Graf dne: AI podporuje růst – dokážou ho Tesla a Google udržet? (22. 7. 2026)

Úterý bylo pro americký index Nasdaq 100 nejúspěšnějším dnem v červenci, a to navzdory pokračující eskalaci konfliktu mezi USA a Íránem.
Vrací se AI do přízně investorů?
Index posílil o 1,9 %, přičemž jej podpořilo zlepšení sentimentu vůči společnostem ze širšího ekosystému AI. Aktuálně se nachází méně než 5 % pod historickým maximem, které stanovil v červnu.
Obrázek 1: Vliv jednotlivých sektorů na výkonnost indexu Nasdaq 100 (21. 7. 2026)
Zdroj: XTB Research, 22. 7. 2026
Mezi největší úterní vítěze patřily společnosti ze sektorů polovodičů, pamětí DRAM a „neo-cloud“ infrastruktury. Filadelfský polovodičový index SOX včera vzrostl přibližně o 5 %. Akcie společností Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne a Seagate posílily o více než 10 %.
Obrázek 2: Vítězové a poražení dne v indexu Nasdaq 100 (21. 7. 2026)
Zdroj: XTB Research, 22. 7. 2026
Podporu trhu poskytla mimo jiné velmi optimistická zpráva analytiků Bank of America, kteří zařadili společnost Micron na svůj seznam US 1 List, tedy do portfolia akcií, u nichž mají nejvyšší investiční přesvědčení.
V posledních dnech se také hodně hovoří o rostoucí popularitě čínských open-source modelů AI, které podporují poptávku po vysokorychlostních pamětech. I modely s velmi levným přístupem přes API vyžadují obrovské množství pamětí HBM a DRAM.
Ceny ropy nadále rostou
To vše se odehrává na pozadí pokračující eskalace konfliktu mezi USA a Íránem. Za sebou máme již 11. noc bombardování v řadě. Přestože měli zprostředkovatelé z Kataru, Egypta a Pákistánu včera oběma stranám předložit návrh na 10denní příměří, ceny ropy a LNG nadále rostly. Barel ropy Brent nyní stojí více než 94 USD, což je o více než 10 % více než před týdnem.
Přichází čas gigantů
Dnes nás bezpochyby čeká nejintenzivnější den tohoto týdne z hlediska zveřejňování výsledků největších amerických společností. Pozornost trhu se samozřejmě zaměří na giganty, jako jsou Tesla, Google, AT&T a IBM. Jejich výsledky mohou výrazně ovlivnit indexy, jejichž jsou součástí, včetně Nasdaq 100, i širší tržní sentiment.
Tesla právě uzavřela čtvrtletí s rekordními výsledky dodávek. Investoři si však kladou otázku, jak výrazně tím utrpěly marže. Trh chce vědět, zda případné snižování cen a náklady na podporu poptávky výrazně zasáhly ziskovost podnikání.
Stejně důležité, ne-li důležitější, budou komentáře Elona Muska k budoucnosti společnosti. Pozornost se zaměří například na pokrok ve vývoji levnějšího modelu Tesly nebo na rozvoj autonomních vozidel.
V případě Googlu se pozornost soustředí na to, zda se již začínají vyplácet astronomické výdaje na umělou inteligenci. V prvním čtvrtletí vzrostl objem nevyřízených zakázek v cloudových službách na 460 miliard USD. Investoři chtějí potvrzení, že nešlo o jednorázový jev, ale o trvalý trend podporovaný zaváděním řešení spojených s AI.
To je obzvlášť důležité, protože společnost nedávno zvýšila výhled kapitálových výdajů pro letošní rok na 180 až 190 miliard USD. Wall Street bude hledat růst tržeb, který by tyto vyšší investice ospravedlnil.
Technická analýza
Obrázek 1: US100 [D1] (19. 1. 2026–22. 7. 2026)
Zdroj: xStation, 22. 7. 2026
Trh se aktuálně nachází v korekční fázi po velmi dynamickém růstu, který trval od konce března do začátku června. Index se pohybuje kolem 29 100 bodů a testuje klíčové úrovně podpory v podobě 50denního klouzavého průměru (EMA 50) a 23,6% Fibonacciho retracementu.
Indikátor RSI (14) naznačuje mírnou převahu prodejní strany a aktuálně se nachází těsně pod neutrální úrovní 50, konkrétně na 45,7 bodu. Také MACD zůstává v medvědí zóně, i když je patrné, že se jeho histogram začíná postupně vyrovnávat.
Udržení současných úrovní kolem 50denního klouzavého průměru bude klíčové pro rychlý návrat k růstovému trendu. Pokud medvědi stlačí cenu trvale níže, další přirozenou úroveň podpory bude představovat 100denní klouzavý průměr, který se nachází kolem 28 300 bodů.
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