Agilent posilňuje v diagnostike: za Biocare Medical zaplatí 950 miliónov dolárov 🧪

- Agilent Technologies kúpi Biocare Medical za 950 miliónov USD.
- Biocare posilní ponuku v oblasti tkanivovej diagnostiky, najmä pre rakovinu a infekčné choroby.
- Dokončenie transakcie sa očakáva v 4. fiškálnom štvrťroku 2026.
- Akvizícia potvrdzuje snahu Agilentu rásť v segmente diagnostiky a laboratórnych technológií.
Spoločnosť Agilent Technologies oznámila, že prevezme súkromú firmu Biocare Medical v hotovostnej transakcii za 950 miliónov USD. Akvizícia má posilniť postavenie Agilentu v oblasti klinickej patológie a rozšíriť jeho ponuku diagnostických riešení, najmä pre onkológiu a infekčné ochorenia.
Biocare Medical sídli v Kalifornii a zameriava sa na integrované produkty pre tkanivovú diagnostiku. Medzi jej zákazníkov patria aj vládne a vojenské laboratóriá, čo podčiarkuje význam firmy v citlivých a špecializovaných segmentoch zdravotníckeho trhu. Po dokončení transakcie bude Biocare začlenená do divízie Life Sciences and Diagnostics Markets spoločnosti Agilent.
Uzavretie obchodu sa očakáva v štvrtom fiškálnom štvrťroku 2026. Predávajúcimi sú investičné spoločnosti Excellere Partners a GHO Capital Partners. Pre Agilent ide o ďalší krok k posilneniu portfólia v čase, keď dopyt po zdravotníckych a laboratórnych technológiách zostáva stabilný.
Agilent má podľa dostupných údajov trhovú kapitalizáciu približne 33,38 miliardy USD. Už výsledky za prvý štvrťrok naznačili, že firma ťaží zo stabilného záujmu o svoje medicínske prístroje a laboratórne vybavenie. Nová akvizícia tak zapadá do stratégie rozširovania biznisu v segmentoch s vyššou pridanou hodnotou.
Z pohľadu investorov je transakcia signálom, že Agilent chce ďalej rásť prostredníctvom cielených akvizícií a posilňovať svoje postavenie v diagnostike. Kľúčové bude, ako rýchlo sa podarí Biocare integrovať a či obchod prinesie očakávané synergie.
Články:
Denné zhrnutie: Týždeň končí s Brentom na 100 USD a indexy v červených číslach
Amazon: Začiatok konca AI snov?
BlackRock má problém, ale nejde o krízu
Meta odkladá AI model „Avocado“ minimálne na máj pre výkonové problémy ⏳
