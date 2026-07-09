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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
74 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
10:08 · 9. července 2026

Chce Írán skutečně „dohodu“? Trump mění svůj narativ vůči Íránu a Španělsku 💡

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Prezident Donald Trump během jediného dne dvakrát změnil svůj postoj. Nejprve oznámil, že dohoda s Íránem je „mrtvá“ po útocích na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Následně však naznačil, že Teherán zoufale usiluje o dohodu. Tento obrat o 180 stupňů během zhruba několika hodin jasně ukazuje, jak Trumpova nepředvídatelná komunikace ovlivňuje tržní sentiment v reálném čase.

Od „dohoda skončila“ k „strašně moc chtějí dohodu“

Ve středu 8. července klesly futures na americké indexy a ceny ropy vyskočily o více než 5 % poté, co Trump prohlásil, že příměří s Íránem „skončilo“ po íránském útoku na obchodní lodě. Index S&P 500 uzavřel seanci poklesem o 0,28 % na 7 482,71 bodu. Jen o několik hodin později Trump změnil tón a tvrdil, že Írán „právě volal“ a „velmi, velmi moc chce dohodu“. Zároveň ale dodal, že neví, zda lze Teheránu věřit, že podmínky dodrží. Tato zpráva okamžitě vyvolala obrat v tržním sentimentu a futures kontrakty na americké indexy se přehouply do zelených čísel. Když se reportér zeptal, proč Írán útočí na obchodní lodě, pokud tak moc chce dohodu, Trump stručně odpověděl: „Protože jsou trochu šílení.“

Tento vzorec není ničím novým. Od března futures kontrakty opakovaně prudce reagovaly na další kola Trumpovy rétoriky vůči Íránu. Někdy klesaly po hrozbách útoků, jindy se odrážely po signálech blížící se dohody.

Španělsko: od „ztracené země“ k „velmi štědrému partnerovi“

Podobný posun v narativu se týkal také Španělska. Na summitu NATO v Ankaře Trump označil Madrid za „ztracený případ“ a „zcela beznadějného“ partnera. Zároveň nařídil ministrovi financí Scottu Bessentovi, aby okamžitě pozastavil veškerý obchod se Španělskem, včetně víz. Důvodem bylo odmítnutí Španělska přijmout nový cíl NATO pro výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, stejně jako jeho dřívější blokování využití společných vojenských základen pro útoky na Írán.

Během letu zpět do Washingtonu na palubě Air Force One Trump změnil tón a tvrdil, že Španělsko „zcela změnilo postoj“ a bylo „velmi štědré“. Podle něj „splnilo požadavek na četné platby“. Premiér Pedro Sánchez naopak popsal rozhovor jako „velmi srdečný“ a poznamenal, že se týkal hlavně mistrovství světa ve fotbale a golfu, nikoli vojenských výdajů.

Jak pravděpodobné je embargo na Španělsko?

Navzdory svým prohlášením má Trump k dispozici reálné, i když omezené, právní prostředky k zavedení embarga.

Ministerstvo financí, Ministerstvo obchodu a Úřad obchodního zmocněnce USA mají v nejbližších dnech připravit „seznam“ španělských produktů, na které by se mohlo vztahovat embargo. To naznačuje spíše selektivní než plošný přístup. Je však dobré mít na paměti, že obchodní pravidla EU vyžadují jednotný přístup vůči všem členským státům, což komplikuje jednostranný postup pouze proti Španělsku.

Trhy si dnes ráno vedou velmi dobře. Španělské akcie rostou o 0,8 %, zatímco ropa klesá o více než 2 %. Zdroj: xStation

 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

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