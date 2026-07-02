เงินเฟ้อยังน่าห่วง! Warsh ส่งสัญญาณตึงเครียด

เหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญของสัปดาห์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว Kevin Warsh ได้ขึ้นพูดในงานประชุมธนาคารกลางของ ECB ที่โปรตุเกสในวันนี้ ร่วมกับ Christine Lagarde และ Andrew Bailey โดยเขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใหม่มากนัก เนื่องจากไม่ใช่ผู้ที่ชื่นชอบการให้แนวทางล่วงหน้า (forward guidance) และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหลีกเลี่ยงคำถามยากจากผู้ดำเนินรายการ
แม้ Warsh จะหลบเลี่ยงบางคำถาม แต่ถ้อยแถลงของเขายังส่งผลต่อตลาดได้อยู่ดี ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากเขากล่าวว่าความเสี่ยงด้านราคาได้ลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เราไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเพียงพอที่จะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงในระยะยาว Warsh ย้ำชัดว่าเขายังไม่สบายใจกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้าหมาย 2% โดยปัจจุบันเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ที่ 4.2%
AI เป็นความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อ ตามมุมมองของ Warsh
- ความคิดเห็นของ Warsh เกี่ยวกับ AI น่าสนใจมาก แม้เขามองว่า AI จะช่วยเพิ่มผลิตภาพและเป็นแรงกดดันด้านเงินฝืดในอนาคต แต่ในระยะสั้น AI กลับมีลักษณะ “เงินเฟ้อ” เนื่องจากการลงทุนและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังคงเร่งตัว
- Warsh ระบุว่า AI กำลังกระตุ้นเงินเฟ้อฝั่งอุปสงค์ และเขากำลังจับตาเงินเฟ้อฝั่งอุปทานด้วยเช่นกัน การที่ Apple ประกาศขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากต้นทุนชิปหน่วยความจำที่พุ่งสูง อาจยิ่งเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อของ Fed ในช่วงข้างหน้า หากบริษัทเทคโนโลยี AI รายใหญ่เริ่มส่งผ่านต้นทุนชิปและต้นทุนอื่น ๆ ไปยังผู้บริโภคมากขึ้น อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ Fed กังวลภายใต้การนำของ Kevin Warsh
- ตลาดเตรียมรับสุนทรพจน์ในโทน “hawkish” และหลังจบงานก็เกิดแรงขายตามข่าว (buy the rumor, sell the fact) แต่โดยรวมแล้ว เราไม่คิดว่าถ้อยแถลงของ Warsh จะเปลี่ยนแนวโน้มดอกเบี้ยของสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ยังมีโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปีนี้
การปรับโครงสร้างข้อมูลของ Fed ทำให้ภาพยิ่งซับซ้อน
- โดยรวมแล้ว ข้อมูลเศรษฐกิจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของ Fed ต่อไป อย่างไรก็ตาม ประธาน Fed คนใหม่ดูเหมือนจะไม่มั่นใจในตัวชี้วัดเศรษฐกิจบางส่วนที่ Fed ใช้อยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานเฉพาะกิจใหม่จะพิจารณาปรับปรุงวิธีเก็บข้อมูลเศรษฐกิจให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจมากขึ้น
- ดังนั้น จนกว่าจะเห็นผลลัพธ์ของการปรับปรุงนี้ แม้แต่ข้อมูลเศรษฐกิจเองก็อาจยิ่งตีความทิศทางนโยบายของ Fed ได้ยากขึ้น
EUR อ่อนค่าหลังถ้อยแถลงเงินเฟ้อของ Lagarde
- ในช่วงบ่าย ค่าเงินดอลลาร์เริ่มฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดก่อนหน้า ขณะที่เงินยูโรอ่อนลง EUR/GBP ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี แม้ USD/JPY จะปรับลงเล็กน้อยในวัน แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 162.00
- เงินปอนด์ก็สามารถลดช่วงขาดทุนลงได้ โดย GBP/USD กลับมายืนเหนือ 1.3250 แม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ (Gilt) จะลดลงในวันเดียวกัน ปัจจัยหลายอย่างกำลังส่งผลต่อ Gilt yields รวมถึงแผนเศรษฐกิจล่าสุดของ Andy Burnham ดังนั้นถ้อยแถลงของ Bailey วันนี้อาจไม่ส่งผลระยะยาวต่อเงินปอนด์
- จนถึงตอนนี้ การตอบสนองส่วนใหญ่จากการประชุมธนาคารกลางเกิดขึ้นในตลาด FX ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรในสหราชอาณาจักรและสหรัฐปรับตัวลงเล็กน้อย แต่เส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ในยุโรปกำลังชันขึ้น จากการที่ตลาดลดความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นของ ECB
Meta พุ่งแรง แต่การใช้จ่าย AI ถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยัง?
- ในอีกด้านหนึ่ง หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐเริ่มต้นไตรมาส 3 ได้ไม่สดใสนัก ดัชนี Nasdaq ลดลงมากกว่า 1% และความผันผวนเพิ่มขึ้น โดยหุ้นกลุ่ม AI บางตัว เช่น CoreWeave, Micron และ Arm Holdings ปรับตัวลง
- ในทางตรงกันข้าม Meta พุ่งขึ้นมากกว่า 10% ในวันนี้ หลังประกาศแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ เพื่อขายพลังประมวลผล AI และโมเดล AI ให้กับตลาดภายนอก ซึ่งจะทำให้ Meta กลายเป็นบริษัท AI แบบ “full-stack” ที่สามารถขาย AI compute ได้โดยตรง
- อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้น่าสนใจกว่าที่เห็น หาก Meta พร้อมจะขาย AI compute นั่นหมายความว่า บริษัทอาจแตะ “จุดสูงสุด” ของการใช้จ่ายลงทุนด้าน AI แล้วหรือไม่? มีความเป็นไปได้ว่าการลงทุน AI ของ Meta อาจชะลอลงจากนี้
- หาก Meta เป็นหนึ่งใน hyperscaler รายแรกที่ลดการใช้จ่ายลงทุน (capex) อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อธีม AI ในช่วงเดือนข้างหน้า กดดันหุ้นกลุ่มชิป ขณะที่หุ้นกลุ่ม “Magnificent 7” อาจกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหลังผลงานอ่อนแอในไตรมาส 2
ในทางตรงกันข้าม ดัชนี Dow Jones ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง โดย Brent crude ลดลง 2% และล่าสุดซื้อขายต่ำกว่า 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
จับตาสหรัฐฯ ขณะที่ Micron หนุนหุ้นฟื้นตัว และราคาน้ำมันยังคงปรับลดลง
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