Obchodní války se vrací 🔥 Trumpova administrativa zavádí 25% cla na Brazílii 🚨

Spojené státy oznámily zavedení 25% cla na většinu dovozu z Brazílie, které vstoupí v platnost již 22. července. Jde o první konkrétní krok nové celní strategie administrativy prezidenta Donalda Trumpa, která by v budoucnu mohla zasáhnout desítky dalších zemí včetně Číny, Evropské unie, Indie, Japonska, Jižní Koreje či Mexika.
Nová opatření přicházejí poté, co americký Nejvyšší soud začátkem letošního roku zpochybnil klíčové části předchozího Trumpova celního systému. Administrativa proto začala využívat ustanovení Section 301 amerického obchodního zákona, které umožňuje zavést obchodní sankce vůči zemím obviněným z nekalých obchodních praktik.
Washington kritizuje Brazílii za obchodní praktiky
Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer uvedl, že dlouhodobá jednání s Brazílií nevedla k odstranění problémů, které Spojené státy považují za nespravedlivé.
Vyšetřování zahájené loni v červenci se zaměřilo například na:
- Údajně nekalé podmínky v digitálním obchodě
- Otázky spojené s nelegálním odlesňováním Amazonského pralesa
- Brazilský platební systém Pix, který podle USA znevýhodňuje společnosti vydávající platební karty
- Možné problémy v dodavatelských řetězcích související s nucenou prací
Brazilská vláda všechna obvinění důrazně odmítla.
Prezident Luiz Inácio Lula da Silva označil americké rozhodnutí za zcela neopodstatněné a oznámil, že Brazílie zahájí kroky podle tamního zákona o reciprocitě a zároveň se obrátí na Světovou obchodní organizaci (WTO).
Napětí mezi oběma zeměmi dále eskalovalo po ostré výměně názorů mezi prezidentem Lulou a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Ten obvinil brazilského prezidenta, že během posledního roku nejednal v dobré víře a upřednostnil vlastní politické zájmy před ekonomickými zájmy země.
Řada klíčových komodit získala výjimku
Přestože cla zasáhnou tisíce produktů, Spojené státy zároveň oznámily rozsáhlý seznam výjimek.
Mezi produkty, na které se nová cla vztahovat nebudou, patří:
- Káva
- Hovězí maso
- Vzácné zeminy
- Energetické komodity
- Letadla a letecké součástky
- Surové železo (pig iron)
- Organický med
- Některé druhy instantní kávy
Naopak nová opatření dopadnou například na dovoz cukru, zemědělských strojů, oděvů, elektrických zařízení, papíru nebo oceli.
Výjimky naznačují, že Washington se snaží omezit negativní dopady na americké spotřebitele a průmysl, který je na některých brazilských surovinách významně závislý.
Hrozí další zvýšení cel
Brazílie navíc čelí ještě jednomu vyšetřování podle Section 301, které má být dokončeno 24. července. To se týká možných vazeb na nucenou práci v mezinárodních dodavatelských řetězcích.
Podle odhadů by toto šetření mohlo vést k zavedení dalších 12,5 % cel, což by zvýšilo celkové zatížení některých brazilských produktů až na 37,5 %.
Takto vysoké sazby by mohly významně zasáhnout brazilské exportéry a zároveň zvýšit riziko širší obchodní konfrontace mezi oběma zeměmi.
Nová vlna obchodních sporů?
Případ Brazílie může být pouze začátkem rozsáhlejšího přeskupení globálních obchodních vztahů. Americký obchodní úřad již zahájil téměř 80 obchodních vyšetřování, která mohou v následujících měsících vyústit v další cla.
Pro investory je důležité sledovat, zda se nová americká strategie rozšíří i na další významné obchodní partnery. Další vlna cel by mohla zvýšit nejistotu na trzích, narušit dodavatelské řetězce a opět posílit obavy z globálního zpomalení obchodu.
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