Akcie Palantiru stratili viac než 40 %. Dokáže ich výsledková sezóna zachrániť? 📉

Akcionári spoločnosti Palantir Technologies majú za sebou náročné obdobie. Akcie výrobcu analytického softvéru a riešení využívajúcich umelú inteligenciu stratili od novembrového maxima viac než 40 %, hoci podnik naďalej vykazuje mimoriadne rýchly rast.
Nadchádzajúce výsledky za 2. štvrťrok by mohli negatívny trend zvrátiť. Investori však vstupujú do výsledkovej sezóny s výrazne väčšou opatrnosťou než v minulosti. Problémom nie je iba výkonnosť samotného podniku, ale najmä otázka, či budú aj veľmi silné čísla stačiť na obhájenie stále vysokého ocenenia akcií.
Palantir sa tak dostáva do situácie, keď môže byť potrestaný za akékoľvek zaváhanie, zatiaľ čo prekonanie očakávaní nemusí automaticky vyvolať výraznejší rast kurzu.
Očakávania sú nastavené mimoriadne vysoko
Analytici predpokladajú, že Palantir v 2. štvrťroku zvýši čistý zisk medziročne približne o 143 %. Tržby by podľa odhadov mali vzrásť o 80 %, zatiaľ čo voľný peňažný tok by sa mohol zdvojnásobiť na približne 1 mld. USD.
Takéto čísla by pri väčšine spoločností predstavovali jednoznačne pozitívny výsledok. Pri Palantire však investori podobne rýchly rast do veľkej miery očakávajú. Firma preto bude musieť nielen prekonať odhady, ale zároveň ponúknuť presvedčivý výhľad na ďalší štvrťrok.
Trh bude sledovať najmä rast komerčného segmentu, nové štátne kontrakty, vývoj marží a schopnosť spoločnosti premieňať prudký rast tržieb na hotovosť. Dôležitým faktorom bude aj dopyt po platformách využívajúcich umelú inteligenciu, ktoré sa stali kľúčovou súčasťou investičného príbehu Palantiru.
Slabší výhľad alebo náznak spomaľovania rastu by mohol byť pre akcie výrazným sklamaním, aj keby samotné štvrťročné výsledky prekonali očakávania.
Akcie zlacneli, lacné však stále nie sú
Pokles kurzu výrazne znížil valuáciu spoločnosti. Akcie sa v súčasnosti obchodujú približne za 67-násobok očakávaného zisku počas nasledujúcich 12 mesiacov. To je podstatne menej než maximum okolo 247-násobku, ktoré ocenenie dosahovalo na konci októbra, a zároveň pod päťročným priemerom okolo 98-násobku.
Ani po prudkom prepade však nemožno akcie označiť za lacné. Palantir stále patrí medzi 15 najdrahšie ocenených spoločností v indexe S&P 500 podľa očakávaného zisku. Z pohľadu pomeru ceny akcie k tržbám ide dokonca o najdrahšie ocenený titul v celom indexe.
Práve tento rozpor vytvára pre investorov nepríjemnú situáciu. Ocenenie je podstatne nižšie než pred niekoľkými mesiacmi, ale stále si vyžaduje takmer bezchybný výkon spoločnosti. Akékoľvek spomalenie rastu by preto mohlo viesť k ďalšiemu poklesu oceňovacích násobkov aj ceny akcií.
Pokračujúca expanzia tržieb, silná tvorba hotovosti a optimistický výhľad by naopak mohli potvrdiť, že si Palantir vysokú prémiu skutočne zaslúži.
Wall Street zostáva prevažne optimistická
Napriek slabšiemu vývoju akcií prevažuje medzi analytikmi pozitívny pohľad. Z 33 analytikov sledujúcich spoločnosť ich 22 odporúča akcie na nákup. Priemerná cieľová cena dosahuje približne 189 USD, čo by predstavovalo potenciál rastu o viac než 50 %.
Zástancovia spoločnosti upozorňujú najmä na to, že Palantir rastie podstatne rýchlejšie než priemerná firma v indexe S&P 500. Významnou výhodou je tiež silný voľný peňažný tok, ktorý spoločnosť odlišuje od viacerých iných firiem spojených s rozvojom AI.
Pozitívne je vnímané aj to, že akcie v poslednom období zaostávali za širším softvérovým sektorom. Podľa analytikov Citi sa tak pomer potenciálneho výnosu a rizika mohol stať atraktívnejším než počas predchádzajúceho prudkého rastu.
Kontroly obchodnej aktivity počas štvrťroka navyše údajne naznačovali priaznivý vývoj v komerčnom segmente aj pri zákazkách pre americkú federálnu vládu.
Politické riziká môžu zasiahnuť zahraničný biznis
Okrem vysokého ocenenia čelí Palantir aj politickým a reputačným rizikám. Spoločnosť má úzke vzťahy s americkou vládou a bezpečnostnými inštitúciami, čo jej pomáha získavať významné kontrakty. Rovnaké väzby však môžu vyvolávať odpor časti politikov a zákazníkov.
V prípade zmeny rozloženia politických síl v americkom Kongrese by sa firma mohla dostať pod väčší dohľad pre spoluprácu s administratívou prezidenta Donalda Trumpa. V Európe by sa zase mohli objaviť snahy obmedziť využívanie softvéru Palantiru pre obavy zo zaobchádzania s dátami a prílišnej blízkosti spoločnosti k americkej politike.
Vplyv prípadného európskeho odporu by však mohol byť obmedzený. Spojené štáty v roku 2025 tvorili približne 74 % tržieb spoločnosti, takže americký trh zostáva pre jej hospodárenie jednoznačne najdôležitejší.
Z dlhodobého pohľadu by však väčšia závislosť od jedného regiónu mohla predstavovať riziko, najmä ak by sa politická diskusia začala premietať do vládnych zákaziek alebo regulačných rozhodnutí.
Výsledky rozhodnú najmä o dôvere investorov
Technologické spoločnosti zatiaľ v aktuálnej výsledkovej sezóne väčšinou prekonávajú očakávania. Silné čísla zverejňujú veľké technologické firmy aj poskytovatelia softvéru a IT služieb. Palantir tak vstupuje do výsledkov v prostredí, ktoré by mu teoreticky malo priať.
Otázkou však zostáva, či ďalší silný štvrťrok dokáže obnoviť dôveru investorov. Po predchádzajúcom extrémnom raste sa trh oveľa viac sústreďuje na ocenenie, kvalitu výhľadu a udržateľnosť dopytu po AI riešeniach.
Palantiru preto nestačí iba splniť očakávania. Spoločnosť bude musieť ukázať, že jej vysoké tempo rastu môže pokračovať aj v ďalších obdobiach a že súčasná valuácia nie je založená iba na optimizme okolo umelej inteligencie.
Graf Palantir Technologies (PLTR.US, D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
🚀 Akcie Amazonu zaznamenali najlepší obchodný deň od roku 2012
Krypto novinky: Coldcard čelí masívnemu útoku, Trump Media predáva Bitcoin a Strategy ponecháva dividendu na 12 %
Ekonomický kalendár: Čo môže pohnúť trhmi tento týždeň? (03.08.2026)
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (31.7.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.