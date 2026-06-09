🚨Je toto koniec bánk? Stablecoiny ako USDC chcú zmeniť finančný systém🪙

- Stablecoiny už nerieši len kryptosvet. Testujú ich Visa, Stripe aj veľké banky
- USDC patrí medzi najväčšie digitálne doláre na svete, v obehu je približne 77 miliárd USD
- Circle zarába najmä na úrokoch z rezerv kryjúcich USDC
- Stablecoiny dnes dolár nenahrádzajú. Naopak, sú na ňom úplne závislé
- Akcie Circle napriek ošiaľu padli približne o 40 % od májových maxím
- Stablecoiny už nerieši len kryptosvet. Testujú ich Visa, Stripe aj veľké banky
- USDC patrí medzi najväčšie digitálne doláre na svete, v obehu je približne 77 miliárd USD
- Circle zarába najmä na úrokoch z rezerv kryjúcich USDC
- Stablecoiny dnes dolár nenahrádzajú. Naopak, sú na ňom úplne závislé
- Akcie Circle napriek ošiaľu padli približne o 40 % od májových maxím
Stablecoiny mali byť pôvodne len nástrojom pre kryptomenových traderov. Dnes sa však z digitálnych dolárov stáva jedna z najdiskutovanejších tém na Wall Street. Visa testuje vyrovnávanie platieb cez stablecoiny, Stripe umožňuje stablecoinové platby a veľké americké banky pracujú na vlastných digitálnych tokenoch. V centre tejto revolúcie stojí spoločnosť Circle, emitent stablecoinu USDC.
USDC je digitálny token naviazaný na americký dolár v pomere 1:1. Každý token má byť krytý rezervami v dolároch alebo krátkodobých amerických štátnych dlhopisoch. Objemy pritom rastú extrémnym tempom. Circle vo výsledkoch za prvý kvartál 2026 uviedol, že objem transakcií cez USDC dosiahol 21,5 bilióna dolárov, medziročne o viac ako 260 % viac. Samotný objem USDC v obehu dosiahol približne 77 miliárd dolárov.
Niektorí investori preto hovoria o tom, že stablecoiny môžu v budúcnosti zásadne zmeniť fungovanie platieb. Medzinárodné prevody by mohli byť rýchlejšie, lacnejšie a fungovať nepretržite bez klasických bankových systémov. Stablecoiny dnes už nie sú len témou kryptomien. Postupne sa dostávajú aj do tradičných financií. Paradoxom však je, že akcie Circle v posledných týždňoch prudko klesajú. Od májových maxím stratili približne 40 % a obchodujú sa výrazne nižšie než počas post-IPO eufórie. Investori si totiž začínajú klásť otázku, či súčasné očakávania nie sú príliš optimistické.
Graf: Vývoj ceny akcie spoločnosti Circle (CRCL, H1)
Zdroj: xStation5
Realita je zatiaľ oveľa menej revolučná, než tvrdia najväčší fanúšikovia kryptomien. Stablecoiny dnes americký dolár nenahrádzajú. Naopak, sú od neho úplne závislé. Každý USDC musí byť krytý dolárovými rezervami alebo americkými štátnymi dlhopismi. Rast stablecoinov tak momentálne skôr posilňuje význam amerického dolára než ho oslabuje. Pre investorov však Circle predstavuje jednu z najzaujímavejších stávok na budúcnosť digitálnych financií. Otázkou zostáva, či sa stablecoiny stanú len modernejšou formou platieb, alebo základom úplne nového finančného systému.
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