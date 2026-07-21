ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดแรงงานอังกฤษแข็งแกร่ง จับตาดัชนีความเชื่อมั่น ZEW ของเยอรมนี

- ข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด
- วันนี้ตลาดจับตา ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนี
- 3M, Charles Schwab และ General Motors มีกำหนดประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
- ข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด
- วันนี้ตลาดจับตา ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนี
- 3M, Charles Schwab และ General Motors มีกำหนดประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง โดยตลาดจับตาการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนี ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวเลขสำคัญที่สุดของวัน
ขณะเดียวกัน ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดของสหราชอาณาจักรสะท้อนถึงความแข็งแกร่งเกินคาด บ่งชี้ว่าภาวะการจ้างงานยังคงแข็งแกร่ง แม้อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูง การเติบโตของการจ้างงานออกมาดีกว่าคาดอย่างชัดเจน ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก และอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.9%
แม้การเติบโตของค่าจ้างจะต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่ภาพรวมของรายงานยังสนับสนุนมุมมองว่าตลาดแรงงานอังกฤษยังคงอยู่ในภาวะแข็งแกร่ง
ปฏิทินเศรษฐกิจ
08:00 น. สหราชอาณาจักร – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (พ.ค.)
-4k เทียบกับคาดการณ์ -8k และครั้งก่อน +2k
อัตราการว่างงาน: 4.9%
สอดคล้องกับคาดการณ์ (4.9%) และไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน (4.9%)
การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงาน: 6.7k
เทียบกับคาดการณ์ 29.4k และครั้งก่อน 31.2k
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (3M/3M): 147k
เทียบกับคาดการณ์ 80k และครั้งก่อน 100k
รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ YoY: 4.3%
ต่ำกว่าคาดการณ์ 4.5% และครั้งก่อน 4.4%
รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ (ไม่รวมโบนัส) YoY: 3.4%
สอดคล้องกับคาดการณ์ (3.4%) และไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน (3.4%)
08:00 น. สวิตเซอร์แลนด์ – ดุลการค้า
5.224 พันล้านฟรังก์สวิส เทียบกับครั้งก่อน 6.110 พันล้านฟรังก์สวิส (ไม่มีคาดการณ์จากตลาด)
10:00 น. ยูโรโซน – แบบสำรวจการปล่อยสินเชื่อของ ECB
11:00 น. เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW
คาดการณ์ 15.3 เทียบกับครั้งก่อน 10.5
11:00 น. เยอรมนี – ดัชนีสถานการณ์ปัจจุบัน ZEW
คาดการณ์ -77.7 เทียบกับครั้งก่อน -81.0
11:00 น. ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW
ครั้งก่อน 9.5
14:15 น. สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์ (ADP)
ครั้งก่อน 19.75k
22:30 น. สหรัฐฯ – รายงานสต็อกน้ำมัน API รายสัปดาห์
- สต็อกน้ำมันเบนซิน: +8.2% ครั้งก่อน
- สต็อกน้ำมันกลั่น: -1.664 ล้านบาร์เรล ครั้งก่อน
- สต็อกน้ำมันที่ Cushing: +2.3% ครั้งก่อน
- สต็อกน้ำมันดิบ: -0.564 ล้านบาร์เรล ครั้งก่อน
ปฏิทินผลประกอบการ
ประมาณ 12:30 น. ET:
General Motors, 3M และ Charles Schwab มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026
กราฟ GBPUSD (กรอบเวลา D1)
เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้นหลังรายงานตลาดแรงงานออกมาแข็งแกร่ง และกำลังเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล EMA50 บริเวณ 1.3440
หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.3500 ได้อย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น ขณะที่บริเวณ 1.3420 ยังคงเป็นแนวรับสำคัญที่ต้องจับตา
Source: xStation 5
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