USA zavřeno: Odložená jednání tlačí na futures

Připomínáme, že dnes se na Wall Street nebude obchodovat. Američané slaví svátek Juneteenth, který připomíná zrušení otroctví ve Spojených státech. Za těchto podmínek je na globálním trhu patrný pokles likvidity a aktivita investorů je omezená.
Absence obchodování na cash marketu, tedy segmentu, kde jsou nákupní a prodejní transakce vypořádány okamžitě, však neznamená, že se zastavily operace na trhu s futures.
Indexy
To nám dává náhled na sentiment, který dnes převládá na americkém trhu. Je však třeba dodat, že kvůli uzavření amerického trhu mohou být pohyby futures kontraktů volatilnější a méně reprezentativní pro celkový tržní obraz. Převládají poklesy. Futures kontrakty na S&P 500 klesají o 0,2 %, zatímco Nasdaq 100 ztrácí 0,3 %. Nepomáhá ani odložení dalšího kola mírových rozhovorů, které se dnes měly uskutečnit ve švýcarském Bürgenstocku.
Geopolitika
Důvod zrušení jednání není jasný. Americká strana hovoří o nevyřešených logistických problémech, zatímco íránská strana zmiňuje další vlnu izraelských útoků na Libanon, které podle ní porušují podmínky memoranda podepsaného ve středu. Jisté však je, že nejistota kolem konfliktu na Blízkém východě tím nekončí.
Energetické komodity
V reakci na tyto události jsme v prvních hodinách obchodování pozorovali mírný růst cen energetických komodit. Následné příměří mezi Izraelem a Hizballáhem však vedlo k obnovení poklesů. Za ropu Brent nyní platíme přibližně 79 USD, zatímco WTI se pohybuje okolo 76 USD. Naopak cena plynu na nizozemské burze TTF míří vzhůru a aktuálně dosahuje 41,8 USD/MWh.
Obrázek 1: OIL [D1] (23.10.2024–19.06.2026)
Zdroj: xStation, 19.06.2026
Technická analýza
Obrázek 2: US100 [D1] (15.10.2025–19.06.2026)
Zdroj: xStation, 19.06.2026
Po hlubší korekci do blízkosti 23,6% Fibonacciho retracementu se index vrátil do střednědobého uptrendu a prorazil hranici 30 tis. bodů. Klouzavé průměry jsou nastaveny ideálně pro růstový trend. EMA 50, která se pohybuje okolo 28,8 tis. bodů, funguje jako klíčová podpora. Dokud se kotace drží nad oblastí, kterou vymezuje, lze případné poklesy vnímat spíše jako korekci v dominantním uptrendu.
Ukazatel RSI se pohybuje kolem 60, což zatím neznamená přehřátí trhu. Po období poklesu sloupců histogramu MACD, které odráželo květnovou korekci, sestupné momentum zřetelně odeznělo.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.