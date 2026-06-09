Shortári útočia na Wall Street 🚨 Americkým akciám hrozí ďalší výpredaj

Americký akciový trh sa podľa stratégov Citigroup nachádza v citlivej fáze. Tím vedený Davidom Chewom upozorňuje, že obchodníci začínajú agresívne budovať shortové pozície, teda stávky na pokles ceny akcií, v amerických akciách. Zároveň však na trhu stále zostávajú výrazné býčie stávky v technologickom sektore, čo podľa Citi vytvára rizikové prostredie.
Piatkový prepad indexu Nasdaq 100 o takmer 5 %, ktorý bol najprudší za posledných 14 mesiacov, podľa Citigroup iba čiastočne znížil nadmernú expozíciu investorov. Inými slovami, časť rizika z trhu síce zmizla, ale technologické akcie zostávajú z pohľadu pozícií investorov stále zraniteľné.
Citi opisuje súčasné prostredie ako rozdelený trh. Na jednej strane rýchlo pribúdajú investori, ktorí stávkujú na pokles. Na druhej strane však zostáva mnoho starších long pozícií, teda stávok na rast ceny akcií, najmä v technologických tituloch. Práve táto kombinácia môže byť nebezpečná. Ak by prišla negatívna správa, časť investorov môže začať rýchlo vyberať zisky, a tým tlak na pokles ešte zosilniť.
Technologický sektor zostáva hlavným zdrojom napätia. Podľa Citi sú býčie pozície v Nasdaqu stále natiahnuté. To znamená, že veľké množstvo investorov už je na rast týchto akcií silno vsadené. Ak by sa sentiment otočil, mohlo by dôjsť k výraznejšej likvidácii dlhých pozícií. To by znamenalo nútené alebo rýchle predaje akcií, ktoré by mohli prehĺbiť ďalšiu korekciu.
Riziko zvyšuje aj niekoľko dôležitých udalostí, ktoré trh čakajú v najbližších týždňoch. Investori budú sledovať predovšetkým inflačné dáta a následné rozhodnutie americkej centrálnej banky o úrokových sadzbách. Práve tieto makroekonomické udalosti môžu rozhodnúť, či sa trh stabilizuje, alebo či sa výpredaj znovu rozšíri.
Ďalším dôležitým testom bude vlna veľkých technologických IPO. Pripravované vstupy spoločností SpaceX, Anthropic a OpenAI na burzu môžu preveriť, či má trh stále dostatočnú chuť navyšovať expozíciu voči umelej inteligencii. Ak by investori začali pochybovať o vysokých valuáciách alebo budúcom raste týchto firiem, mohlo by to negatívne zasiahnuť celý technologický sektor.
Zatiaľ čo americký trh podľa Citi zostáva zraniteľný, situácia v Európe pôsobí stabilnejšie. Shortové pozície v indexe Euro Stoxx 50 boli podľa stratégov uzatvárané a ďalšie európske indexy, ako DAX, FTSE 100 alebo Euro Stoxx Banks, sa vracajú bližšie k neutrálnym úrovniam. To naznačuje, že tlak na európske akcie je momentálne nižší ako v USA.
Pre investorov je tak hlavná správa jasná. Americké technologické akcie síce zostávajú silnou témou, ale trh je stále citlivý na negatívne prekvapenia. Kombinácia vysokých býčích stávok, rastúcich shortových pozícií a blížiacich sa makroekonomických udalostí môže viesť k vyššej volatilite. Ak technologické akcie sklamú, reakcia trhu môže byť výrazná.
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