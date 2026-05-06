AI boom pokračuje, ale Nvidia už nie je bezkonkurenčnou hviezdou 🤖

- Investorov znepokojuje rastúca konkurencia zo strany Alphabetu, Amazonu, Mety, Intelu a Qualcommu.
- Nvidia si zatiaľ drží silný podiel 86 % na trhu AI akcelerátorov, ale trh sa obáva budúceho tlaku na marže.
- Najväčší zákazníci Nvidie tvoria približne 45 % jej tržieb a zároveň vyvíjajú vlastné AI čipy.
- Investorov znepokojuje rastúca konkurencia zo strany Alphabetu, Amazonu, Mety, Intelu a Qualcommu.
- Nvidia si zatiaľ drží silný podiel 86 % na trhu AI akcelerátorov, ale trh sa obáva budúceho tlaku na marže.
- Najväčší zákazníci Nvidie tvoria približne 45 % jej tržieb a zároveň vyvíjajú vlastné AI čipy.
Výsledková sezóna zatiaľ priniesla pre sektor umelej inteligencie viacero pozitívnych správ, no akcie spoločnosti Nvidia v posledných dňoch oslabujú. Firma, ktorej grafické procesory dominujú trhu s čipmi pre AI, klesla počas šiestich seáns o 9 % po tom, čo 27. apríla uzavrela na rekordnom maxime. Tento pokles je výrazný najmä preto, že širší polovodičový index Philadelphia Semiconductor za rovnaké obdobie vzrástol o viac než 5 %. Nvidia sa tak paradoxne dostala medzi najslabšie tituly v sektore, ktorý inak zostáva podporovaný silným záujmom o umelú inteligenciu.
Hlavným dôvodom nervozity investorov nie je slabý dopyt po AI infraštruktúre, ale rastúce obavy, že Nvidia môže postupne strácať časť svojej výnimočnej trhovej pozície. Veľké technologické spoločnosti naďalej sľubujú masívne investície do výpočtovej techniky, no čoraz častejšie sa snažia spoliehať nielen na čipy od Nvidie, ale aj na vlastné riešenia. Tým sa postupne mení pohľad trhu na dlhodobú udržateľnosť marží, trhového podielu a tempa rastu Nvidie.
Alphabet oznámil, že začne vybraným zákazníkom ponúkať svoje čipy TPU na využitie v ich vlastných dátových centrách. Amazon zároveň uviedol, že jeho vlastná séria AI čipov Trainium má viac než 225 miliárd USD v príjmových záväzkoch, a Meta sa pripravuje na nasadenie vlastných AI čipov. Do dátových centier sa navyše snažia viac presadiť aj Intel a Qualcomm. Pre Nvidiu je to citlivá téma, pretože jej dominancia bola doteraz jedným z hlavných dôvodov mimoriadne vysokého ocenenia akcií.
Podľa Billa Stonea zo spoločnosti Glenview Trust Company je problémom takmer absolútnej dominancie to, že trhový podiel sa môže z takejto úrovne pohybovať prakticky iba jedným smerom. Zatiaľ síce neexistujú výrazné dôkazy, že by Nvidia konkurencii skutočne strácala významný priestor, ale samotná hrozba začína meniť sentiment investorov. Podľa dát Bloomberg Intelligence mala Nvidia v roku 2025 na trhu AI akcelerátorov podiel 86 %, rovnako ako v roku 2024. To ukazuje, že jej pozícia zostáva mimoriadne silná. Trh však už nehodnotí iba súčasnosť, ale aj riziko, že sa konkurenčný tlak v ďalších rokoch zvýši.
Akcie Nvidie sú tento rok vyššie iba o 5 %, čo je približne v súlade s indexom S&P 500, ale výrazne zaostávajú za polovodičovým sektorom. Philadelphia Semiconductor Index vzrástol o 55 %, takže Nvidia je v roku 2026 najslabším titulom medzi tridsiatimi členmi tohto benchmarku. Pre investorov je to výrazná zmena nálady, pretože ešte nedávno bola Nvidia považovaná za takmer neotrasiteľnú hlavnú stávku na AI revolúciu.
Napriek tomu zostáva rast firmy mimoriadny. Tržby Nvidie by mali v aktuálnom fiškálnom roku vzrásť o 70 %, čo výrazne prekonáva očakávaný rast ostatných megakapitalizačných technologických firiem. Tempo rastu by tak bolo dokonca vyššie než minuloročných 65 %. Problémom je však výhľad do ďalších rokov, keď sa očakáva spomalenie na 32 % vo fiškálnom roku 2028 a následne ešte slabšia dynamika. Investori sa preto pýtajú, či súčasné ocenenie stále zodpovedá budúcemu rastu, ak sa konkurenčné prostredie bude ďalej zahusťovať.
Kľúčovú úlohu zohrávajú najväčší zákazníci Nvidie. Alphabet, Amazon, Meta a Microsoft plánujú tento rok investovať až 725 miliárd USD do kapitálových výdavkov a v roku 2027 majú ich výdavky ďalej výrazne rásť. Tieto štyri firmy tvoria približne 45 % tržieb Nvidie, čo ukazuje, aké dôležité sú pre jej budúcnosť. Zároveň však práve títo zákazníci vyvíjajú alebo rozširujú vlastné čipové riešenia, aby znížili závislosť od jediného dodávateľa a získali väčšiu kontrolu nad nákladmi aj výkonom dátových centier.
TPU čipy Alphabetu sú považované za jednu z najlepších alternatív k čipom Nvidie, pretože boli navrhnuté priamo na zrýchlenie strojového učenia. Analytik Andrew Boone zo spoločnosti Citizens odhaduje, že Alphabet môže v roku 2026 vygenerovať z TPU infraštruktúry približne 3 miliardy USD tržieb a v roku 2027 už až 25 miliárd USD. Ak by sa tieto odhady naplnili, znamenalo by to, že vlastné AI čipy veľkých technologických firiem sa môžu stať významnou obchodnou líniou, nielen interným nástrojom.
Na druhej strane analytici na Wall Street zatiaľ od Nvidie neodchádzajú. Z 80 analytikov sledovaných Bloombergom majú iba traja odporúčanie „držať“ a jeden odporúčanie „predať“. Odhady zisku Nvidie pre fiškálny rok 2027 za posledný štvrťrok vzrástli o 11 % a rovnakým tempom sa zvýšili aj odhady tržieb. Ešte výraznejší posun nastal pri odhadoch pre rok 2028, čo naznačuje, že profesionálni analytici stále veria v dlhodobú silu spoločnosti.
Celkovo teda nejde o príbeh okamžitého ohrozenia Nvidie, ale skôr o zmenu vnímania trhu. Nvidia zostáva technologickým lídrom, má dominantný podiel a jej rast je stále mimoriadny. Investori však začínajú viac zohľadňovať riziko, že jej najväčší zákazníci sa zároveň stávajú potenciálnymi konkurentmi. Ak sa ukáže, že alternatívne čipy začínajú Nvidii uberať zákazky alebo tlačiť na ceny, môže to postupne oslabiť jej ziskové momentum. Práve táto neistota vysvetľuje, prečo akcie klesajú aj v čase, keď širší AI obchod zostáva veľmi silný.
Graf NVDA.US (D1)
Akcie spoločnosti Nvidia zostávajú v dlhodobo silnom trende, ale krátkodobo čelia zreteľnej korekcii. Cena je stále nad EMA 50 aj SMA 100, čo drží pozitívny strednodobý výhľad pri živote. Slabnúce RSI, negatívne prekríženie MACD a séria červených sviečok však ukazujú, že investori po rýchlom raste začali vyberať zisky. Kľúčové bude, či sa akcie udržia nad 191,20 USD, alebo či korekcia prerastie do hlbšieho poklesu k 186,13 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Dánsky energetický gigant stavia na Európu 🌍
Fenomenálny začiatok roka pre Advanced Micro Devices!
AMD po výsledkoch letí o 5 % nahor 🚀
Denné zhrnutie: Wall Street dosahuje nové rekordy, zatiaľ čo ceny ropy klesajú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.