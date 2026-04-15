„AI“ prepúšťanie: Je to fikcia?

Titulky o ďalšom prepúšťaní, ktoré už prebehlo alebo sa ešte len plánuje, prevažne v USA a hlavne v sektoroch spojených s technológiami, sa stali akýmsi folklórom. Sú všadeprítomné naprieč väčšinou médií zameraných na ekonomiku alebo biznis.
Verejná nálada voči trhu práce, najmä medzi mladými ľuďmi a čerstvými absolventmi, je čoraz pochmúrnejšia. Tento pohľad však dáta za rok 2025 potvrdzujú len čiastočne. Pri pohľade na jednotlivé odvetvia je zrejmé, že zamestnanosť v mnohých sektoroch, najmä v tých kľúčových pre white-collar pracovníkov a mladých ľudí, viditeľne klesla. Celkový obraz však stále ukazuje jasný čistý nárast.
Osobitnú pozornosť si vyžaduje skutočnosť, že rast zamestnanosti je veľmi silno koncentrovaný do zdravotníctva a školstva. Otázka, ktorú by sme si však v súvislosti s trhom práce mali klásť oveľa hlasnejšie, neznie, či sa skutočne zhoršuje, ale do akej miery sú súčasné trendy naozaj ťahané AI.
Keď zosumarizujeme oficiálne vyjadrenia amerických firiem o prepúšťaní, výhlaď vyzerá pre ľudí, ktorí uvažujú o zmene práce alebo hľadajú zamestnanie, najmä v technologickom sektore, veľmi pochmúrne a pesimisticky. A možno taký naozaj je. Dáta však ukazujú niečo iné.
Finančné výkazy alebo earnings cally sa len zriedka, ak vôbec, sústreďujú na počet zamestnancov. Americké firmy však majú regulačnú povinnosť uvádzať počet zamestnancov vo svojich formulároch 10-K. A práve tie vykresľujú obraz, ktorý je od verejných vyhlásení dramaticky odlišný.
Len malá časť trhových lídrov, ktorí sa chvália znižovaním počtu zamestnancov, v skutočnosti vykázala pokles headcountu. Okrem Intelu sú väčšinou poklesy len symbolické, zatiaľ čo rast prevažuje. Dôležité je, že pri porovnaní týchto dát s vývojom vo finančných výkazoch, najmä s nákladmi na pracovnú silu, je vidieť krátkodobý rast, ktorý napokon skutočne klesá. To ukazuje na znižovanie nákladov bez zmeny počtu zamestnancov, čo je typické pre offshoring.
Prečo je to nebezpečné pre valuácie?
Veľká časť rastu akciového trhu v posledných niekoľkých štvrťrokoch stála na predpoklade, že AI zvýši efektivitu firiem. Jedným z meradiel tejto efektivity je okrem iného aj počet potrebných zamestnancov. Efektivita sa často skutočne zvýšila, problém však je, že nevzrástla vďaka AI, ale kvôli kombinácii offshoringu, outsourcingu a zmien v náborových praktikách.
Príkladom je Oracle. Veľkou témou bolo, že Oracle prepustil až 30 000 ľudí. Menej pozornosti už získala skutočnosť, že firma veľmi rýchlo znovu prijala 8 000 z prepustených pracovníkov, ale cez sprostredkovateľa a za nižšiu mzdu.
Mali by sme si položiť otázku, kedy a o koľko by bolo potrebné upraviť valuácie, ak vezmeme do úvahy, že zmeny v zamestnanosti firiem nie sú výsledkom zavádzania AI. Tieto spoločnosti zamestnancov zjavne stále potrebujú, menia sa len ich praktiky a firemná politika. Je to skôr obchádzka než revolúcia.
Články:
Allbirds: Od tenisiek k AI, môže to fungovať
US OPEN: trh sa pohybuje blízko maxím
Denné zhrnutie: Nervózne vyčkávanie, výpredaj SaaS a slabé makrodáta
„SaaS-pokalypsa“ pokračovala
