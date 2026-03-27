Shrnutí trhů 📌 Evropské akcie klesají kvůli obavám z války na Blízkém východě

Do pátečního odpoledne ovládají tržní sentiment obavy z další vojenské eskalace v Íránu. Očekává se, že koncentrace amerických sil v Perském zálivu poroste, a trhy se stále více obávají, že případná ofenziva USA a Izraele by mohla zahrnout také Saúdskou Arábii. Takový scénář by představoval extrémní eskalaci a mohl by vést k odvetným útokům na kritickou infrastrukturu v celém regionu — od elektráren po zařízení na odsolování vody. Trhy z velké části ignorovaly včerejší vyjádření Donalda Trumpa, který během noci oznámil, že období neútočení na íránskou energetickou infrastrukturu bylo prodlouženo o dalších 10 dní, tedy do 4. dubna.
Evropské akcie jsou pod tlakem a hlavní indexy zaznamenávají plošné poklesy. Euro Stoxx 50 ztrácí více než 1,3 %, zatímco německý DAX klesá o více než 1,5 %. Prezidentka ECB Christine Lagarde včera varovala, že trhy možná podceňují rozsah energetického šoku, který se postupně přelévá do globální ekonomiky. Zdůraznila, že Evropa může být obzvlášť zranitelná přes energetické trhy, dodavatelské řetězce a kritické vstupy, jako je helium, které je klíčové pro výrobu polovodičů. Lagarde také uvedla, že šok může přetrvávat roky a hospodářské přizpůsobení bude probíhat postupně. Evropský těžký průmysl, stejně jako sektory chemie a logistiky, se tak jeví jako zvlášť zranitelné vůči případnému útlumu vyvolanému vysokými cenami ropy a plynu.
- Mezi nejslabší sektory dnes patří cyklický mediální sektor, kde evropské firmy v průměru ztrácejí kolem 3 %. V centru pozornosti je CTS Eventim, jehož akcie se propadají o 16 % po zklamání z celoročního výhledu.
- Trhy zůstávají velmi citlivé na titulky týkající se další vojenské eskalace, včetně možnosti většího zapojení amerických pozemních jednotek v regionu. Před víkendem investoři zjevně snižují rizikovou expozici.
- Hormuzský průliv zůstává klíčovým bodem pro globální trhy. Podle účastníků trhu by pouze skutečný pokrok směrem k jeho znovuotevření mohl přinést trvalejší zlepšení sentimentu.
- Ekonomický dopad konfliktu je stále viditelnější i v makrodatech, přičemž poslední údaje ukazují na prudké zpomalení aktivity soukromého sektoru v březnu. To posiluje obavy ze směsi slabšího růstu a rostoucích inflačních tlaků.
- Také trh s úrokovými sazbami přehodnotil očekávání ohledně ECB. Pravděpodobnost zvýšení sazeb v dubnu vzrostla na přibližně 71 %, zatímco před vypuknutím konfliktu trh po většinu roku počítal s tím, že sazby zůstanou beze změny.
- Rostoucí výnosy dluhopisů vytvářejí další tlak na akcie. Výnos německého 10letého Bundu vystoupal na nejvyšší úroveň od roku 2011, což snižuje relativní atraktivitu akcií a zvyšuje náklady kapitálu.
- Na pozadí širší slabosti trhu vyčnívá Pernod Ricard, který posiluje přibližně o 3 % po potvrzení jednání o možné fúzi se společností Brown-Forman, vlastníkem značky Jack Daniel’s.
- Dobře si vede také AstraZeneca, jejíž akcie rostou o 3,4 % poté, co její experimentální léčba respiračních onemocnění Tozorakimab splnila hlavní cíle ve dvou pozdních fázích klinických studií, což podpořilo širší zdravotnický sektor.
- Celkově dnešní seance potvrzuje jasný obraz: investoři snižují riziko, výnosy dluhopisů rostou a hlavními kanály přenosu geopolitického napětí do trhů zůstávají ceny energií, inflační očekávání a měnová politika centrálních bank.
- Na začátku tohoto týdne se index STOXX 600 krátce přiblížil ke korekci, když ztrácel přibližně 10 % oproti únorovému maximu. Následné komentáře Donalda Trumpa ohledně možného prodloužení termínu pro znovuotevření Hormuzského průlivu však pomohly sentiment na trhu částečně stabilizovat.
Grafy: DE40 a US100 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
