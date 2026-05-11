Africký cloudový sen Microsoftu sa zadrháva ⚠️

- Projekt dátového centra Microsoftu a G42 v Keni za 1 miliardu USD sa zadrhol pre spory o garantované platby.
- Keňská vláda údajne nedokázala poskytnúť garancie v rozsahu, ktorý Microsoft požadoval.
- Dátové centrum malo bežať výhradne na geotermálnej energii a podporiť služby Azure vo východnej Afrike.
- Podľa kenských predstaviteľov projekt nie je zrušený, ale môže dôjsť k jeho zmenšeniu alebo prepracovaniu.
Plánované dátové centrum spoločnosti Microsoft vo východnej Afrike sa podľa informácií Bloomberg News dostalo do komplikovanej fázy. Projekt v Keni, ktorý mal byť jedným z kľúčových krokov pri rozširovaní cloudových služieb v regióne, údajne brzdia nezhody medzi Microsoftom, technologickou spoločnosťou G42 zo Spojených arabských emirátov a kenskou vládou. Jadrom sporu majú byť požiadavky Microsoftu na garantované platby za určitú kapacitu dátového centra.
Microsoft v máji 2024 oznámil partnerstvo s firmou G42, ktorého cieľom bola investícia vo výške 1 miliardy USD do dátového centra v Keni. Projekt bol predstavený počas štátnej návštevy kenského prezidenta Williama Ruta vo Washingtone za administratívy prezidenta Joea Bidena. Ambície boli značné, pretože zariadenie malo rozšíriť dostupnosť cloudových služieb Microsoft Azure vo východnej Afrike a zároveň posilniť digitálnu infraštruktúru regiónu.
Zaujímavým prvkom celého projektu bolo aj jeho energetické nastavenie. Dátové centrum malo byť napájané výhradne geotermálnou energiou, čo by z neho robilo významný príklad prepojenia cloudovej infraštruktúry a obnoviteľných zdrojov. Pre Keňu by tak nešlo iba o technologickú investíciu, ale aj o možnosť prezentovať sa ako atraktívna destinácia pre energeticky náročné digitálne projekty využívajúce čistejšie zdroje energie.
Podľa Bloomberg News však Microsoft a G42 požadovali, aby sa kenská vláda zaviazala k pravidelným ročným platbám za vopred stanovený objem kapacity. Rokovania sa mali zadrhnúť vo chvíli, keď vláda nebola schopná poskytnúť garancie v rozsahu, ktorý Microsoft požadoval. Pre technologické firmy je takýto záväzok dôležitý, pretože rozsiahle dátové centrá si vyžadujú vysoké počiatočné investície a dlhodobú istotu dopytu.
Situácia však podľa kenských predstaviteľov neznamená koniec projektu. John Tanui, hlavný tajomník kenského ministerstva informácií, podľa Bloombergu uviedol, že rokovania pokračujú a že projekt nie je zrušený ani stiahnutý. Zároveň pripustil, že rozsah dátového centra si stále vyžaduje ďalšie štruktúrovanie. Diskusie sa majú týkať aj energetických nárokov, čo je pri podobne veľkých projektoch zásadná otázka.
Jednou z možností je, že Microsoft a G42 projekt nakoniec zmenšia. To by mohlo znamenať nižšiu počiatočnú investíciu, menšie kapacitné záväzky aj jednoduchšiu dohodu s vládou. Zároveň by však išlo o oslabenie pôvodných ambícií, ktoré mali z Kene vytvoriť dôležitý cloudový uzol pre východnú Afriku. Pre región by prípadné zmenšenie projektu znamenalo pomalší rozvoj digitálnej infraštruktúry, než sa pôvodne očakávalo.
Z pohľadu Microsoftu ide o ukážku toho, že expanzia cloudových služieb na rozvíjajúcich sa trhoch nie je iba technologickou otázkou. Popri dostupnosti energie, regulácii a geopolitických vzťahoch zohráva zásadnú úlohu aj schopnosť vlád poskytovať dlhodobé obchodné záväzky. Dátové centrá sú kapitálovo náročné aktíva a bez istoty budúcich príjmov môže byť pre firmy ťažké realizovať projekty v pôvodne plánovanom rozsahu.
Pre investorov je správa dôležitá najmä preto, že ukazuje praktické limity globálnej expanzie cloudovej infraštruktúry. Microsoft síce zostáva jedným z hlavných hráčov v oblasti cloudu a umelej inteligencie, ale podobné projekty môžu narážať na zložité rokovania s vládami a lokálnymi partnermi. Ak by sa projekt v Keni zmenšil, pravdepodobne by nešlo o zásadný problém pre celkový biznis Microsoftu, ale mohlo by to spomaliť jeho regionálne ambície vo východnej Afrike.
