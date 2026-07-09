🚩 Wall Street ฝ่าแรงกดดันจากราคาน้ำมัน ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น (09.07.2026)

- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แม้ราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้น
- ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้ง
- ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนมิถุนายนของจีนออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย
- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แม้ราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้น
- ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้ง
- ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนมิถุนายนของจีนออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย
ตลาดเอเชียลดช่วงบวก หลังแรงส่งหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ชะลอตัว
- ตลาดหุ้นเอเชียปรับลดกำไรจากช่วงเปิดตลาด และล่าสุดปรับขึ้นเพียง 0.1% หลังแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เริ่มชะลอลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดย US100 เพิ่มขึ้น 0.6% และ US500 ปรับตัวขึ้น 0.3% ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นยุโรปชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มเปิดบวกแข็งแกร่งขึ้น
- ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับขึ้นมากกว่า 1% แตะระดับประมาณ 79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ถือเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 หลังสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ ด้านพันธบัตรรัฐบาลยังคงปรับตัวลดลงในญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เนื่องจากตลาดเริ่มเพิ่มน้ำหนักต่อความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี เข้าใกล้ระดับสูงสุดของปีในวันพุธที่ผ่านมา แม้ว่าพันธบัตรสหรัฐฯ จะเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัวในช่วงตลาดเอเชีย ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่วน Bitcoin ฟื้นตัวขึ้นแตะระดับ 62,500 ดอลลาร์
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน อยู่ที่ประมาณ 4,050 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงิน (Silver) ลดลงเกือบ 1% หลุดต่ำกว่า 58 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นยังคงลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนดอกเบี้ย
- การขนส่งผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ชะลอตัวลงจนเกือบหยุดนิ่ง หลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยังไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันเป็นเวลานาน
- สหรัฐฯ ยังได้ยกเลิกมาตรการผ่อนผันที่เคยอนุญาตให้อิหร่านสามารถขายน้ำมันในตลาดโลกได้ หลังเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ
- ตัวเลข CPI เดือนมิถุนายนของจีน เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบรายปี (YoY) ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 1.1% และลดลงจาก 1.2% ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ PPI เพิ่มขึ้น 4.1% YoY สอดคล้องกับคาดการณ์ และเพิ่มขึ้นจาก 3.9% ในเดือนก่อนหน้า ด้านดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง ปรับตัวลดลงมากกว่า 1%
- หุ้นเกือบ 400 บริษัทในดัชนี S&P 500 ปิดตลาดในแดนลบเมื่อวานนี้ แต่ดัชนีหลักสามารถฟื้นตัวจากการขาดทุนบางส่วน หลัง Donald Trump ระบุว่าเขาไม่คาดว่าสงครามจะกลับมาปะทุอีกครั้ง
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวโดดเด่น หลังมีรายงานว่า China อาจอนุญาตให้บริษัท AI ชั้นนำของจีนสามารถซื้อชิปประมวลผล NVIDIA H200 ได้ในจำนวนจำกัด
- Apple กำลังขยายความร่วมมือกับ Broadcom โดยมูลค่าข้อตกลงสำหรับชิ้นส่วนที่ผลิตในสหรัฐฯ คาดว่าจะสูงกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Meta Platforms มีแผนลงทุนประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในแคนาดา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
- สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุระเบิด 8 ครั้ง ใกล้เมือง Bandar Abbas โดยระบุว่ามีขีปนาวุธ 2 ลูกโจมตีท่าเรือ Sirik และอีก 2 ลูกตกที่ท่าเรือ Jask นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสะพานแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่านถูกทำลาย แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งอิสระ
- กรุงเตหะรานเตือนถึงความเป็นไปได้ในการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ทั่วตะวันออกกลาง ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าการโจมตีอิหร่านในระลอกถัดไปอาจมีความรุนแรงมากขึ้น
US 500 (กราฟ D1)
ฟิวเจอร์ส S&P 500 ฟื้นตัวอีกครั้งจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50 – เส้นสีส้ม) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้
ในช่วงการปรับฐานที่รุนแรง 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน ดัชนีเคยเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับนี้ชั่วคราว ก่อนฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
แนวรับสำคัญยังคงอยู่บริเวณ 7,460 จุด ขณะที่แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับสูงสุดล่าสุดบริเวณ 7,650 จุด
Source: xStation 5
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