Tichá hrozba pro ekonomiku?💣 Skryté úvěry za biliony ⚠️

- Trh se soukromými úvěry dosáhl hodnoty kolem 1,8 bilionu USD a je už větší než trh junk bondů (rizikovějších firemních dluhopisů s vyšším výnosem).
- Odvětví vyrostlo po roce 2008 jako alternativa k přísněji regulovaným bankám.
- Rizikem jsou problémy dlužníků, zejména v sektoru softwaru.
- Tlak na výběr peněz investory zvyšuje obavy z horší likvidity a širších dopadů.
Trh se soukromými úvěry narostl na zhruba 1,8 bilionu dolarů a stále častěji vyvolává otázku, zda se z něj nemůže stát další zdroj vážných problémů pro americkou ekonomiku. Jde o segment, který je z velké části mimo hlavní pozornost veřejnosti, přesto už je větší než celý trh s junk bondy (vysoce úročené, ale rizikovější dluhopisy firem s horší úvěrovou kvalitou) a jeho význam rychle vzrostl zejména po finanční krizi v roce 2008.
Právě tehdy začaly po zpřísnění regulace bank vznikat alternativní úvěrové struktury, dříve často označované jako shadow banking. Soukromí věřitelé zaplnili prostor po tradičních bankách a zaměřili se na rizikovější firmy, které měly omezený přístup ke klasickému financování. Investorům přitom nabízeli kombinaci vyšších výnosů a určité ochrany, což dlouho podporovalo rychlý růst celého odvětví.
Napětí ale začalo sílit v posledních měsících. Obavy zesílily i poté, co šéf JPMorgan Jamie Dimon přirovnal problémy u subprime auto věřitele Tricolor Holdings k situaci, kdy objevíte jednoho švába a tušíte, že jich bude víc. Trh tak začal více řešit, zda potíže nejsou jen izolované, ale zda neukazují na hlubší slabiny celého systému.
Citlivým místem jsou také samotní dlužníci. Významnou část velkých příjemců těchto úvěrů tvoří softwarové firmy, které nyní čelí tlaku spojenému s nástupem umělé inteligence. Pro některé podniky to znamená zásadní změnu obchodního modelu i nejistotu ohledně budoucích příjmů. Pokud by se jejich schopnost splácet zhoršila, dopad by se mohl rychle přelít i na investory a věřitele.
Dalším varovným signálem je, že někteří investoři už začali požadovat své peníze zpět. To dostává soukromé úvěrové fondy pod tlak, protože musejí hledat hotovost a v některých případech prodávat aktiva. Právě tato kombinace nižší likvidity, vyššího rizika a omezené transparentnosti je důvodem, proč se o private credit stále častěji mluví jako o potenciálním slabém článku finančního systému.
