Shrnutí trhů: Evropské akcie rostou 📈 ASML táhne vzhůru čipové akcie, zatímco obranný sektor ustupuje

Evropské akciové trhy výrazně rostou. Indexy STOXX Europe 600 i Euro Stoxx 50 stoupají na nová rekordní maxima. Sentiment investorů se zlepšil díky očekávání, že Fed může po slabších než očekávaných datech z amerického trhu práce odložit další zvyšování sazeb. Růst už netáhnou pouze technologie. Kupce přitahují také průmyslové podniky, finanční sektor a obranné akcie. Německý DAX dál vede region a dosahuje dalšího historického maxima. Vzhledem k tomu, že jsou dnes americké trhy kvůli Dni nezávislosti zavřené, investoři se soustředí hlavně na vývoj v Evropě. Ropa Brent se mezitím obchoduje poblíž 72 USD za barel, zatímco EURUSD po nejnovějších evropských údajích PMI oslabil k úrovni kolem 1,144.
Klíčové body
- Index STOXX Europe 600 v ranním obchodování roste o 0,5 % a zůstává blízko rekordních maxim.
- Německý DAX přidává téměř 0,9 % a dosahuje dalšího historického maxima. Částečně jej podporuje Siemens po zvýšení doporučení od brokera.
- FTSE 100 roste o 0,3 %, zatímco francouzský CAC 40 také přidává 0,3 %. To ukazuje na širokou sílu evropských trhů.
- Aalberts roste o 4,3 % a A.P. Moller-Maersk B přidává 3,5 %, zatímco EQT klesá o 1,9 % a Redcare Pharmacy ztrácí 1,7 %.
- Obranné akcie nadále překonávají trh díky přetrvávajícímu geopolitickému napětí a očekávání vyšších vojenských výdajů.
- Tržní rotace se rozšířila také na cyklické sektory, průmysl a finanční společnosti. Pluxee po zveřejnění kvartálních tržeb roste přibližně o 6 %.
Denní výhled pro Euro Stoxx 50
Index Euro Stoxx 50 zůstává na rekordních maximech. Za posledních 12 měsíců posílil o 17,4 % a od začátku roku o více než 10 %. Největším přispěvatelem k dnešním ziskům jsou technologie, zatímco defenzivní sektory, jako jsou nezbytné spotřební zboží a zdravotnictví, nadále zaostávají. Přibližně 68 % společností v indexu se obchoduje nad svými 200denními klouzavými průměry, což potvrzuje širokou účast trhu v probíhajícím uptrendu. Infineon Technologies a ASML zůstávají mezi nejsilnějšími relativními hráči. To naznačuje, že evropský polovodičový sektor je i nadále jedním z klíčových motorů býčího trhu v regionu.
Zdroj: XTB Research
Hlavní hybatelé trhu
Dnešní seanci dominují technologické a průmyslové akcie. V čele zisků stojí ASML, které roste téměř o 3 % a potvrzuje sílu evropského polovodičového sektoru. Mezi další výrazně rostoucí tituly patří Siemens, Volkswagen a Mercedes-Benz, což ukazuje na zlepšující se sentiment vůči cyklickým společnostem.
Naopak nejslabším titulem je Rheinmetall, kde investoři vybírají zisky po nedávném silném růstu. Níže se obchodují také L’Oréal, Hermès a Ahold Delhaize. V ročním horizontu zůstávají mezi nejsilnějšími tituly v indexu Infineon, ASML a Siemens Energy, zatímco společnosti z oblasti luxusního zboží a části automobilového sektoru nadále zaostávají.
Zdroj: XTB Research
EU50 (D1)
Futures kontrakt na Euro Stoxx 50 vystoupal na nová historická maxima nad 6 400 bodů a prodlužuje svůj silný býčí trend. Evropské akcie se v prostředí nedávné volatility polovodičových titulů a výrobců paměťových čipů ukázaly jako odolnější než jejich protějšky v USA a Asii. Technologické akcie navíc během dnešní seance zaznamenávají oživení.
Zdroj: xStation5
Ekonomika eurozóny se stabilizuje po dvou měsících poklesu
Kompozitní PMI eurozóny vzrostl z květnových 48,5 na 50,0, což představuje nejvyšší hodnotu za tři měsíce a první návrat do pásma expanze od března. Služby zůstávají v poklesu na úrovni 49,4, i když tempo poklesu výrazně zpomalilo. Výroba se však zlepšila natolik, že dokázala vykompenzovat slabost ve službách.
Jedním z nejdůležitějších vývojů bylo prudké zpomalení nákladové inflace. Inflace vstupních nákladů v sektoru služeb zaznamenala největší pokles od začátku průzkumu v roce 1998 s výjimkou období covidových lockdownů. Do značné míry to odráží zmírnění tlaků na ceny energií po konfliktu na Blízkém východě. Zaměstnanost se stabilizovala po prudkém květnovém poklesu, zatímco podnikatelská očekávání se zlepšila na nejsilnější úroveň od začátku konfliktu. Celkově data snižují pravděpodobnost dalších zvýšení sazeb ECB v krátkodobém horizontu.
Rozdělení podle zemí
Německo
- PMI ve službách: 48,6 (očekávání: 46,8; předchozí: 46,8)
- Kompozitní PMI: 49,5 (očekávání: 48,0; předchozí: 48,0)
- Služby zůstaly v poklesu třetí měsíc v řadě, i když nejpomalejším tempem od dubna. Nákladové tlaky výrazně polevily navzdory stále slabé poptávce, zejména ze zahraničí.
Francie
- PMI ve službách: 46,8 (očekávání: 47,4; předchozí: 47,4)
- Kompozitní PMI: 47,2 (očekávání: 47,6; předchozí: 47,6)
- Podnikatelská aktivita klesala nejpomalejším tempem od března po mimořádně slabém květnu. Podnikatelská důvěra se mírně zlepšila, zatímco nákladové tlaky poprvé od října oslabily.
Itálie
- PMI ve službách: 50,2 (v souladu s očekáváním; předchozí: 49,4)
- Kompozitní PMI: 50,8 (očekávání: 50,9; předchozí: 50,4)
- Ekonomická aktivita se po třech měsících poklesu vrátila k růstu, podpořená silnější domácí poptávkou. Nákladová i cenová inflace dále polevovala, zatímco podnikatelská důvěra dosáhla nejvyšší úrovně od listopadu.
Španělsko
- PMI ve službách: 54,2 (očekávání: 50,9; předchozí: 50,1)
- Kompozitní PMI: 53,3 (očekávání: 50,9; předchozí: 50,2)
- Španělsko zaznamenalo nejsilnější růst podnikatelské aktivity a nových objednávek v letošním roce. Zaměstnanost rostla nejrychlejším tempem od března a inflace výstupních cen klesla na nejnižší úroveň od ledna.
EURUSD (D1)
Pár EURUSD klesl k úrovni kolem 1,144 navzdory relativně solidním údajům PMI z eurozóny. Trhy zřejmě interpretují nejnovější data jako podporu pro delší pauzu ECB, zatímco nižší ceny ropy nadále snižují inflační rizika v celé eurozóně.
Zdroj: xStation5
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