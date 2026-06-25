  
08:46 · 25 มิถุนายน 2026

WTI ดิ่งแรงหลังรายงานสต็อกน้ำมัน แตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม

ประเด็นสำคัญจากรายงานสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ (EIA)

  • สต็อกน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories): -6.088 ล้านบาร์เรล
    • คาดการณ์: -4.461 ล้านบาร์เรล
    • ครั้งก่อน: -8.263 ล้านบาร์เรล
  • สต็อกน้ำมันเบนซิน (Gasoline Inventories): +2.064 ล้านบาร์เรล
    • คาดการณ์: -0.578 ล้านบาร์เรล
  • สต็อกน้ำมันกลั่น (Distillate Inventories): +3.064 ล้านบาร์เรล
    • คาดการณ์: -0.505 ล้านบาร์เรล

รายงานจาก API ก่อนหน้านี้ส่งสัญญาณว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลงเพียง 765,000 บาร์เรล ขณะที่สต็อกผลิตภัณฑ์น้ำมันเพิ่มขึ้น โดยน้ำมันเบนซินเพิ่ม 1.238 ล้านบาร์เรล และน้ำมันกลั่นเพิ่ม 1.447 ล้านบาร์เรล

ข้อมูลจาก EIA ยืนยันแนวโน้มเดียวกัน แต่ตัวเลขจริงออกมาในระดับที่รุนแรงกว่ามาก โดยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด ขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนภาพอุปสงค์ปลายน้ำที่อ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

สต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่ำสุดในรอบ 5 ปี แต่ตลาดยังไม่รีบตีความเป็นบวก

Source: Bloomberg Finance LP, XTB

ปัจจัยตามฤดูกาลและแนวโน้มระยะยาว

สต็อกน้ำมันลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ

  • หากมองภาพใหญ่ จะเห็นว่าสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ปกติในช่วงเวลานี้ของปี เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันเร่งกำลังการผลิตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลเดินทางช่วงฤดูร้อน (Driving Season)

แต่ราคาน้ำมันไม่ได้ตอบสนองมากนัก

  • สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้สต็อกน้ำมันจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนต่ำกว่าระดับต่ำสุดเฉลี่ย 5 ปี แต่ตลาดกลับไม่ได้ตอบสนองเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่สามารถผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นได้อย่างยั่งยืน
  • ขณะเดียวกัน หากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติในเร็ว ๆ นี้ ความกังวลด้านอุปทานอาจเริ่มคลี่คลาย และสถานการณ์ในตลาดน้ำมันมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น

รายละเอียดสำคัญที่ตลาดกำลังจับตา

  • ในภาพรวม ตัวเลขพาดหัวของรายงานดูเหมือนจะเป็นปัจจัยบวกต่อน้ำมัน เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าที่ตลาดคาด โดยหายไปกว่า 6 ล้านบาร์เรล
  • อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระมัดระวังในการตีความข้อมูลดังกล่าว
  • เหตุผลคือ โรงกลั่นน้ำมันกำลังเดินเครื่องในระดับสูงมาก ส่งผลให้มีการใช้น้ำมันดิบจำนวนมาก ขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับสูงจากผลของราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวในระดับสูงและการส่งมอบตามสัญญาที่ทำไว้ก่อนหน้า
  • แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือการเปลี่ยนแปลงของสต็อกเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
  • หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลายสัปดาห์ สต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นกลับเพิ่มขึ้นรวมกันมากกว่า 5 ล้านบาร์เรล ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงทั้งสองรายการ

สิ่งที่ข้อมูลกำลังบอกเรา

  • การเพิ่มขึ้นของสต็อกเชื้อเพลิงสำเร็จรูปสะท้อนว่า ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำกำลังสะสมอยู่ในคลังเร็วกว่าอัตราการบริโภคของผู้ใช้งาน
  • กล่าวอีกนัยหนึ่ง อุปสงค์ภายในประเทศสหรัฐฯ อาจอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
  • ดังนั้น แม้ว่าสต็อกน้ำมันดิบจะลดลงอย่างมาก แต่การเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นกลับช่วยลดทอนมุมมองเชิงบวกดังกล่าว และเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันยังคงเผชิญแรงกดดันในระยะสั้น

  • ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และกำลังทดสอบจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันแรกหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้น
  • ตลาดดูเหมือนจะกลับเข้าสู่ภาวะการกำหนดราคาตามปัจจัยพื้นฐานอีกครั้ง หลังจากที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เคยผลักดันราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้า
  • อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาจะกลับเข้าสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดความขัดแย้ง แต่สถานการณ์ในตลาดน้ำมันจริง (Physical Oil Market) ยังคงตึงตัว โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่ายังมีการระบายน้ำมันจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserves) อย่างต่อเนื่อง
  • ภาพดังกล่าวสะท้อนว่า แม้ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์จะเริ่มคลี่คลายลงและแรงเสี่ยง (Risk Premium) ถูกนำออกจากราคา แต่ปัจจัยด้านอุปทานในตลาดจริงยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

Source: xStation5

คลังสำรองน้ำมันสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980

Source: Bloomberg Finance LP, XTB


 
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