  
08:30 · 16 กรกฎาคม 2026

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการสหรัฐฯ: Wall Street คาดหวังอะไรจากบริษัทในดัชนี S&P 500?

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการสหรัฐฯ: Wall Street คาดหวังกำไรเติบโตจากบริษัท S&P 500 สูงสุดในรอบหลายปี

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 กำลังเริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังอยู่ในระดับสูง และความคาดหวังต่อผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐฯ อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปี

นักวิเคราะห์คาดว่า บริษัทในดัชนี S&P 500 จะสามารถสร้างการเติบโตของกำไรเมื่อเทียบกับปีก่อนได้ถึง 23.6% YoY เพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณการเดิมที่ 18.8% ณ สิ้นเดือนมีนาคม

รายงานผลประกอบการชุดแรกยังช่วยยืนยันแนวโน้มของ Positive Earnings Surprise โดยแม้ขณะนี้มีเพียง 4% ของบริษัทใน S&P 500 ที่รายงานผลแล้ว แต่:

  • 89% สามารถทำกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์
  • 72% มีรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด

แม้ว่าดัชนี S&P 500 จะซื้อขายที่ระดับ Forward P/E ประมาณ 20.5 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีและ 10 ปีที่ผ่านมา แต่นักลงทุนมองว่า หากฤดูกาลประกาศผลประกอบการแข็งแกร่ง ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอาจช่วยรองรับ Valuation ระดับสูงของ Wall Street ในปัจจุบันได้

ฤดูกาลประกาศงบอาจสร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกอีกครั้ง

แม้ว่าฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 เพิ่งเริ่มต้น แต่ข้อมูลในอดีตชี้ให้เห็นว่า นักวิเคราะห์มักประเมินศักยภาพการทำกำไรของบริษัท S&P 500 ต่ำเกินไป

ตลาดปัจจุบันคาดว่ากำไรของบริษัทใน S&P 500 จะเติบโตประมาณ 23.6% YoY ซึ่งจะถือเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันที่กำไรเติบโตมากกว่า 20%

หากแนวโน้มการรายงานกำไรสูงกว่าคาดยังคงดำเนินต่อไป การเติบโตของกำไรจริงอาจสูงกว่า 29% และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2021

ตัวเลขสำคัญ:

  • Consensus คาดการณ์กำไร S&P 500 ไตรมาส 2 เติบโตประมาณ 23.6% YoY
  • ในอดีต อัตราการเติบโตของกำไรมักปรับเพิ่มขึ้นตลอดช่วงฤดูกาลประกาศงบ เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่รายงานผลดีกว่าคาด
  • ในช่วง 40 ไตรมาสที่ผ่านมา มี 37 ไตรมาส ที่ตัวเลขกำไรสุดท้ายสูงกว่าประมาณการ ณ สิ้นไตรมาส
  • ข้อยกเว้นมีเพียง:
    • Q1 2020
    • Q3 2022
    • Q4 2022

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา:

  • บริษัท S&P 500 ทำ EPS สูงกว่าคาดเฉลี่ย 7.4%
  • ประมาณ 76% ของบริษัท รายงานกำไรสูงกว่าประมาณการ
  • Positive Surprise เหล่านี้ช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของกำไรทั้งดัชนีเฉลี่ย 6.2 จุดเปอร์เซ็นต์

หากใช้ค่าเฉลี่ยในอดีต:

  • กำไรไตรมาส 2 อาจเพิ่มขึ้นจากประมาณ 23.2%
  • ไปสู่ประมาณ 29.4%

ขณะที่ข้อมูลจาก 5 ไตรมาสล่าสุดและ 4 ไตรมาสล่าสุดชี้ว่ามีโอกาสสูงขึ้น:

  • เติบโตประมาณ 29.6%
  • หรือสูงถึง 31.7%

แม้แต่กรณีอนุรักษ์นิยมที่สุดจากค่าเฉลี่ยในอดีต ก็ยังชี้ว่ากำไรอาจเติบโตมากกว่า 29% YoY

ผลประกอบการช่วงแรกหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน

รายงานผลประกอบการชุดแรกส่งสัญญาณว่า ฤดูกาลประกาศงบครั้งนี้อาจทำผลงานได้ดีกว่าที่ตลาดคาดอีกครั้ง

จากบริษัท S&P 500 จำนวน 18 แห่งแรกที่รายงานผลไตรมาส 2:

  • 89% ทำ EPS สูงกว่าคาดการณ์
  • ผลลัพธ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มประมาณการการเติบโตของกำไรทั้งดัชนีจาก 23.2% เป็น 23.6% แม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่ยังไม่ได้ประกาศผล

ประเด็นที่นักลงทุนจะจับตา:

  • ผลประกอบการจริงเทียบกับประมาณการ
  • Guidance ของผู้บริหารสำหรับครึ่งหลังของปี
  • การลงทุนด้าน AI (AI Capital Spending)
  • แรงกดดันจากต้นทุน
  • ผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น

หากฤดูกาลประกาศผลประกอบการออกมาแข็งแกร่ง อาจช่วยสร้างเหตุผลพื้นฐานรองรับระดับ Valuation ปัจจุบันของ Wall Street โดยเฉพาะในกลุ่ม:

  • เทคโนโลยี
  • เซมิคอนดักเตอร์
  • โครงสร้างพื้นฐาน AI

Source: FactSet

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