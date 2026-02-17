Airbnb rozširuje „Rezervovať teraz, zaplatiť neskôr“ globálne – flexibilné platby v cestovaní naberajú na význame

Airbnb spúšťa funkciu „Reserve Now, Pay Later“ (Rezervovať teraz, zaplatiť neskôr) celosvetovo a umožní tak pri vybraných pobytoch rezerváciu bez platby vopred. Spoločnosť uvádza, že adopcia dosiahla 70 % pri oprávnených rezerváciách od spustenia. Ide o ďalší signál, že cestovné platformy posilňujú flexibilitu platieb, aby znížili bariéry pri plánovaní ciest. o „Rezervovať teraz, zaplatiť neskôr“ funguje
Hosť si môže zabezpečiť pobyt s nulovou platbou pri rezervácii a uhradiť ho neskôr, bližšie k termínu. Dostupnosť Airbnb viaže na ponuky s miernou alebo **fleitikou.
Prečo sú storno podmienky kľúčové
Airbnb uvádza, že platba sa vyžaduje ešte pred koncom bezplatného storna, aby mal hostiteľ čas získať náhradnú rezerváciu, ak hosť pobyt zruší. Niektoré voliteľné doplnky môžu byť účtované už pri rezervácii (podľa toho, čo si hosť zvolí).
Prečo Airbnb posúva funkciu globálne
V komentároch k výsledkom firma spájala túto funkciu s dlhším predstihom rezervácií a posunom mixu smerom k väčším „entire homes“, vrátane ponúk so štyrmi a viac spálňami.
Kompromis: mierne vyššia miera zrušení
CFO Ellie Mertz uviedla, že celková miera zrušení stúpla v Q4 2025 zo 16 % na 17 % a bola vyššia u používateľov odloženej platby. Zároveň dodala, že tento nárast nie je „výrazne materiálny“ v porovnaní so zrušeniami naprieč platformou.
