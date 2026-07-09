Vše, co potřebujete vědět o nadcházející výsledkové sezóně!

Výsledková sezóna Q2 má Evropě přinést další čtvrtletí solidního růstu zisků, skutečný obraz ale výrazně zkresluje energetický sektor. V USA jsou očekávání nastavena ještě výše – analytici počítají s dalším více než 20% růstem zisků indexu S&P 500, taženým především technologiemi a energetikou. Na obzoru se však začínají objevovat první trhliny v narativu o nekonečném AI boomu, což může změnit rovnováhu sil mezi americkými a evropskými trhy.
Nejdůležitější prognózy pro výsledkovou sezónu Q2
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V Evropě se očekává růst zisků přibližně 12 % r/r, po odečtení energetiky však pouze přibližně 3 % r/r.
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Energetický sektor v Evropě dnes plní podobnou funkci jako technologie v USA – právě on „táhne" výsledkovou sezónu.
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V USA se očekává přibližně 23% růst zisků indexu S&P 500 r/r, a to druhé čtvrtletí v řadě s dynamikou přesahující 20 %.
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Technologie a energetika v USA jsou klíčovými přispěvateli k růstu, rostou však obavy o udržitelnost boomu investic do AI.
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Americké indexy mají za sebou velmi silné Q2, zatímco část evropských trhů – zejména jižní Evropa – začíná dohánět ztrátu.
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Pokud výsledky amerických technologických společností za Q2 a výhled na další čtvrtletí zklamou, Evropa si může udržet relativní převahu v následujících měsících.
Evropa: Růst zisků poháněný energetikou
Ve druhém čtvrtletí mají evropské společnosti šanci na další solidní růst zisků – konsensus předpokládá přibližně 12% dynamiku r/r, což potvrzuje pokračování oživení po posledních slabších letech. Zároveň je to z velké části příběh napsaný několika největšími ropnými a plynárenskými koncerny, jejichž zisky mají růst i o přibližně 84 % r/r, čímž výrazně dominují celkovému obrazu trhu.
Po vyloučení energetického sektoru klesá tempo růstu zisků v Evropě na přibližně 3 % r/r, což ukazuje, jak silně jsou zdroje zlepšení koncentrovány. V praxi to znamená, že širší evropský trh se stále pohybuje spíše v prostředí mírného růstu a spektakulární čísla se týkají především odvětví těžících z geopolitické situace a předchozího skoku cen surovin.
Energetika jako „evropský tech" – a její omezení
V této výsledkové sezóně je energetika v Evropě funkčním ekvivalentem technologického sektoru v USA – právě ona bude v největší míře odpovídat za růst agregovaných zisků. Vedle energetiky by se mohla pozitivně odlišit také odvětví chemické, průmyslové a bankovní, která těží jak ze zlepšení cyklu, tak z vyšších úrokových marží.
Slabší stránkou evropské bilance zůstávají sektory orientované na spotřebitele – zejména automobilový průmysl a spotřební zboží volné spotřeby, kde nákladové tlaky, vysoké úrokové sazby a ochlazení poptávky omezují potenciál růstu zisků. Právě zde může být relativní slabost Evropy ve srovnání s americkým trhem nejzřetelnější.
Jak dlouho energetika udrží evropskou výsledkovou sezónu?
Klíčová otázka pro investory zní: je současný ziskový boom v energetice trvalý a do jaké míry může ještě podporovat evropské indexy? Zisky ropných a plynárenských společností zůstávají velmi citlivé na situaci na Blízkém východě a na změny cen ropy, přičemž nedávné přibližně desetiprocentní poklesy cen ropy Brent připomínají, jak rychle se situace může obrátit.
Dokud společnosti nezveřejní zprávy spolu s novými výhledy na další čtvrtletí, zůstanou perspektivy evropských zisků – a v širším kontextu celého trhu – nejednoznačné a silně scénářové. Pro investory to znamená nutnost pečlivě sledovat nejen samotné výsledky, ale především vyznění komentářů managementů a výhledů na následující měsíce.
USA: Mimořádně optimistická očekávání před výsledkovou sezónou Q2
Na druhé straně Atlantiku startuje výsledková sezóna Q2 v prostředí mimořádně silného optimismu. Analytici očekávají, že společnosti z indexu S&P 500 vykážou přibližně 23% růst zisků r/r, což by bylo druhé čtvrtletí v řadě s dynamikou přesahující 20 %. Tak vysoká očekávání jsou z velké části důsledkem série pozitivních komuniké od samotných firem.
Podle dat FactSet dosahuje počet společností z S&P 500, které na trh zaslaly pozitivní výhledy zisků na druhé čtvrtletí, 111 subjektů, tedy přibližně dvojnásobku průměru za posledních 5 a 10 let. To naznačuje, že současná vlna optimismu má kořeny v reálných obchodních trendech, a nejde jen o tržní narativ. Stojí přitom za to připomenout riziko „přestřelení očekávání" – čím výše je nastavena laťka, tím snadněji dojde ke zklamání i při objektivně dobrých výsledcích.
USA jako „oběť vlastního úspěchu"
Za posledních sedm čtvrtletí index S&P 500 systematicky překonával konsensus zisků, přičemž ve stejném období vzrostla jeho hodnota celkově o více než 45 %. Taková série úspěchů způsobila, že si trh zvykl na neustálé překonávání prognóz, což na jedné straně podporovalo valuace, na druhé straně výrazně zvýšilo laťku pro budoucnost.
Pokud v této výsledkové sezóně Q2 dojde byť jen k částečnému ochlazení a společnosti nedodají předpokládanou dynamiku nebo sníží výhled, může být reakce investorů výrazně nervóznější než v předchozích čtvrtletích. Týká se to zejména růstových společností ze segmentu technologií a AI, kde je část pozitivního scénáře z velké části již zahrnutá v cenách.
Technologie a energetika – Hvězdy americké výsledkové sezóny
V USA, podobně jako v Evropě, zůstává jedním z hlavních beneficientů posledních měsíců energetický sektor, který zaznamenal největší nárůst prognóz zisků na Q2 – dosahující až přibližně 60 % r/r. To je z velké části důsledek geopolitického napětí a předchozího zdražení surovin, což je však ze své podstaty spíše cyklický než strukturální faktor.
Souběžně mají podle prognóz americké technologické společnosti, zejména ty spojené s investicemi do umělé inteligence, velmi výrazně přispět k růstu zisků S&P 500 ve Q2. V segmentech cloudu, polovodičů a AI infrastruktury se očekává podstatné zlepšení výsledků, přestože ocenění některých lídrů dříve prošlo korekcí.
Čtvrtletní výsledky Samsung Electronics se staly jedním ze symbolů současného boomu – společnost avizovala přibližně 19násobný růst provozního zisku r/r, poháněný rekordní poptávkou po pamětech pro AI servery. Paradoxně cena akcií reagovala poklesem, protože investoři začali klást otázku ohledně udržitelnosti takové dynamiky a možného zpomalení investic do AI infrastruktury.
Zároveň Meta zahájila budování byznysu založeného na pronájmu přebytečných výpočetních kapacit AI, což trh může vnímat jako signál, že dosavadní investice do GPU a infrastruktury mohly jít poněkud „před poptávkou". K tomu přistupují zprávy o rostoucích nákladech projektů AI infrastruktury – Nvidia odhaduje náklady na svůj první „AI závod" o výkonu v řádu gigawatu na přibližně 100 miliard dolarů a Apple signalizuje zdražení vybraných produktů kvůli rostoucím nákladům na paměti.
Udrží technologie v USA růst zisků?
V krátkodobém horizontu pravděpodobně nebudou problémem samotné výsledky za Q2 – fundamenty mnoha technologických společností zůstávají solidní a dosavadní investice do AI se reálně začínají promítat do tržeb a marží. Hlavní otázka se týká toho, co společnosti deklarují v kontextu budoucího tempa růstu a plánů CAPEX na AI infrastrukturu.
Pokud managementy začnou signalizovat opatrnější přístup k investičním výdajům, trh může revidovat scénáře na příští roky – zejména v segmentech nejvíce spojených s AI. Pro část investorů by to mohlo být impulsem k rotaci kapitálu směrem k defenzivnějším sektorům nebo regionům, včetně Evropy.
Evropa versus USA: Rozdíly v chování indexů ve Q2
Z hlediska chování indexů mají USA za sebou impozantní druhé čtvrtletí – Nasdaq zaznamenal nejlepší výsledek za více než pět let a Dow Jones stanovil nová historická maxima. Průměrný růst hlavních amerických indexů dosáhl přibližně 14 % za tři měsíce, což dobře vystihuje rozsah nadšení ohledně zisků a AI.
V Evropě klíčové indexy, jako francouzský, německý a britský, rostly výrazně pomaleji – přibližně o 6,8 %, 8,2 % a 3,2 % ve srovnatelném období. Zajímavě vypadá naopak jih kontinentu: italský a řecký index posílily o více než 14 % a španělský přibližně o 10 %, čímž v tomto ohledu předstihly i část amerických benchmarků.
Evropa s lepším startem do Q3 – Je to začátek změny trendu?
První dny třetího čtvrtletí přinášejí relativní převahu evropských indexů nad americkými – dosavadní průběh července vypadá pro Evropu lépe jak z pohledu širokého trhu, tak části periferních trhů. To může naznačovat, že část investorů se začíná již předem pozicovat pro případná zklamání ze strany amerických technologií.
To, zda Evropa tuto převahu udrží, bude z velké části záviset na přijetí výsledků největších amerických technologických společností. Slabší než očekávané zprávy nebo opatrný výhled by mohly trh přimět k další rotaci směrem k levnějším trhům, s menší expozicí na AI a sektorově diverzifikovanějším – a přesně tak je Evropa často vnímána.
Co výsledková sezóna Q2 znamená pro investory?
Pro investory je výsledková sezóna Q2 především testem narativu o nekonečném boomu v energetice a AI. V Evropě bude klíčové ověřit, do jaké míry je současná úroveň zisků v energetice opakovatelná a zda jsou ostatní sektory – průmysl, banky, chemie – schopny postupně přebírat štafetu.
V USA by se pozornost měla soustředit nejen na samotné Q2, ale především na výhledy technologických společností na příští čtvrtletí. Pokud se ukážou jako konzervativnější, než trh předpokládá, může to vyvolat zvýšenou volatilitu – jak v segmentu big tech, tak v širokém indexu S&P 500. V takovém scénáři by Evropa, méně závislá na jednom megatrendu, mohla být beneficientem částečného přesunu kapitálu.
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