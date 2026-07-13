ปฏิทินเศรษฐกิจ: สัปดาห์สำคัญของ Warsh

วันข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายของ FOMC โดยภายในวันศุกร์ ตลาดอาจมีข้อมูลมากพอที่จะประเมินได้ว่า คณะกรรมการจะเริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม หรือไม่
แน่นอนว่า ไฮไลต์สำคัญที่สุดคือ การแถลงนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรส (Semi-Annual Monetary Policy Report) ของ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
🗓️ กำหนดการสำคัญ
สัปดาห์นี้เริ่มต้นอย่างจริงจังในวันอังคาร
โดยก่อนการแถลงต่อสภา Fed จะเผยแพร่แถลงการณ์ล่วงหน้าประมาณ 13:30 น.
จากนั้น เวลา 15:00 น. จะเริ่มการอ่านแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นช่วงหลักของการไต่สวน ก่อนเข้าสู่ช่วงตอบคำถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หนึ่งวันถัดมา (วันพุธ เวลา 15:00 น.) ประธาน Fed จะเข้าชี้แจงต่อวุฒิสภา
นอกจากนี้ วันอังคาร เวลา 13:30 น. จะมีการประกาศ ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งถือเป็นข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเดือน
ต่อด้วย ดัชนี PPI ในวันพุธ, ยอดค้าปลีก ในวันพฤหัสบดี และ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ในวันศุกร์
เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ นักลงทุนจะมีภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชัดเจนมากขึ้น
🌏 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่น่าจับตา
อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นสัปดาห์ยังค่อนข้างเงียบ โดยวันนี้มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจไม่มากนัก ความสนใจจะอยู่ที่ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed ได้แก่ Christopher Waller และ Michelle Bowman
วันจันทร์
นิวซีแลนด์
ดัชนี PMI ภาคบริการปรับตัวขึ้นในเดือนมิถุนายน แตะระดับสูงสุดของปี โดยคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 53 จุด อย่างไรก็ตาม ยอดขาย สินค้าคงคลัง และการจ้างงานยังคงอยู่ในโซนหดตัว
📆 ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันจันทร์
- 🇺🇸 สหรัฐฯ: ถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC Christopher Waller
- 🕠 เวลา 17:30 น.
วันอังคาร
- 🇦🇺 ออสเตรเลีย: ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ NAB (มิถุนายน)
- 🕝 เวลา 02:30 น.
- ครั้งก่อน: -14
- 🇯🇵 ญี่ปุ่น: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (พฤษภาคม)
- 🕠 เวลา 05:30 น.
- คาดการณ์: +0.5% MoM
- ครั้งก่อน: +0.5% MoM
- 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์: ดัชนี PPI (มิถุนายน)
- 🕢 เวลา 07:30 น.
- ครั้งก่อน: -1.8%
🗂️ ประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยวันพรุ่งนี้จะมีรายงานจากบริษัทสำคัญ ได้แก่
- BitMine Immersion Technologies (BMNR.US) – หลังตลาดปิด (AMC)
- Richtech Robotics (RR.US) – หลังตลาดปิด (AMC)
- American Resources Corporation (AREC.US) – หลังตลาดปิด (AMC)
3 ตลาดที่น่าจับตา
🛢️ น้ำมัน
ราคาพลังงานหลักปรับตัวขึ้นเกือบ 5% ทำให้เข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบล่าสุด ความเคลื่อนไหวหรือข่าวใหม่จาก เตหะราน และ วอชิงตัน อาจกระตุ้นให้เกิดการโยกย้ายเงินลงทุนเพิ่มเติม
📈 US100
หลังตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงแรง นักลงทุนกำลังจับตาการเปิดตลาดสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้มีสัญญาณว่าดัชนีหลักอาจเปิดตลาดในแดนลบ
💱 EURNOK
นับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม เงินโครนนอร์เวย์กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานสำคัญ
สรุปข่าวตลาดเช้า: ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด? (13.07.2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 13 ก.ค.
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