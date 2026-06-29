Graf dne: EURNOK – Kdy skončí výprodej? (29.06.2026)

Kurz EURNOK vzrostl za poslední měsíc o více než 5 % a vrátil se na úrovně naposledy pozorované v první polovině února, tedy před vypuknutím války v Íránu. Klíčovým faktorem stojícím za oslabením koruny je pokles cen ropy (-35 % oproti květnovému vrcholu).
Ropa
Za barel ropy Brent zaplatíme v současnosti něco přes 72 dolarů. V případě WTI se cena pohybuje okolo 70 dolarů. Prostor pro další poklesy se zdá omezený, na což poukazuje termínová křivka, která se v poslední době velmi výrazně zploštila.
Graf 1: Termínová křivka ropy WTI (2026–2037)
Zdroj: Bloomberg, 29.06.2026
Cena barelu ropy WTI se nachází v současnosti pod 5letým průměrem (nadhodnoceným energetickým šokem způsobeným ruským útokem na Ukrajinu).
Graf 2: Sezónnost cen ropy WTI (2021–2026)
Zdroj: XTB Research, 29.06.2026
Geopolitika
Situace z minulého víkendu představuje jeden z nejzávažnějších testů pro americko-íránské memorandum podepsané v červnu.
Nové eskalaci napětí předcházel útok íránských sil na kontejnerovou loď M/V Ever Lonely plující pod singapurskou vlajkou. Donald Trump označil tento incident za „hloupé porušení" příměří vyjednaného týden před tím a avizoval, že Amerika to nenechá bez odpovědi. Výsledkem byly cílené nálety na objekty v jižním Íránu (mimo jiné v oblasti přístavu Sirik a na ostrově Kešm). Zničeny byly sklady střel, hangáry dronů a radarová a pozorovací infrastruktura.
V reakci na americké nálety provedl Islámský revoluční gard v noci ze soboty na neděli masivní raketové a dronové útoky namířené na vojenské základny v zemích Perského zálivu – v Kuvajtu a Bahrajnu. Bahrajnské ministerstvo vnitra informovalo, že jedna ze střel nebo její střepiny poškodily obytnou budovu v blízkosti mezinárodního letiště.
Teherán oficiálně pohrozil, že další ozbrojené akce ze strany USA povedou k „úplnému zmrazení veškerých diplomatických procesů". Donald Trump naopak varoval na platformě X, že pokud Írán nezačne dodržovat dohody, USA „vojensky dokončí dílo".
Navzdory dramatické výměně úderů a agresivní rétorice nastal v neděli večer náhlý obrat. Pod tlakem mezinárodních zprostředkovatelů (Kataru a Pákistánu) se obě strany rozhodly pro deeskalaci. Jak uvedla agentura Reuters s odvoláním na vysoké americké představitele, Washington a Teherán se dohodly na okamžitém zastavení vzájemných úderů a na obnovení svobodné obchodní plavby v průlivu s cílem zachránit dříve vyjednaný rámcový dokument.
Jednání mají být obnovena již v úterý (30. června) v Dauhá. Hlavním sporným bodem zůstává otázka kontroly nad Hormuzským průlivem. USA a OSN se pokoušejí vymezit nové, nezávislé námořní koridory pro obchodní lodě, s čímž Írán nesouhlasí s tím, že by to narušovalo jeho suverenitu a právo na dohled.
Opětovné vzplanutí konfliktu, které by bránilo plnému obnovení plavby v Hormuzském průlivu, představuje klíčové riziko pro trajektorii cen ropy načrtnutou termínovou křivkou.
Měnová politika
Oslabení koruny podpořil v posledních dnech také repricing očekávané trajektorie úrokových sazeb. Očekávání ohledně zvyšování sazeb Norges Bank ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku poklesla. Trhy se zdají stále méně přesvědčeny o dvou pohybech směrem nahoru ještě před koncem roku, což lze spojovat především s poklesem obav z dlouhodobé energetické krize.
Graf 3: Tržní ocenění trajektorie úrokových sazeb Norges Bank (2026)
Zdroj: Bloomberg, 22.06.2026
Graf 4: Tržní ocenění trajektorie úrokových sazeb Norges Bank (2026)
Zdroj: Bloomberg, 29.06.2026
Nejbližší zasedání banky se koná až 13. srpna.
Makroekonomická data
Před dalším rozhodnutím Norges Bank nás čekají ještě dva inflační výtisky. Pozornost věnujeme především stále velmi vysoké jádrové míře (3,4 %), jejíž silný momentum (okolo 5 % ve tříměsíčním anualizovaném vyjádření) naznačuje, že vyšší ceny energií se přelévají do zbytku ekonomiky.
Cenové tlaky podporoval zvýšený růst mezd. V poslední době však začal poměrně výrazně zpomalovat, zejména v reálném vyjádření. V prvním čtvrtletí dosáhl v průmyslovém sektoru 4,4 %, což po zohlednění poklesu kupní síly peněz představuje nárůst o něco málo přes 1 %.
To se odráží v datech týkajících se spotřeby. Maloobchodní tržby v květnu vykázaly zápornou dynamiku poprvé za rok (-2,5 %). Zhoršuje se také důvěra spotřebitelů.
Technická analýza
Graf 1: EURNOK (17.03.2025–29.06.2026)
Zdroj: xStation, 29.06.2026
Současný obrat na páru EUR/NOK je natolik silný, že cena dokázala prorazit klouzavé průměry EMA 50, 100 a 150. Sílu aktuálního vzestupného impulsu potvrzuje indikátor MACD – histogram roste a linie se nacházejí nad nulou a míří nahoru. K opatrnosti naopak vyzývá indikátor RSI (72,2), který již vstoupil do pásma překoupenosti, což předznamenává riziko výskytu lokální korekce nebo konsolidace.
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