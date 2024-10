15:31

PILNE: Inflacja PCE z USA zgodna z oczekiwaniami. US100 zyskuje 📈

Inflacja PCE z USA: 2,4% vs 2,4% prognoz vs 2,6% poprzednio (0,3% m/m vs 0,3% m/m prognoz i 0,1% m/m poprzednio) Bazowa PCE: 2,8% vs 2,8% prognoz...