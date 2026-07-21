Shrnutí trhů: Býci se vracejí do Evropy díky jednáním mezi USA a Íránem a údajům z Německa

Hlavní evropské indexy a futures v polovině seance výrazně rostou a pokračují v oživení po slabším začátku týdne.
Futures na DE40 posilují přibližně o 0,80 %, EU50 roste o 1,10 % a celoevropský index STOXX 600 se po ztrátách z předchozí seance obchoduje v kladném teritoriu. Investoři zohledňují vyhlídky na zmírnění konfliktu na Blízkém východě.
Hlavním impulzem pro pohyb trhů jsou zprávy o jednáních mezi USA a Íránem ohledně 10denního příměří. To omezuje geopolitickou prémii v cenách energetických komodit a uklidňuje náladu na akciových trzích.
Růst v Německu podpořil také výrazný skok indexu ZEW. Ukazatel důvěry investorů vzrostl na 26,3 bodu z předchozích 10,5 bodu, výrazně nad očekáváním na úrovni 17,5 bodu. Ekonomové tento vývoj připisují penzijním a daňovým reformám kancléře Merze.
Ropa WTI a Brent mírně rostou, přičemž Brent se obchoduje kolem 90 USD za barel. Dříve během seance však ceny klesaly až o 1 %, protože trh zvažuje možnost příměří proti riziku námořní blokády Saúdské Arábie ze strany jemenských Húsíů.
Dolar zůstává stabilní až mírně slabší, přičemž index USDIDX klesá o 0,05 %. Zlato roste o více než 1 % na přibližně 4 065 USD za unci a stříbro zaznamenává výrazný růst o více než 5 %. Pohyb podporují naděje na deeskalaci a zmírnění inflačních tlaků.
Nejlépe si vede technologický sektor, který k růstu indexu přispívá 2,12 %. V čele stojí společnosti ASML a Infineon. Následuje energetický sektor s růstem o 1,52 % a průmyslový sektor, který přidává 0,93 %.
Nejhůře si vedou telekomunikace a komunikační služby, které klesají o 1,29 %, především kvůli společnostem Prosus a Deutsche Telekom. Sektor základních materiálů oslabuje o 0,71 % a zdravotnictví o 0,24 %.
Informace o společnostech
Nejvýraznější pohyby v rámci indexu Euro Stoxx 50 dnes zaznamenávají technologické a průmyslové společnosti, které rostou, zatímco finanční a telekomunikační firmy oslabují.
- ASML vede růst se ziskem 2,89 %, podpořena oživením polovodičového sektoru po nedávné volatilitě. Infineon posiluje o 2,88 %.
- Siemens Energy roste o 2,75 % a TotalEnergies přidává 1,77 %, přičemž obě společnosti těží z oživení cen ropy a zemního plynu.
- Na opačné straně se Muenchener Rueckversicherung propadá o 2,01 % a je nejslabší společností v indexu. Wolters Kluwer klesá o 1,66 %, Prosus o 1,34 % a Deutsche Telekom o 1,21 %.
- Mimo hlavní index roste Novartis poté, co jeho provozní zisk za druhé čtvrtletí ve výši 5,94 miliardy USD překonal očekávání trhu, a to navzdory 50% poklesu prodeje léku Entresto v důsledku konkurence generických přípravků. Julius Baer oslabuje o 4,2 % navzdory zlepšení čistého přílivu prostředků a Schindler klesá o 5,1 % po slabších čtvrtletních tržbách.
- Norská společnost Vaar Energi kupuje firmu BlueNord přibližně za 1,33 miliardy USD. Transakce vytvoří největšího nezávislého producenta ropy a zemního plynu v Evropě. Akcie obou společností rostou o 5,3 %, respektive 6,3 %, zatímco Vaar zvyšuje dividendu za druhé čtvrtletí na 350 milionů USD.
- Wienerberger klesá o 6,5 % po varování ohledně celoročního zisku. Boliden oslabuje o 6,9 % poté, co oznámil provozní zisk pod očekáváním. Patří tak mezi největší propadlíky širšího indexu STOXX 600.
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