Wall Street dnes oživuje díky pokračujícímu poklesu cen ropy, i když objemy obchodování zůstávají poněkud utlumené před výsledky Nvidie, daty o PCE inflaci a sympoziem centrálních bankéřů v Jackson Hole.
Technologické a AI akcie táhnou Wall Street výše
Návrat chuti riskovat potvrzují zisky indexu Nasdaq (US100: +0,3 %) a utlumený výkon indexu DJIA (US30: +0,05 %). Optimismus je patrný také u indexů S&P 500 (US500: +0,1 %) a Russell 2000 (US2000: +0,1 %).
Výrazným dnešním trendem je společné oživení firem spojených s AI. Nedávný růst výnosů amerických dluhopisů, obavy z úrovně zadlužení AI společností a pokračující čekání na výsledky Nvidie vytvářely na akcie v sektoru tlak. Růst dnes vedou výrobci pamětí (Nvidia +1,7 %, Micron +1,7 %, Sandisk +1,7 %), výrobci čipů (Intel +1,6 %, AMD +3,75 %) a dodavatelé energie pro datová centra (Fluence +2,9 %).
Optimismus je patrný také v širším technologickém sektoru, včetně komunikačních služeb, kde rostou například Uber +0,7 %, Meta +0,8 % a Netflix +1,2 %. Defenzivní sektory, jako energetika a spotřební zboží, naopak převážně ztrácejí.
Mohlo by vás zajímat: Umělá inteligence: Investice do akcií AI
Volatilita akcií v indexu S&P 500. Dominují polovodiče, hardware, software a komunikační služby. Zdroj: XTB Research
Technická analýza: US100 / futures na Nasdaq (D1)
Futures na Nasdaq 100 (US100) procházejí na denním grafu korekcí a testují klíčovou poptávkovou zónu mezi 29 140 a 29 300 body. Tento horizontální support je dále posílen 38,2% Fibonacciho retracementem na 29 141,84 bodu.
Index klesl pod své krátkodobé klouzavé průměry – 10denní EMA na 29 447,31 bodu a 30denní EMA na 29 399,12 bodu – což signalizuje oslabení růstového momenta.
Indikátor RSI za 14 dní klesá směrem k neutrálně až medvědí hodnotě 47,6 bodu. Zatím však neukazuje přeprodané podmínky, takže prostor pro hlubší korekci zůstává otevřený.
Trvalé proražení pod 29 141 bodů by otevřelo cestu směrem k 50% Fibonacciho úrovni na 28 772,21 bodu a následně k 100denní EMA na 28 664,11 bodu.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Kura Oncology (KURA.US): Akcie rostou o 8,8 % poté, co generální ředitel Troy Edward Wilson v podání pro SEC oznámil nákup 100 000 akcií na otevřeném trhu v hodnotě 1,24 milionu USD. Transakce podpořila pozitivní sentiment kolem biotechnologické společnosti, jejíž akcie za poslední měsíc vzrostly o 19 %, a signalizuje silnou důvěru managementu v další růst firmy.
- Alibaba (BABA.US): Zakladatel společnosti Jack Ma nakoupil akcie v hodnotě přes 600 milionů HKD, čímž vyslal výrazný signál důvěry v AI ambice firmy. Předseda Joe Tsai a generální ředitel Eddie Wu se rovněž připojili a společně nakoupili akcie za 202 milionů HKD. Nákupy následovaly po emisi akcií v hodnotě 80 miliard HKD, která má financovat rozvoj AI. ADR rostou přibližně o 0,9 %.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
🚀 Monstrózní výsledky Nvidie: Tržby rostou přes 100 % , akcie přesto padají 📉
Denní shrnutí: Wall Street zadržuje dech: Vyšší inflace PCE a výsledky Nvidia ve stínu Putinových hrozeb
Reagují trhy na Putinovy hrozby?
Geopolitický šum vs. tvrdá data: Co se skutečně děje na trhu s ropou?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.