Kalendarz makroekonomiczny: Rośnie bezrobocie w UK – jak zareaguje Bank Anglii? (19.05.2026)

Najważniejsze wnioski Dane z brytyjskiego rynku pracy wykazują ochłodzenie, wzrost płac jednak wciąż wysoki.

Wzrost PKB w Japonii przyspiesza, w górę jednak także deflator PKB.

Jutro w godzinach porannych ukażą się dane dot. brytyjskiej inflacji CPI za kwiecień.

Dziś przed nami publikacja wyników Home Depot.

Najważniejsze publikacje danych zaplanowanych na dziś już za nami. W górę zaskoczyła dynamika japońskiego PKB w Q1 (wzrost o 2,1% r/r). Powyżej oczekiwań znalazł się jednak także deflator PKB (3,4%), co wzmaga obawy o sytuację inflacyjną w kraju. Czerwcowa podwyżka stóp wyceniana obecnie jest przez rynki wyceniana w blisko 80%. Pod presją, pomimo interwencji BoJ, wciąż znajduje się jednak jen. Para USD/JPY w godzinach porannych ponownie przekroczyła barierę 159. Wykres 1: Kurs USDJPY (13.05 - 19.05) Źródło: xStation, 19.05.2026 Dane z brytyjskiego rynku pracy okazały się niejednorodne. Wykazały dalszy wzrost stopy bezrobocia (do 5%) oraz największy od COVIDowego 2020 r. miesięczny spadek zatrudnienia. Mimo to, mocniej od oczekiwań wzrósł płac (4,1%). To mieszanka, która nakazuje Bankowi Anglii ostrożność. Rynkowe oczekiwania wobec podwyżek stóp procentowych spadły. Inwestorzy spodziewają się, że decydenci wstrzymają się z takową decyzją co najmniej do lipca. Wykres 2: Zmiana w zatrudnieniu pracowników etatowych (2014 - 2026) Źródło: ONS via Bloomberg, 19.05.2026 Kalendarz makroekonomiczny 19 maja Japonia – Wstępny odczyt PKB za Q1 (01:50)*

Australia – Zaufanie konsumentów w maju (02:30)*

Australia – Majowe minutki RBA (03:30)*

Wielka Brytania – Wzrost płac za marzec (08:00)*

Wielka Brytania – Stopa bezrobocia za marzec (08:00)*

Strefa euro – Bilans handlowy za marzec (11:00)

USA – Cotygodniowe dane ADP z rynku pracy (14:15)

USA – Transakcje sprzedaży domów w toku za kwiecień (16:00) * - już opublikowane 20 maja (godziny poranne) Chiny – Decyzja ws. 1- i 5-rocznych stóp LPR (03:00)

Niemcy – Inflacja PPI w kwietniu (08:00)

Wielka Brytania – Inflacja CPI za kwiecień (08:00)

Wielka Brytania – Inflacja PPI za kwiecień (08:00) Publikacje wyników 19 maja Home Depot (przed otwarciem giełdy w USA),

MakeMyTrip (przed otwarciem giełdy w USA),

Keysight Technologies (po zamknięciu giełdy w USA),

Atrem (przed otwarciem giełdy w Polsce),

Mabion (po zamknięciu giełdy w Polsce). — Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB

