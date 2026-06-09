Zhrnutie trhov: „Býci“ sú späť na európskom obchodnom parkete 💥

Európske indexy v utorok rastú. STOXX 600 pridáva približne 0,5 %, DAX rastie o 0,85 % na 24 782 bodov a Euro STOXX 50 posilňuje o 1,0 %. Zisky ťahá najmä bankový sektor, ktorý ťaží z deeskalácie napätia na Blízkom východe. Irán a Izrael zastavili vzájomné útoky, čo zlepšuje globálny sentiment. Opatrnosť však pretrváva, keďže Hormuzský prieliv zostáva uzavretý. Trh tiež započítava očakávané zvýšenie sadzieb ECB o 25 bázických bodov na štvrtkovom zasadnutí. Viac než na samotné rozhodnutie sa však sústreďuje na ďalšie smerovanie menovej politiky. Ropa prudko klesá. WTI stráca 2,44 % na 89,02 USD a Brent (OIL) klesá o 2,01 % na 92,25 USD, čo odráža zmiernenie geopolitickej rizikovej prémie. Americký dolár oslabuje. Dolárový index klesá o 0,20 %, pár EUR/USD rastie na 1,1566 a USD/PLN klesá o 0,29 % na 3,66.
Finančný sektor vedie rast v indexe Euro STOXX 50 so ziskom +1,43 % a ťahá so sebou talianske banky aj UBS. Dobre sa darí aj sektorom Consumer Staples (+1,61 %), Communications (+0,91 %) a Industrials (+0,64 %). Na opačnom konci spektra sa najhoršie darí sektorom Technology (-0,14 %), Energy (-0,10 %) a Materials (-0,02 %).
Informácie o spoločnostiach
- UBS rastie približne o 2 % a obchoduje sa na najvyššej úrovni od roku 2008. Reaguje na správy agentúry Reuters, podľa ktorých švajčiarski poslanci zvažujú zmiernenie kapitálových požiadaviek na banku. Nové návrhy by vyžadovali, aby zahraničné dcérske spoločnosti boli kryté kapitálom CET1 na úrovni 70–80 % namiesto vládnej požiadavky 100 %. To by znížilo potrebu navýšiť dodatočný kapitál z približne 20 miliárd USD na zhruba 15 miliárd USD.
- GSK klesá o viac než 2 % a je najväčšou záťažou pre index FTSE 100. Pokles prišiel po oznámení prevzatia americkej biotechnologickej spoločnosti Nuvalent za 10,6 miliardy USD. Po očistení o hotovosť ide o 9,4 miliardy USD, čo predstavuje prémiu 40 % voči poslednej záverečnej cene.
- Intesa Sanpaolo (+2,99 %) a UniCredit (+2,11 %) rastú vďaka konsolidácii v talianskom bankovom sektore. Monte dei Paschi di Siena dostala dve ponuky na prevzatie od Intesy a Banco BPM. Intesa zároveň oznámila predaj 635 pobočiek MPS spolu so značkou poisťovni Unipol, čo zmierňuje regulačné obavy týkajúce sa konkurencie. MPS rastie o 2,5 %, zatiaľ čo BPER Banca a Unipol posilňujú o 4,2 %, respektíve 5,9 %.
- Infineon Technologies (IFX.DE) rastie o 2,70 % a od začiatku roka zaznamenáva výnos 115,6 %. Tým si upevňuje pozíciu lídra relatívnej sily v rámci indexu Euro STOXX 50, zatiaľ čo európske technologické akcie sa stabilizujú po korekcii z minulého týždňa.
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