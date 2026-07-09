Chce Írán skutečně „dohodu“? Trump mění svůj narativ vůči Íránu a Španělsku 💡

Prezident Donald Trump během jediného dne dvakrát změnil svůj postoj. Nejprve oznámil, že dohoda s Íránem je „mrtvá“ po útocích na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Následně však naznačil, že Teherán zoufale usiluje o dohodu. Tento obrat o 180 stupňů během zhruba několika hodin jasně ukazuje, jak Trumpova nepředvídatelná komunikace ovlivňuje tržní sentiment v reálném čase.
Od „dohoda skončila“ k „strašně moc chtějí dohodu“
Ve středu 8. července klesly futures na americké indexy a ceny ropy vyskočily o více než 5 % poté, co Trump prohlásil, že příměří s Íránem „skončilo“ po íránském útoku na obchodní lodě. Index S&P 500 uzavřel seanci poklesem o 0,28 % na 7 482,71 bodu. Jen o několik hodin později Trump změnil tón a tvrdil, že Írán „právě volal“ a „velmi, velmi moc chce dohodu“. Zároveň ale dodal, že neví, zda lze Teheránu věřit, že podmínky dodrží. Tato zpráva okamžitě vyvolala obrat v tržním sentimentu a futures kontrakty na americké indexy se přehouply do zelených čísel. Když se reportér zeptal, proč Írán útočí na obchodní lodě, pokud tak moc chce dohodu, Trump stručně odpověděl: „Protože jsou trochu šílení.“
Tento vzorec není ničím novým. Od března futures kontrakty opakovaně prudce reagovaly na další kola Trumpovy rétoriky vůči Íránu. Někdy klesaly po hrozbách útoků, jindy se odrážely po signálech blížící se dohody.
Španělsko: od „ztracené země“ k „velmi štědrému partnerovi“
Podobný posun v narativu se týkal také Španělska. Na summitu NATO v Ankaře Trump označil Madrid za „ztracený případ“ a „zcela beznadějného“ partnera. Zároveň nařídil ministrovi financí Scottu Bessentovi, aby okamžitě pozastavil veškerý obchod se Španělskem, včetně víz. Důvodem bylo odmítnutí Španělska přijmout nový cíl NATO pro výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, stejně jako jeho dřívější blokování využití společných vojenských základen pro útoky na Írán.
Během letu zpět do Washingtonu na palubě Air Force One Trump změnil tón a tvrdil, že Španělsko „zcela změnilo postoj“ a bylo „velmi štědré“. Podle něj „splnilo požadavek na četné platby“. Premiér Pedro Sánchez naopak popsal rozhovor jako „velmi srdečný“ a poznamenal, že se týkal hlavně mistrovství světa ve fotbale a golfu, nikoli vojenských výdajů.
Jak pravděpodobné je embargo na Španělsko?
Navzdory svým prohlášením má Trump k dispozici reálné, i když omezené, právní prostředky k zavedení embarga.
Ministerstvo financí, Ministerstvo obchodu a Úřad obchodního zmocněnce USA mají v nejbližších dnech připravit „seznam“ španělských produktů, na které by se mohlo vztahovat embargo. To naznačuje spíše selektivní než plošný přístup. Je však dobré mít na paměti, že obchodní pravidla EU vyžadují jednotný přístup vůči všem členským státům, což komplikuje jednostranný postup pouze proti Španělsku.
Trhy si dnes ráno vedou velmi dobře. Španělské akcie rostou o 0,8 %, zatímco ropa klesá o více než 2 %. Zdroj: xStation
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