกจดังกล่าวไม่ได้รวมเฉพาะตัวเครื่องบินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย หลังประกาศข่าวดังกล่าว ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นมากกว่า 3%
SAABB.SE (D1)
หลังจากการปรับตัวขึ้นแรง 2 ระลอกที่ดันราคาจากระดับประมาณ 165 SEK ไปแตะราว 750 SEK หุ้นได้เผชิญแรงขายอย่างรุนแรง และตอนนี้เข้าสู่ช่วงการแกว่งตัวสะสม (consolidation) บริเวณประมาณ 500 SEK
การที่ราคายังสามารถยืนเหนือขอบล่างของโซนแนวต้านแถว 465 SEK ได้ อาจสะท้อนว่าฝั่งผู้ซื้อกำลังพยายามกลับมาควบคุมทิศทางราคาอีกครั้ง และอาจผลักดันให้ราคากลับขึ้นไปอย่างน้อยเหนือระดับ 600 SEK ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตายังคงเป็นพฤติกรรมของเส้นค่าเฉลี่ย EMA 100/200 โดยยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดสัญญาณ “Death Cross” (เส้นค่าเฉลี่ยตัดกันลง)
ในขณะเดียวกัน Rheinmetall ได้รายงานคำสั่งซื้อจากยูเครนสำหรับกระสุนปืนใหญ่และวัตถุขับดัน (propellant charges) โดยมูลค่าสัญญาถูกระบุว่าอยู่ในระดับ “หลักสิบล้านยูโร” และมีกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2027 การผลิตได้เริ่มต้นแล้วที่โรงงานของบริษัทในสเปน หลังข่าวดังกล่าว ราคาหุ้นของกลุ่มปรับตัวขึ้นมากกว่า 4%
ภาคอุตสาหกรรมกลาโหมยังต้องเผชิญกับการ IPO ที่กำลังจะเกิดขึ้นของ KNDS โดยผู้ผลิต (ซึ่งรวมถึงรถถัง Leopard 2 เป็นต้น) มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปารีสภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า
เหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็น “บททดสอบสำคัญ” ของความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อหุ้นกลุ่มกลาโหม หรืออาจกลายเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนแรงซื้อให้กับทั้งอุตสาหกรรมได้เช่นกัน
(ที่มา: Bloomberg Finance)
ในบริบทของตลาดยุโรปโดยรวม
ควรระลึกว่าเดือนกรกฎาคมในอดีตมักเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นยุโรปมีแนวโน้มเติบโต
(ที่มา: Bloomberg Finance)
สหรัฐอเมริกา (USA)
ฝั่งสหรัฐฯ ประเด็นสำคัญที่สุดคือชุดสัญญาของ Lockheed Martin ซึ่งมีมูลค่ารวมมากกว่า 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนใหญ่เป็นสัญญามูลค่า 2.99 พันล้านดอลลาร์ สำหรับการผลิตเรดาร์ Sentinel A4 และบริการด้านวิศวกรรม โดยงานจะดำเนินไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2031 นอกจากนี้ Lockheed Martin ยังได้รับสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงเรือฟริเกตชั้น Álvaro de Bazán ของสเปน
อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขาย pre-market ราคาหุ้นแทบไม่ตอบสนองต่อข่าวนี้ ซึ่งอาจสะท้อนว่านักลงทุนได้ “price in” ข่าวในลักษณะเดียวกันไปก่อนหน้านี้แล้ว
Northrop Grumman ยังได้รับสัญญา 3 ฉบับ รวมมูลค่าประมาณ 68 ล้านดอลลาร์ โดยสัญญาที่ใหญ่ที่สุดมูลค่า 49 ล้านดอลลาร์เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโครงการ Joint Tactical Ground Station รวมถึงการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์และบริการวิศวกรรม หุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 1% ในการซื้อขาย pre-market
ในขณะเดียวกัน Boeing ได้รับสัญญามูลค่า 49.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับงานเกี่ยวกับระบบควบคุมขีปนาวุธร่อนแบบยิงจากอากาศ (air-launched cruise missiles) ข้อตกลงนี้รวมถึงชุดทดสอบและการปรับปรุงระบบควบคุมเพื่อสนับสนุน ALCM โครงการมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2033 หุ้นของบริษัทแทบไม่ตอบสนองใน pre-market เช่นกัน แม้สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงหลังตลาดเปิด
มุมมองตลาดทุน
จากมุมมองตลาดทุน ภาพที่สำคัญที่สุดคืออุตสาหกรรมกลาโหมยังคงได้รับประโยชน์จาก “วัฏจักรการลงทุนทางทหารระยะยาว”
- ในยุโรป แรงขับเคลื่อนหลักคือสงครามยูเครนและการฟื้นฟูศักยภาพของ NATO
- ในสหรัฐฯ การใช้จ่ายยังคงเน้นไปที่เรดาร์ ขีปนาวุธ และโครงการปรับปรุงระบบ
- ล่าสุดยังมีความคาดหวังต่อการเติมสต็อกกระสุนหลังปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
สัญญาใหม่ไม่ได้เปลี่ยนภาพกำไรของบริษัทขนาดใหญ่ในทันที แต่สามารถช่วยหนุน sentiment ของตลาด ซึ่งจากการคาดการณ์และระดับ valuation ปัจจุบัน อาจยังสะท้อนการประเมิน “การเติบโตที่ต่ำกว่าความเป็นจริง”
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของบริษัทไม่ใช่แค่การรักษาปริมาณคำสั่งซื้อ แต่คือการแปลงคำสั่งซื้อเหล่านั้นให้เป็นรายได้อย่างรวดเร็ว รักษาอัตรากำไร และขยายกำลังการผลิตโดยไม่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมากเกินไป
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Kamil Szczepański
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB
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