Meta oživuje plán na smart hodinky „Malibu 2“ a cieli na rok 2026: health tracking a Meta AI

Meta podľa reportu citovaného Reuters opäť rozbieha projekt svojich prvých smart hodiniek a mieri na uvedenie v roku 2026. Zariadenie nadväzuje na predtým odložený interný projekt „Malibu 2“ a má priniesť zdravotné funkcie aj zabudovaného asistenta Meta AI. Ide o ďalší krok v budovaní AI wearable ekosystému mimo smart okuliarov.
Čo sa mení: projekt, ktorý Meta stopla, je späť
Meta skúmala smart hodinky približne pred piatimi rokmi a podľa skorších úvah pracovala aj na variantoch s viacerými kamerami. Projekt však v roku 2022 skončil počas škrtov v divízii Reality Labs. Teraz ho spoločnosť obnovuje a cieli na uvedenie v roku 2026.
Očakávané funkcie: zdravie a AI priamo v hodinkách
Podľa reportingu majú hodinky staviť na health tracking a integráciu Meta AI. Ak sa plán podarí, Meta vstúpi do ostro konkurenčného segmentu, kde dominujú Apple, Samsung, Google/Fitbit či Garmin, a zároveň získa ďalšiu hardvérovú „bránu“ pre svoje AI služby.
Prečo teraz: nositeľné zariadenia sa menia na AI platformy
AI sa čoraz viac presúva do zariadení, ktoré nosíme – kde je dôležitá kombinácia senzorov a asistenčnej vrstvy. Meta už získala trakciu so smart okuliarmi Ray-Ban Meta a Reuters uviedol, že dodávky dosiahli takmer 6 miliónov kusov za minulý rok.
Ako to zapadá do širšieho hardvérového plánu Meta
Smart hodinky by mohli doplniť portfólio okuliarov a mixed-reality produktov. Reuters zároveň uviedol, že Meta vyvíja viacero projektov AR/MR okuliarov a odložila „Phoenix“ MR okuliare na rok 2027, aby sa vyhla tomu, že by mala príliš veľa produktových uvedení naraz.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Akcie GRAIL sa prepadli po výsledkoch NHS-Galleri: primárny cieľ splnený nebol
OpenAI vraj pripravuje AI zariadenia: smart reproduktor s kamerou, smart okuliare a smart lampu
Nvidia siaha na „domáce ihrisko“ Intelu a AMD: CPU pre dátové centrá a ďalší krok k Windows notebookom
Tesla a Autopilot: americký sud potvrdil verdikt 243 miliónov USD po smrteľnej nehode z roku 2019
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.