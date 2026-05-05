AMD po výsledkoch letí o 5 % nahor 🚀

Spoločnosť Advanced Micro Devices zverejnila výsledky za prvý štvrťrok, ktoré prekonali očakávania. Nad odhadmi trhu bol aj výhľad tržieb spoločnosti, keďže prudko rastie dopyt po čipoch určených na výpočtové úlohy spojené s umelou inteligenciou. Akcie v predĺženom obchodovaní vzrástli približne o 5 %.
Takto si výrobca čipov viedol v porovnaní s konsenzuálnymi odhadmi:
Zisk na akciu: 1,37 USD oproti očakávaným 1,29 USD
Tržby: 10,25 miliardy USD oproti očakávaným 9,89 miliardy USD
Podľa utorkovej správy spoločnosti vzrástli tržby medziročne o 38 % zo 7,44 miliardy USD. Tržby v segmente dátových centier stúpli o 57 % na 5,8 miliardy USD z 3,67 miliardy USD v rovnakom období minulého roka.
Na druhý štvrťrok AMD uviedla, že očakáva tržby na úrovni približne 11,2 miliardy USD, zatiaľ čo trh počítal s 10,52 miliardy USD.
Generálna riaditeľka AMD Lisa Su vo vyhlásení uviedla, že divízia dátových centier je v súčasnosti hlavným motorom rastu tržieb a ziskov. „Pri pohľade na ďalší vývoj očakávame, že rast v oblasti serverov sa výrazne zrýchli, keď budeme navyšovať dodávky s cieľom uspokojiť dopyt,“ uviedla Su.
Za posledný rok sa hodnota akcií AMD viac než strojnásobila a od začiatku roka akcie pripisujú približne 50 %. Hoci spoločnosť v oblasti grafických procesorov, teda GPU, pre AI dátové centrá výrazne zaostáva za Nvidiou, investori v poslednom čase prejavujú o akcie AMD väčší záujem. Dôvodom je optimizmus, že táto príležitosť je dostatočne veľká pre viacerých hráčov.
Na rozdiel od Nvidie patrí AMD dlhodobo medzi popredných výrobcov centrálnych procesorov, teda CPU. Tie zažívajú významnú renesanciu, keďže agentná AI mení výpočtové nároky. Akcie AMD minulý týždeň vzrástli po tom, čo AMD a Intel oznámili spoluprácu na novej inštrukčnej sade pre x86 CPU.
Čipový priemysel čelí globálnemu nedostatku pamätí v dôsledku obrovského dopytu po AI, obmedzených kapacít vo výrobe aj pokročilom puzdrení a problémov v dodávateľských reťazcoch v súvislosti s vojnou v Iráne. To všetko prispieva k zvýšenému záujmu o viaceré spoločnosti spojené s polovodičmi. Intel mal v apríli svoj najlepší mesiac v histórii, keď sa jeho akcie viac než zdvojnásobili po tom, čo firma zverejnila výsledky za prvý štvrťrok, ktoré výrazne prekonali odhady analytikov.
Okrem CPU a GPU sa od AMD očakáva, že ešte tento rok začne dodávať svoj prvý kompletný systém pre AI dátové centrá, Helios. Ten má konkurovať systémom Nvidia Grace Blackwell a Vera Rubin, ktoré sa predávajú za viac ako 3 milióny USD. OpenAI aj Meta si už dodávky systému Helios objednali, čo z neho robí životaschopnú možnosť pre AI gigantov a hyperscalerov, ktorí sa snažia zabezpečiť dostatok výpočtovej kapacity.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Denné zhrnutie: Wall Street dosahuje nové rekordy, zatiaľ čo ceny ropy klesajú
💯Meme stock 2.0? GameStop chce kúpiť eBay, zatiaľ čo Michael Burry opúšťa loď
US OPEN: Wall Street dosahuje nové maximá vďaka optimizmu okolo partnerstva Intelu a Applu
Nečakaní príjemcovia AI boomu: Caterpillar
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.