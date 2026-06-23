Nasdaq ztrácí 2 % kvůli obavám z Fedu, obchodům spojeným s AI a nejistotě kolem dohody mezi USA a Íránem

Wall Street vstupuje do seance pod tlakem široké vlny výběru zisků, přičemž technologický sektor je opět v centru výprodeje. Futures na Nasdaq 100 klesají o více než 2 %, protože investoři stále více zpochybňují, zda může rally tažená AI pokračovat v prostředí rostoucích očekávání dalšího zvyšování sazeb ze strany Fedu. Trhy se obávají, že vyšší náklady na financování by mohly zatížit společnosti, které masivní investice do infrastruktury AI financují dluhem.
Micron a PCE: Test síly trhu?
Trhy nyní započítávají kumulativní zvýšení sazeb Fedu o 50 bazických bodů do prosince. Ještě před dvěma týdny přitom očekávaly pouze jedno zvýšení o 25 bazických bodů. Největší výzvou pro širší sázku na AI je kombinace zvýšených valuací po silné rally a rostoucích obav, že financování infrastruktury AI může výrazně zdražit.
- Tlak se šíří také na akcie polovodičových společností, přestože Philadelphia Semiconductor Index (SOX) dosáhl jen o den dříve rekordního maxima. Alphabet, Meta, Microsoft a Amazon v předchozí seanci výrazně klesly, což potvrzuje, že výběr zisků se rozšiřuje napříč širším komplexem megacap technologických firem.
- Investoři sice dál sledují vývoj kolem Íránu, hlavním zdrojem tržní nervozity však zůstávají spíše úrokové sazby a valuace než geopolitika. Klíčovou událostí týdne bude páteční zpráva o inflaci PCE. Ekonomové očekávají, že preferovaný inflační ukazatel Fedu vzroste na 4,1 %, tedy na více než dvojnásobek cíle centrální banky.
- Výsledkový report společnosti Micron, který má být zveřejněn po středečním uzavření amerického trhu, se může stát klíčovým testem sentimentu investorů vůči paměťovým čipům a polovodičům spojeným s AI. Spolu se společností SanDisk patřil Micron mezi největší příjemce boomu poptávky po paměťových čipech.
Další obavy se objevily poté, co SpaceX vstoupila na dluhopisový trh krátce po svém mimořádně úspěšném IPO, přestože v předchozím roce vykázala čisté ztráty. Akcie již smazaly většinu zisků od vstupu na burzu dne 12. června.
Níže uvedený graf ukazuje mimořádné výnosy, kterých přední výrobci paměťových čipů dosáhli od 1. dubna 2025. Zároveň ukazuje, jak agresivně se investoři napozicovali na téma infrastruktury AI.
Zdroj: xStation5
Graf US100 (interval D1)
Část nedávného prodejního tlaku může souviset s rebalancováním portfolií před koncem června. V nedávné analýze J.P. Morgan uvedla, že institucionální fondy by mohly v nadcházejících týdnech prodat akcie v hodnotě více než 100 miliard USD.
Za zmínku stojí, že pullback začal krátce poté, co se Nasdaq 100 přiblížil k rekordním maximům poblíž úrovně 31 000 bodů, čímž mohl vytvořit formaci dvojitého vrcholu. Pokud by se naplnil klasický scénář korekce v poměru 1:1, nelze vyloučit pohyb směrem k oblasti 28 000 bodů.
Na druhé straně by býčí momentum mohlo najít podporu kolem 50denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA50), který se aktuálně nachází poblíž 29 200 bodů a je v grafu vyznačen oranžovou linií.
Zdroj: xStation5
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