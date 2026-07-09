Ropa na blockchainu? 🛢️ Startup chce z barelu udělat kryptoaktivum ⚡

Ropný průmysl patří mezi nejstarší a největší komoditní trhy na světě. Po více než století se rozvíjel hlavně skrze těžbu, infrastrukturu, přepravu a futures kontrakty. Nyní se však malý krypto startup Energy Substantiation snaží přinést do tohoto tradičního odvětví nový koncept: digitální token krytý fyzickou ropou.
Společnost chce přesvědčit dodavatele ropy, aby se zapojili do systému, ve kterém by digitální token představoval nárok na fyzický barel ropy. Její produkt WTIC má být navázán na jeden barel americké ropy West Texas Intermediate. Na rozdíl od ropných ETF nebo krypto perpetual kontraktů má být token podle firmy krytý skutečnou fyzickou ropou, nikoli futures nebo jinými deriváty.
Hlavní myšlenka je jednoduchá. Zatímco lidé mohou snadno vlastnit dolary, zlato nebo bitcoin, přímé vlastnictví ropy bylo historicky dostupné hlavně producentům, obchodníkům a velkým institucím. Energy Substantiation chce tento trh otevřít i menším investorům, kteří by mohli nakupovat expozici na ropu přes blockchain a běžnou krypto peněženku.
Velkou výhodou má být také obchodování 24/7. Klasické benchmarky WTI a Brent se obchodují hlavně na trzích CME a ICE, které mají obchodní přestávky a přes víkendy jsou zavřené. To se ukazuje jako problém zejména v době geopolitického napětí, kdy se důležité zprávy mohou objevit mimo běžné obchodní hodiny. Konflikt kolem Íránu a Blízkého východu proto zvýšil zájem o produkty, které umožňují nonstop expozici na cenu ropy.
Trh ale zatím zůstává velmi malý. On-chain hodnota tokenu WTIC dosahuje pouze kolem 80 000 USD, i když projekt počítá s uvedením na platformě LMAX a pozdějším navýšením likvidity o 1 milion USD. To ukazuje, že celý koncept je zatím spíše v rané fázi a skutečná zkouška přijde až ve chvíli, kdy se do něj zapojí větší počet obchodníků, producentů a poskytovatelů likvidity.
Systém má fungovat tak, že dodavatelé nabídnou ropu do systému prostřednictvím reverzní nizozemské aukce. To znamená, že poskytují barely se slevou vůči denní tržní ceně. Firma tvrdí, že tento model umožňuje producentům monetizovat provozní zásoby, například ropu v potrubí nebo zbytky v nádržích, které by jinak přinášely jen omezený přímý výnos.
Investoři pak mohou tokeny nakupovat a prodávat na blockchainu. Nové tokeny mají vznikat denním procesem mintování. Držitelé by zároveň měli mít možnost token vykoupit za denní spotovou závěrečnou cenu, i když firma neočekává, že by mnoho investorů chtělo skutečně převzít fyzickou dodávku ropy.
Právě propojení digitálního tokenu a fyzického aktiva je největší výzvou celého projektu. U stablecoinů je podkladovým aktivem dolar, který je relativně jednoduchý na držbu a vypořádání. Ropa je ale mnohem složitější. Je drahá na skladování, liší se kvalitou, pohybuje se v potrubích, nádržích a rafinériích a její vlastnictví musí být právně vymahatelné i mimo blockchain.
Analytici upozorňují, že spuštění tokenu je technicky jednodušší než vytvoření skutečně likvidního trhu. Úspěch bude záviset hlavně na tom, zda projekt dokáže přitáhnout nejen krypto spekulanty, ale také reálné účastníky energetického trhu. Bez nich by se z WTIC mohl stát spíše digitální slib než skutečná alternativa k tradičnímu obchodování s ropou.
Konkurence navíc už existuje. Na platformě Hyperliquid se tokenizované perpetual futures na WTI a Brent staly nejaktivněji obchodovanými komoditními produkty. Zároveň CME plánuje spustit menší ropné futures obchodované 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Energy Substantiation tak bude muset soupeřit nejen s tradičními burzami, ale i s rychle rostoucími krypto deriváty.
Projekt přesto ukazuje důležitý trend. Blockchain se stále více snaží pronikat do světa reálných aktiv, od dolarů přes dluhopisy až po komodity. Stablecoiny ukázaly, že digitální verze tradičního aktiva může získat obrovský objem, pokud nabídne rychlost, dostupnost a likviditu. WTIC se pokouší aplikovat podobnou logiku na mnohem komplikovanější trh s ropou.
Z investorského pohledu je koncept zajímavý, ale rizikový. Na jedné straně může tokenizovaná ropa nabídnout nepřetržité obchodování, jednodušší přístup k ropné expozici a nové využití pro provozní zásoby producentů. Na druhé straně zůstávají otevřené otázky kolem likvidity, právní vymahatelnosti, regulace a skutečné kvality krytí fyzickou ropou.
Energy Substantiation navíc plánuje rozšířit model i na tokeny kryté ropou Brent a zemním plynem Henry Hub. Pokud se projekt prosadí, mohl by otevřít cestu k širší tokenizaci energetických komodit. Pokud ale nezíská dostatečnou důvěru producentů a investorů, může zůstat pouze zajímavým experimentem na hranici krypta a tradičních komodit.
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