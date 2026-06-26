Panika na čínské burze 📉 Akcie Alibaby ztrácejí již přes 50 %

Čínské akcie zůstávají pod silným prodejním tlakem a sentiment investorů vůči druhé největší ekonomice světa se dál zhoršuje. Index Hang Seng China Enterprises vstoupil do technického medvědího trhu po poklesu o více než 20 % z říjnového maxima. Výrazné ztráty zároveň vykazují také Shanghai Composite a Shenzhen Component. Investoři se stále více obávají, že hospodářské oživení Číny zůstává příliš slabé na to, aby se promítlo do udržitelného růstu tržeb, zejména u technologických a spotřebitelsky orientovaných společností. Další tlak přichází z eskalujícího technologického napětí mezi Spojenými státy a Čínou po obviněních společnosti Anthropic, že se Alibaba pokusila nelegálně získat pokročilé schopnosti umělé inteligence. Trh zároveň stále více zpochybňuje, zda miliardy dolarů investované do AI nakonec přinesou odpovídající návratnost, zejména když americká exportní omezení dál limitují čínský přístup k nejmodernějším polovodičům. Investoři proto snižují expozici vůči čínským akciím, a to navzdory stále atraktivnějším valuacím u mnoha společností.
Hongkong vstupuje do medvědího trhu, sentiment vůči čínským akciím se zhoršuje
Nejslabší částí čínského akciového trhu je aktuálně Hongkong. Index Hang Seng China Enterprises, který sleduje největší čínské pevninské společnosti kotované v zahraničí, klesl o více než 20 % z říjnového maxima a oficiálně vstoupil do technického medvědího trhu. Shanghai Composite mezitím ztrácí kolem 1,1 % a Shenzhen Component klesl téměř o 1,6 %, což ukazuje, že výprodej zasahuje offshore i pevninské trhy.
Ještě před několika dny silné tržby společnosti Micron podpořily optimismus v globálním sektoru polovodičů a umělé inteligence. Tento optimismus nyní rychle mizí, protože se investoři znovu zaměřují na strukturální výzvy čínské ekonomiky a rostoucí náklady globálního závodu v AI.
Alibaba se vrací do centra technologického konfliktu mezi USA a Čínou
Dalším katalyzátorem nedávného výprodeje je Alibaba. Americká společnost Anthropic zaměřená na umělou inteligenci informovala americký Senát, že subjekty napojené na Alibabu a její výzkumnou laboratoř AI provedly podle ní největší známý AI distillation útok (pokus o nelegální napodobení AI modelu pomocí jeho výstupů) proti jejím modelům Claude.
Podle Anthropicu měli operátoři spojení s Alibabou mezi 22. dubnem a 5. červnem údajně použít přibližně 25 000 podvodných účtů k vytvoření téměř 28,8 milionu interakcí s modely Claude. Cílem mělo být napodobení jejich schopností a využití výstupů k trénování konkurenčních AI systémů.
Pokud se tato obvinění potvrdí, případ by mohl posílit argumenty pro další zpřísnění amerických exportních kontrol vůči čínským společnostem působícím v oblasti umělé inteligence. Pro investory to znamená další nárůst regulatorního a geopolitického rizika, které je už několik let jedním z hlavních důvodů valuačních diskontů v čínském technologickém sektoru.
Slabá spotřebitelská poptávka zůstává největší ekonomickou výzvou Číny
Geopolitické napětí však není jediným důvodem slabosti čínských akcií. Investoři věnují stále větší pozornost domácím fundamentům. Spotřebitelské výdaje zůstávají slabší, než se čekalo, realitní trh se dosud nestabilizoval a tempo hospodářského oživení Číny dál zklamává domácí i zahraniční investory.
To je mimořádně důležité pro e-commerce společnosti, jako jsou Alibaba a JD.com, jejichž dlouhodobý růst tržeb silně závisí na spotřebě domácností. Bez výrazného oživení spotřebitelské poptávky bude pro tyto společnosti obtížné vrátit se k tempům růstu, která byla běžná před propadem čínského realitního trhu.
Může umělá inteligence stále táhnout čínský technologický sektor?
Investoři stále více rozlišují mezi globálním boomem AI a výhledem pro čínské technologické společnosti. Zatímco americké firmy dál těží z rekordní poptávky po pokročilých AI čipech a infrastruktuře datových center, čínské společnosti musejí vyvíjet své AI modely při omezeném přístupu k nejmodernějším polovodičům a pod stále přísnějšími americkými technologickými exportními kontrolami.
Investoři jsou proto opatrnější v otázce, zda obrovský kapitál směřující do AI v Číně nakonec přinese atraktivní výnosy.
Co určí směr čínských akcií?
V nadcházejících měsících budou směr čínských akciových trhů pravděpodobně určovat tři faktory. Za prvé tempo oživení domácí spotřeby a širší makroekonomická data. Za druhé vývoj technologických vztahů mezi USA a Čínou a případná další exportní omezení. Za třetí výsledky tržeb největších čínských technologických společností, které ukážou, zda se vysoké investice do umělé inteligence začínají promítat do významného růstu tržeb a zisků.
Dokud tyto tři oblasti nezačnou vysílat pozitivnější signály, čínské akcie pravděpodobně zůstanou pod tlakem. A to i navzdory stále atraktivnějším valuacím a historicky nízkým fundamentálním násobkům.
Grafy Alibaba a Hang Seng (CHN.cash)
Akcie Alibaba už klesly o více než 50 % z maxima z roku 2025 a aktuálně se obchodují téměř 30 % pod svým 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA200). Sentiment vůči čínským aktivům zůstává extrémně slabý. Spolu s Alibabou ustupují také další velké technologické tituly včetně Baidu, Tencent a Yum China.
Zdroj: xStation5
Futures kontrakt na Hang Seng klesl na úrovně, které nebyly zaznamenány od dubna 2025, kdy Donald Trump oznámil cla na čínský dovoz a vyvolal krátkodobou obchodní válku.
Zdroj: xStation5
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