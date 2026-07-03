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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
74 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
12:10 · 3. července 2026

Shrnutí trhů: Evropské akcie rostou 📈 ASML táhne vzhůru čipové akcie, zatímco obranný sektor ustupuje

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Evropské akciové trhy výrazně rostou. Indexy STOXX Europe 600 i Euro Stoxx 50 stoupají na nová rekordní maxima. Sentiment investorů se zlepšil díky očekávání, že Fed může po slabších než očekávaných datech z amerického trhu práce odložit další zvyšování sazeb. Růst už netáhnou pouze technologie. Kupce přitahují také průmyslové podniky, finanční sektor a obranné akcie. Německý DAX dál vede region a dosahuje dalšího historického maxima. Vzhledem k tomu, že jsou dnes americké trhy kvůli Dni nezávislosti zavřené, investoři se soustředí hlavně na vývoj v Evropě. Ropa Brent se mezitím obchoduje poblíž 72 USD za barel, zatímco EURUSD po nejnovějších evropských údajích PMI oslabil k úrovni kolem 1,144.

Klíčové body

  • Index STOXX Europe 600 v ranním obchodování roste o 0,5 % a zůstává blízko rekordních maxim.
  • Německý DAX přidává téměř 0,9 % a dosahuje dalšího historického maxima. Částečně jej podporuje Siemens po zvýšení doporučení od brokera.
  • FTSE 100 roste o 0,3 %, zatímco francouzský CAC 40 také přidává 0,3 %. To ukazuje na širokou sílu evropských trhů.
  • Aalberts roste o 4,3 % a A.P. Moller-Maersk B přidává 3,5 %, zatímco EQT klesá o 1,9 % a Redcare Pharmacy ztrácí 1,7 %.
  • Obranné akcie nadále překonávají trh díky přetrvávajícímu geopolitickému napětí a očekávání vyšších vojenských výdajů.
  • Tržní rotace se rozšířila také na cyklické sektory, průmysl a finanční společnosti. Pluxee po zveřejnění kvartálních tržeb roste přibližně o 6 %.

Denní výhled pro Euro Stoxx 50

Index Euro Stoxx 50 zůstává na rekordních maximech. Za posledních 12 měsíců posílil o 17,4 % a od začátku roku o více než 10 %. Největším přispěvatelem k dnešním ziskům jsou technologie, zatímco defenzivní sektory, jako jsou nezbytné spotřební zboží a zdravotnictví, nadále zaostávají. Přibližně 68 % společností v indexu se obchoduje nad svými 200denními klouzavými průměry, což potvrzuje širokou účast trhu v probíhajícím uptrendu. Infineon Technologies a ASML zůstávají mezi nejsilnějšími relativními hráči. To naznačuje, že evropský polovodičový sektor je i nadále jedním z klíčových motorů býčího trhu v regionu.

Zdroj: XTB Research

Hlavní hybatelé trhu

Dnešní seanci dominují technologické a průmyslové akcie. V čele zisků stojí ASML, které roste téměř o 3 % a potvrzuje sílu evropského polovodičového sektoru. Mezi další výrazně rostoucí tituly patří Siemens, Volkswagen a Mercedes-Benz, což ukazuje na zlepšující se sentiment vůči cyklickým společnostem.

Naopak nejslabším titulem je Rheinmetall, kde investoři vybírají zisky po nedávném silném růstu. Níže se obchodují také L’Oréal, Hermès a Ahold Delhaize. V ročním horizontu zůstávají mezi nejsilnějšími tituly v indexu Infineon, ASML a Siemens Energy, zatímco společnosti z oblasti luxusního zboží a části automobilového sektoru nadále zaostávají.

Zdroj: XTB Research

EU50 (D1)

Futures kontrakt na Euro Stoxx 50 vystoupal na nová historická maxima nad 6 400 bodů a prodlužuje svůj silný býčí trend. Evropské akcie se v prostředí nedávné volatility polovodičových titulů a výrobců paměťových čipů ukázaly jako odolnější než jejich protějšky v USA a Asii. Technologické akcie navíc během dnešní seance zaznamenávají oživení.

Zdroj: xStation5

Ekonomika eurozóny se stabilizuje po dvou měsících poklesu

Kompozitní PMI eurozóny vzrostl z květnových 48,5 na 50,0, což představuje nejvyšší hodnotu za tři měsíce a první návrat do pásma expanze od března. Služby zůstávají v poklesu na úrovni 49,4, i když tempo poklesu výrazně zpomalilo. Výroba se však zlepšila natolik, že dokázala vykompenzovat slabost ve službách.

Jedním z nejdůležitějších vývojů bylo prudké zpomalení nákladové inflace. Inflace vstupních nákladů v sektoru služeb zaznamenala největší pokles od začátku průzkumu v roce 1998 s výjimkou období covidových lockdownů. Do značné míry to odráží zmírnění tlaků na ceny energií po konfliktu na Blízkém východě. Zaměstnanost se stabilizovala po prudkém květnovém poklesu, zatímco podnikatelská očekávání se zlepšila na nejsilnější úroveň od začátku konfliktu. Celkově data snižují pravděpodobnost dalších zvýšení sazeb ECB v krátkodobém horizontu.

Rozdělení podle zemí

Německo

  • PMI ve službách: 48,6 (očekávání: 46,8; předchozí: 46,8)
  • Kompozitní PMI: 49,5 (očekávání: 48,0; předchozí: 48,0)
  • Služby zůstaly v poklesu třetí měsíc v řadě, i když nejpomalejším tempem od dubna. Nákladové tlaky výrazně polevily navzdory stále slabé poptávce, zejména ze zahraničí.

Francie

  • PMI ve službách: 46,8 (očekávání: 47,4; předchozí: 47,4)
  • Kompozitní PMI: 47,2 (očekávání: 47,6; předchozí: 47,6)
  • Podnikatelská aktivita klesala nejpomalejším tempem od března po mimořádně slabém květnu. Podnikatelská důvěra se mírně zlepšila, zatímco nákladové tlaky poprvé od října oslabily.

Itálie

  • PMI ve službách: 50,2 (v souladu s očekáváním; předchozí: 49,4)
  • Kompozitní PMI: 50,8 (očekávání: 50,9; předchozí: 50,4)
  • Ekonomická aktivita se po třech měsících poklesu vrátila k růstu, podpořená silnější domácí poptávkou. Nákladová i cenová inflace dále polevovala, zatímco podnikatelská důvěra dosáhla nejvyšší úrovně od listopadu.

Španělsko

  • PMI ve službách: 54,2 (očekávání: 50,9; předchozí: 50,1)
  • Kompozitní PMI: 53,3 (očekávání: 50,9; předchozí: 50,2)
  • Španělsko zaznamenalo nejsilnější růst podnikatelské aktivity a nových objednávek v letošním roce. Zaměstnanost rostla nejrychlejším tempem od března a inflace výstupních cen klesla na nejnižší úroveň od ledna.

EURUSD (D1)

Pár EURUSD klesl k úrovni kolem 1,144 navzdory relativně solidním údajům PMI z eurozóny. Trhy zřejmě interpretují nejnovější data jako podporu pro delší pauzu ECB, zatímco nižší ceny ropy nadále snižují inflační rizika v celé eurozóně.

Zdroj: xStation5

 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

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