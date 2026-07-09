Nasdaq roste o 1% 📈 Akcie SK Hynix rostou o 8%

Navzdory nedávné korekci v sektoru polovodičů globální investoři neztratili chuť na společnosti spojené s umělou inteligencí – kontrakt na Nasdaq 100 roste téměř o 1% a pokles cen ropy z oblasti 81 USD na necelých 78 USD přinesl investorům určitou úlevu, a to i přes přetrvávající nejistotu spojenou s Blízkým východem. Podle Bloombergu poptávka po nabídce amerických depozitních certifikátů (ADR) SK Hynix převýšila počet nabízených akcií více než sedminásobně. Pokud bude ocenění stanoveno v blízkosti aktuální burzovní ceny, půjde o druhou největší nabídku zahraniční společnosti v historii amerického kapitálového trhu.
Nejdůležitější informace
- Poptávka po ADR nabídce SK Hynix převýšila nabídku více než sedminásobně, přičemž celková hodnota přihlášených objednávek dosáhla přibližně 171,5 mld. USD.
- Společnost může získat přibližně 24,5 mld. USD, což by z nabídky učinilo druhou největší zahraniční emisi v historii USA – hned za Alibabou.
- Navzdory více než 30% korekci kurzu od historických maxim institucionální investoři nadále agresivně nakupují expozici na trh pamětí pro AI.
Gigantická poptávka navzdory výraznému propadu akcií
SK Hynix provádí nabídku v době, kdy se sentiment vůči sektoru polovodičů zřetelně zhoršil. Akcie společnosti klesly přibližně o 30,5 % od historického maxima dosaženého koncem června a podobnou korekcí prošel i americký Micron Technology. Část investorů začala mít obavy, že rally spojená s umělou inteligencí byla příliš dynamická.
Data Bloombergu však ukazují zcela odlišný obraz. Nabídka zahrnující 177,9 mil. ADR certifikátů přilákala objednávky v hodnotě přibližně 171,5 mld. USD, což odpovídá více než sedminásobnému převisu poptávky nad nabídkou.
To naznačuje, že největší fondy nepovažovaly korekci za konec cyklu AI, ale spíše za příležitost k navýšení pozice v jednom z nejvýznamnějších výrobců pamětí pro umělou inteligenci.
Druhý největší zahraniční debut v historii Wall Street
Nabídka SK Hynix odpovídá 17,79 mil. kmenových akcií společnosti. Pokud bude cena ADR stanovena na úrovni odpovídající středečnímu závěrečnému kurzu ve výši přibližně 2,08 mil. wonů za akcii, korejský výrobce získá přibližně 24,5 mld. USD.
Šlo by o druhou největší nabídku zahraniční společnosti v historii amerického trhu, překonanou pouze rekordním debutem Alibaby, který vynesl přibližně 25 mld. USD.
Ačkoliv ještě před několika týdny analytici očekávali, že nabídka může překročit 29 mld. USD, korekce kurzu hodnotu emise snížila. Zájem investorů přesto zůstal mimořádně vysoký.
Signálem toho, že SK Hynix považuje americký debut za strategický krok, je osobní angažovanost předsedy celé skupiny SK, Chey Tae-wona. Podle průmyslových zdrojů se zúčastní pátečního ceremoniálu debutu ADR na Nasdaq společně s generálním ředitelem SK Hynix Kwakem Noh-jungem a dalšími členy vedení.
Během akce má management společnosti globálním investorům představit technologické výhody SK Hynix a dlouhodobou rozvojovou strategii zaměřenou na trh umělé inteligence.
Získané prostředky mají být využity především na rozšíření výrobních kapacit. Společnost plánuje financovat výstavbu nové továrny na polovodiče a moderního závodu pro pokročilé paticování čipů v Jižní Koreji, aby dokázala uspokojit rostoucí poptávku po pamětech využívaných v AI akcelerátorech.
Chey Tae-won má zároveň ve Spojených státech jednat se zástupci největších technologických společností, mimo jiné Nvidie a Tesly, což zdůrazňuje strategický význam spolupráce s klíčovými odběrateli AI infrastruktury.
Největší fondy stále věří v trh AI
Podle Bloombergu se mezi investory se zájmem o nabídku nacházejí globální dlouhodobé fondy, fondy specializované na technologický sektor, sovereign wealth funds a investoři zaměření na asijský trh.
Baillie Gifford, Coatue Management a Situational Awareness deklarovaly zájem o nákup ADR v hodnotě až 7 mld. USD. Tak velká angažovanost dokládá, že největší kapitál stále vnímá výrobce pamětí jako jedny z hlavních příjemců dlouhodobého boomu v oblasti umělé inteligence.
Roli hlavních organizátorů nabídky plní mimo jiné Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase a Citi, což dále podtrhuje váhu celé transakce.
Proč je SK Hynix pro trh AI tak důležitý?
SK Hynix je v současnosti jedním z největších výrobců pamětí HBM (High Bandwidth Memory), které jsou klíčovým prvkem AI akcelerátorů využívaných mimo jiné společnostmi Nvidia a AMD. Bez pamětí nové generace by ani nejvýkonnější grafické procesory nedokázaly dosahovat současných parametrů při trénování a obsluze modelů umělé inteligence.
SK Hynix je tak jedním z nejpřímějších příjemců globálních investic do AI infrastruktury. Každé navýšení objednávek na GPU zároveň znamená růst poptávky po pokročilých pamětech HBM.
Z pohledu investorů se společnost stala jedním z nejdůležitějších článků celého hodnotového řetězce umělé inteligence.
Je to signál pro celý sektor polovodičů?
Podle mého názoru ano. Pokud by investoři skutečně věřili, že boom AI se blíží ke konci, bylo by těžko představitelné více než sedminásobné převýšení upisování jedné z největších veřejných nabídek posledních let.
Obrovská poptávka navíc přišla až po více než 30% korekci kurzu SK Hynix i poklesech Micronu. To naznačuje, že největší fondy považují současné oslabení za součást normální korekce v dlouhodobém růstovém trendu.
Ačkoliv krátkodobá volatilita v sektoru polovodičů pravděpodobně zůstane vysoká, zájem o nabídku SK Hynix ukazuje, že institucionální kapitál stále důsledně buduje expozici na rozvoj umělé inteligence. To může být pozitivní signál nejen pro výrobce pamětí, ale také pro celý ekosystém AI.
Graf US100 a ADR SK Hynix (D1)
Kontrakt na index US100 zastavil pokles v blízkosti 50denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA50, oranžová linka). Návrat kotací nad úroveň 30 000 bodů by mohl obnovit optimismus na Wall Street a zvýšit šance na pokračování rostoucího trendu.
Zdroj: xStation5
Evropské ADR SK Hynix rostou již o více než 15 % oproti lokálnímu dnu – od maxim k aktuální úrovni zbývá ještě přibližně 15 %. Podporou se opět ukázala EMA50.
Zdroj: xStation5
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