ฤดูกาลประกาศผลประกอบการสหรัฐฯ: Wall Street คาดหวังอะไรจากบริษัทในดัชนี S&P 500?

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการสหรัฐฯ: Wall Street คาดหวังกำไรเติบโตจากบริษัท S&P 500 สูงสุดในรอบหลายปี
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 กำลังเริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังอยู่ในระดับสูง และความคาดหวังต่อผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐฯ อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปี
นักวิเคราะห์คาดว่า บริษัทในดัชนี S&P 500 จะสามารถสร้างการเติบโตของกำไรเมื่อเทียบกับปีก่อนได้ถึง 23.6% YoY เพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณการเดิมที่ 18.8% ณ สิ้นเดือนมีนาคม
รายงานผลประกอบการชุดแรกยังช่วยยืนยันแนวโน้มของ Positive Earnings Surprise โดยแม้ขณะนี้มีเพียง 4% ของบริษัทใน S&P 500 ที่รายงานผลแล้ว แต่:
- 89% สามารถทำกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์
- 72% มีรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด
แม้ว่าดัชนี S&P 500 จะซื้อขายที่ระดับ Forward P/E ประมาณ 20.5 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีและ 10 ปีที่ผ่านมา แต่นักลงทุนมองว่า หากฤดูกาลประกาศผลประกอบการแข็งแกร่ง ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอาจช่วยรองรับ Valuation ระดับสูงของ Wall Street ในปัจจุบันได้
ฤดูกาลประกาศงบอาจสร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกอีกครั้ง
แม้ว่าฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 เพิ่งเริ่มต้น แต่ข้อมูลในอดีตชี้ให้เห็นว่า นักวิเคราะห์มักประเมินศักยภาพการทำกำไรของบริษัท S&P 500 ต่ำเกินไป
ตลาดปัจจุบันคาดว่ากำไรของบริษัทใน S&P 500 จะเติบโตประมาณ 23.6% YoY ซึ่งจะถือเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันที่กำไรเติบโตมากกว่า 20%
หากแนวโน้มการรายงานกำไรสูงกว่าคาดยังคงดำเนินต่อไป การเติบโตของกำไรจริงอาจสูงกว่า 29% และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2021
ตัวเลขสำคัญ:
- Consensus คาดการณ์กำไร S&P 500 ไตรมาส 2 เติบโตประมาณ 23.6% YoY
- ในอดีต อัตราการเติบโตของกำไรมักปรับเพิ่มขึ้นตลอดช่วงฤดูกาลประกาศงบ เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่รายงานผลดีกว่าคาด
- ในช่วง 40 ไตรมาสที่ผ่านมา มี 37 ไตรมาส ที่ตัวเลขกำไรสุดท้ายสูงกว่าประมาณการ ณ สิ้นไตรมาส
- ข้อยกเว้นมีเพียง:
- Q1 2020
- Q3 2022
- Q4 2022
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา:
- บริษัท S&P 500 ทำ EPS สูงกว่าคาดเฉลี่ย 7.4%
- ประมาณ 76% ของบริษัท รายงานกำไรสูงกว่าประมาณการ
- Positive Surprise เหล่านี้ช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของกำไรทั้งดัชนีเฉลี่ย 6.2 จุดเปอร์เซ็นต์
หากใช้ค่าเฉลี่ยในอดีต:
- กำไรไตรมาส 2 อาจเพิ่มขึ้นจากประมาณ 23.2%
- ไปสู่ประมาณ 29.4%
ขณะที่ข้อมูลจาก 5 ไตรมาสล่าสุดและ 4 ไตรมาสล่าสุดชี้ว่ามีโอกาสสูงขึ้น:
- เติบโตประมาณ 29.6%
- หรือสูงถึง 31.7%
แม้แต่กรณีอนุรักษ์นิยมที่สุดจากค่าเฉลี่ยในอดีต ก็ยังชี้ว่ากำไรอาจเติบโตมากกว่า 29% YoY
ผลประกอบการช่วงแรกหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
รายงานผลประกอบการชุดแรกส่งสัญญาณว่า ฤดูกาลประกาศงบครั้งนี้อาจทำผลงานได้ดีกว่าที่ตลาดคาดอีกครั้ง
จากบริษัท S&P 500 จำนวน 18 แห่งแรกที่รายงานผลไตรมาส 2:
- 89% ทำ EPS สูงกว่าคาดการณ์
- ผลลัพธ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มประมาณการการเติบโตของกำไรทั้งดัชนีจาก 23.2% เป็น 23.6% แม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่ยังไม่ได้ประกาศผล
ประเด็นที่นักลงทุนจะจับตา:
- ผลประกอบการจริงเทียบกับประมาณการ
- Guidance ของผู้บริหารสำหรับครึ่งหลังของปี
- การลงทุนด้าน AI (AI Capital Spending)
- แรงกดดันจากต้นทุน
- ผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น
หากฤดูกาลประกาศผลประกอบการออกมาแข็งแกร่ง อาจช่วยสร้างเหตุผลพื้นฐานรองรับระดับ Valuation ปัจจุบันของ Wall Street โดยเฉพาะในกลุ่ม:
- เทคโนโลยี
- เซมิคอนดักเตอร์
- โครงสร้างพื้นฐาน AI
Source: FactSet
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