16:34

Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (03.05.24) 🔴 EURUSD, GBPUSD & DAX

In der zu Ende gehenden Handelswoche konzentrierten sich die Anleger an den Finanzmärkten auf die Ereignisse in den USA. Wir erfuhren von der Zinsentscheidung...