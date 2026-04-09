Akcia týždňa – ASML: Tichý monopolista stojaci za AI

Preteky v oblasti umelej inteligencie sa najčastejšie spájajú s technologickými gigantmi, ako sú NVIDIA, Microsoft a Alphabet. Tieto spoločnosti navrhujú čipy, vyvíjajú modely, budujú dátové centrá a súťažia o dominanciu v novej ére technológií.
Problém je však v tom, že žiadna z týchto spoločností by nemohla urobiť ani jediný krok bez oveľa menej spomínanej firmy.
Hovoríme o spoločnosti ASML Holding, ktorá stála v tieni najväčších technologických revolúcií posledných desaťročí, a pritom tvorí ich absolútny základ.
ASML vyrába stroje, bez ktorých by nebolo možné vyrábať najpokročilejšie čipy. A bez týchto čipov by neexistovala umelá inteligencia, dátové centrá ani moderná elektronika.
ASML navyše nie je len obyčajným účastníkom trhu.
Spoločnosť má fakticky monopol na najpokročilejšiu litografickú technológiu a jediný stroj, ktorý vyrába, môže stáť viac než 200 miliónov eur a obsahovať stovky tisíc súčiastok.
Vo svete polovodičov existuje mnoho dôležitých firiem. Len jedna je však skutočne nepostrádateľná.
A práve preto si čoraz viac investorov kladie jednu otázku:
Je ASML najdôležitejšou spoločnosťou éry AI?
Čo presne je ASML?
Keď sa hovorí o trhu s polovodičmi, pozornosť investorov sa zvyčajne sústreďuje na firmy, ktoré navrhujú alebo vyrábajú čipy. V skutočnosti však celý tento ekosystém závisí od jedného oveľa menej viditeľného piliera.
Tým pilierom je ASML Holding.
Spoločnosť nenavrhuje procesory a nevyrába integrované obvody. Jej úloha je však zásadná, pretože poskytuje technológiu, bez ktorej by výroba čipov nebola možná. Stroje ASML sa nachádzajú v továrňach najväčších výrobcov polovodičov, ako sú TSMC, Intel a Samsung Electronics.
Aby sme pochopili význam tejto spoločnosti, oplatí sa na chvíľu zamyslieť nad samotným procesom výroby čipov.
Zjednodušene povedané ide o vytváranie mimoriadne presných vzorov na povrchu kremíkového waferu. Tieto štruktúry tvoria miliardy tranzistorov, ktoré určujú výkon a schopnosti moderných čipov.
Kľúčovú úlohu v tomto procese zohráva litografia.
Táto technológia umožňuje prenášať vzory na kremík pomocou svetla. Čím kratšia je vlnová dĺžka, tým vyššia je presnosť a tým pokročilejšie čipy možno navrhovať.
Najpokročilejšou formou tejto technológie je EUV litografia, teda extrémne ultrafialové žiarenie. V tejto oblasti má ASML na trhu jedinečne dominantné postavenie.
Okrem systémov EUV spoločnosť vyvíja aj riešenia DUV, ktoré sa používajú v pokročilých aj vo vyzretejších výrobných procesoch. Ponuku dopĺňajú meracie systémy, softvér a rozsiahly servisný segment.
V praxi to znamená, že ASML neponúka jeden produkt, ale komplexné riešenia, ktoré umožňujú výrobu polovodičov v každej fáze technologickej vyspelosti.
Aj keď činnosť spoločnosti zostáva pre koncového používateľa neviditeľná, bez ASML by neexistoval žiadny moderný čip.
Monopol, ktorý nikto nedokáže spochybniť
Vo svete technológií sa slovo monopol používa často, no len zriedka úplne oprávnene. Väčšinou len označuje silnú trhovú pozíciu alebo konkurenčnú výhodu.
V prípade ASML Holding je situácia iná.
Spoločnosť je jediným výrobcom strojov na svete, ktoré využívajú EUV litografiu. Neexistuje druhý dodávateľ, neexistuje reálna alternatíva a hlavne už roky nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo zmeniť.
Aby sme pochopili rozsah tejto výhody, stačí sa pozrieť na samotnú technológiu.
EUV litografia využíva svetlo s vlnovou dĺžkou 13,5 nanometra, čo umožňuje vytvárať štruktúry na úrovni jednotlivých nanometrov. Problém je v tom, že toto svetlo sa nespráva intuitívne. Nedá sa účinne zaostriť pomocou bežných šošoviek, a celý systém sa preto spolieha na mimoriadne presné zrkadlá.
A to je len začiatok.
Zdroj: ASML.COM - Stroj zo série TWINSCAN EXE
Zdroj EUV svetla vzniká vystreľovaním výkonného laseru na mikroskopické kvapky cínu, čím sa vytvára plazma vyžarujúca požadovanú vlnovú dĺžku. Celý proces musí byť riadený s takmer dokonalou presnosťou, pretože aj najmenšia odchýlka môže spôsobiť chyby pri výrobe čipov.
Zdroj: ASML.COM - Stroj zo série TWINSCAN NXT
Výsledkom je jeden z najkomplexnejších strojov, aké ľudstvo kedy vytvorilo.
Systémy EUV vyrábané spoločnosťou ASML sa skladajú zo stoviek tisíc súčiastok. Ich vývoj bol výsledkom desaťročí výskumu, miliardových investícií a spolupráce so špecializovanými partnermi, ako je Carl Zeiss, ktorý je zodpovedný za kľúčové optické prvky.
Prečo konkurenti nemôžu ASML dobehnúť
Dôvodov je niekoľko.
Po prvé, technologická bariéra je obrovská. Vytvorenie funkčného systému EUV si vyžaduje nielen kapitál, ale aj jedinečné know-how, ktoré ASML buduje viac ako tri desaťročia.
Po druhé, celý dodávateľský reťazec je mimoriadne zložitý a stojí na vzťahoch, ktoré sa nedajú rýchlo napodobniť. Mnohé súčiastky používané v strojoch ASML nemajú na trhu žiadnu náhradu.
Po tretie, zákazníci sú hlboko integrovaní s technológiou spoločnosti. Najväčší svetoví výrobcovia čipov, ako sú TSMC a Samsung Electronics, prispôsobili svoje výrobné procesy systémom ASML, čo ďalej posilňuje efekt lock-in.
V praxi to znamená, že výhoda ASML nevyplýva len z technológie, ale z celého ekosystému vybudovaného okolo nej.
Práve preto tu nehovoríme len o silnej trhovej pozícii, ale o jednom z najodolnejších monopolov modernej ekonomiky.
Stroj na peniaze: Finančná analýza spoločnosti ASML
ASML je spoločnosť, ktorá systematicky zvyšuje tržby a zároveň zlepšuje prevádzkovú efektivitu. Rast tržieb ide ruka v ruke s rastúcou ziskovosťou, čo odráža výbornú kontrolu nákladov a vysokú hodnotu produktov. Prevádzkové aj čisté marže zostávajú na veľmi atraktívnych úrovniach, čo znamená, že každé zarobené euro prináša solídny zisk. Táto schopnosť generovať vysoké marže dáva spoločnosti konkurenčnú výhodu a potvrdzuje jej vedúce postavenie v oblasti pokročilých polovodičových technológií.
Spoločnosť zároveň vykazuje mimoriadne silnú schopnosť generovať hotovosť napriek prirodzenej cyklickosti svojho podnikania. Jej činnosť stojí na veľkých a technologicky zložitých objednávkach, čo môže viesť ku krátkodobým výkyvom, no v dlhodobom horizonte zostáva veľmi stabilná. Systematický rast voľných peňažných tokov ukazuje rastúcu prevádzkovú efektivitu a schopnosť premieňať dopyt na reálne zisky. Aj napriek významným investičným výdavkom si ASML udržiava silnú hotovostnú pozíciu, ktorá jej dáva slobodu financovať ďalší rast a udržiavať technologické prvenstvo pred konkurenciou.
Z finančného pohľadu je ASML príkladná firma. Má takmer nulový čistý dlh, vysokú likviditu a efektívne využíva svoj kapitál. Návratnosť investovaného kapitálu je niekoľkonásobne vyššia než jeho cena, čo znamená, že spoločnosť nielen rastie, ale aj dlhodobo vytvára skutočnú hodnotu pre akcionárov. Zároveň efektívne riadi cyklické trhové riziká a udržiava stabilitu aj počas ekonomických výkyvov.
Zároveň jej trhové ocenenie zostáva premenlivé a citlivé na očakávania budúceho rastu. Pravidelné poklesy valuácií naznačujú, že trh občas koriguje prehnaný optimizmus, ASML je však naďalej vnímaná ako líder s nadpriemerným potenciálom a silnými fundamentmi. Spoločnosť kombinuje rast s vysokou tvorbou hotovosti a silnou finančnou pozíciou, čo jej umožňuje pokračovať v investíciách do inovácií a globálnej expanzie.
ASML je spoločnosť, ktorá nielen nastavuje štandardy v odvetví, ale zároveň majstrovsky kombinuje prevádzkovú efektivitu so ziskovosťou a finančnou stabilitou. Jej schopnosť vytvárať hodnotu pre akcionárov, udržiavať konkurenčnú výhodu a napĺňať dlhodobé stratégie z nej robí atraktívnu investíciu s potenciálom solídnych výsledkov počas mnohých rokov.
Prehľad ocenenia
Predstavujeme ocenenie spoločnosti ASML Holding pomocou metódy diskontovaných peňažných tokov, teda DCF. Treba zdôrazniť, že ide len o informatívny materiál a nemal by sa považovať za investičné odporúčanie ani za presné ocenenie.
ASML je lídrom v polovodičových technológiách a poskytuje pokročilé riešenia výrobcom čipov po celom svete. Spoločnosť ťaží z rastúceho dopytu podporovaného digitalizáciou, rozvojom umelej inteligencie a automatizáciou výrobných procesov, čo vytvára pevné základy pre ďalší rast.
Ocenenie vychádza zo základného scenára odhadov tržieb a finančnej výkonnosti. Predpokladané náklady kapitálu, teda WACC, poskytujú realistický pohľad na situáciu, zatiaľ čo konzervatívne predpoklady týkajúce sa terminálnej hodnoty odrážajú opatrný prístup k budúcim výhľadom.
Pri súčasnej cene akcií ASML na úrovni 1 227 EUR a DCF ocenení na úrovni 1 408,25 EUR predstavuje odhadovaný rastový potenciál približne 15 %. To predstavuje atraktívnu investičnú príležitosť, najmä pre investorov, ktorí veria v pokračujúcu expanziu spoločnosti a zachovanie jej technologického prvenstva v polovodičovom priemysle.
Prehľad grafu
Pri analýze grafu ceny akcií ASML Holding od začiatku roka si môžeme všimnúť jasný a stabilný odraz, ktorý je v súlade s dlhodobým rastovým trendom. Akcia sa pohybuje v širokom rastovom kanáli a korekčné cenové pohyby sú relatívne krátke a plytké, čo naznačuje dominantný nákupný tlak a silný investorský záujem o akcie spoločnosti.
Z fundamentálneho pohľadu je silný rastový trend odôvodnený rastúcim dopytom po technológiách ASML, vysokou prevádzkovou efektivitou a schopnosťou spoločnosti generovať hotovosť. Rekordné objednávky, investície do vývoja a pozícia lídra polovodičového priemyslu sa priamo premietajú do dôvery investorov. Kombinácia stabilných fundamentov a pozitívneho trhového sentimentu vytvára trvalú dynamiku rastu, ktorá sa jasne odráža v grafe akcie.
Zdroj: xStation5
