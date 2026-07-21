Farmaceutická rivalita eskaluje 🔥 Novo Nordisk napadol reklamy Eli Lilly

Spoločnosť Novo Nordisk podala na americkom federálnom súde žalobu na svojho hlavného konkurenta Eli Lilly. Dánsky výrobca tvrdí, že reklamy na prípravky Zepbound a Mounjaro používajú zastarané porovnania a vytvárajú zavádzajúci dojem, že lieky Eli Lilly sú výrazne účinnejšie než prípravky Wegovy a Ozempic.
Spor predstavuje ďalšiu eskaláciu konkurenčného boja na rýchlo rastúcom trhu s liekmi proti obezite. Podľa odhadov Bloomberg Intelligence by jeho ročná hodnota mohla do roku 2030 dosiahnuť 120 miliárd USD. Novo Nordisk síce uviedol Wegovy na trh skôr, Eli Lilly však postupne získala náskok vďaka silnému rastu predaja Zepboundu.
Novo spochybňuje porovnanie účinnosti
- Žaloba sa zameriava predovšetkým na reklamnú kampaň, ktorú Eli Lilly spustila v apríli. Tá vychádza z priamej klinickej štúdie, podľa ktorej pacienti užívajúci Zepbound schudli v priemere približne 50 libier, zatiaľ čo pri Wegovy predstavoval priemerný pokles hmotnosti približne 33 libier.
- Novo Nordisk však namieta, že v štúdii bola použitá nižšia dávka Wegovy, než aká je v súčasnosti dostupná na trhu. Vyššia dávka prípravku bola schválená až neskôr, a preto podľa spoločnosti reklama neodráža súčasné možnosti liečby.
- Dánska spoločnosť presadzuje iné porovnanie založené na samostatných štúdiách. Vyššia dávka Wegovy v nich podľa Novo viedla k priemernému úbytku hmotnosti približne 47 libier, zatiaľ čo Zepbound dosiahol približne 48 libier. Rozdiel medzi oboma prípravkami by tak bol podstatne menší, než naznačuje reklama Eli Lilly.
- Podobnú námietku Novo uplatňuje aj proti reklamám na liek Mounjaro, ktorý je určený na liečbu diabetu. Podľa žaloby Eli Lilly tvrdí, že Mounjaro znižuje hladinu cukru v krvi viac než Ozempic, opäť ho však porovnáva s nižšou dávkou prípravku Novo.
Novo požaduje okamžité zastavenie reklám
- Novo Nordisk žiada súd, aby spoločnosti Eli Lilly nariadil sporné kampane zastaviť a zverejniť takzvanú nápravnú reklamu, ktorá by podľa dánskej spoločnosti opravila už rozšírené informácie. Žaloba zároveň požaduje náhradu škody a prípadne vydanie ziskov spojených s údajne klamlivou reklamou.
- Firma tvrdí, že pred podaním žaloby zaslala Eli Lilly výzvu na ukončenie kampane. Americký konkurent reklamu nestiahol, ale doplnil upozornenie, že vyššia dávka Wegovy nebola v čase uskutočnenia pôvodnej štúdie dostupná. Novo však túto úpravu považuje za nedostatočnú.
- Žaloba bola podaná na federálnom súde v New Jersey a odvoláva sa na americký Lanhamov zákon, ktorý upravuje okrem iného klamlivú reklamu a nekalú súťaž. Novo zároveň nevylučuje ďalší postup prostredníctvom amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv.
Spor prichádza v citlivom období pre Novo Nordisk
- Pre Novo Nordisk nejde iba o správnosť reklamného porovnania. Spoločnosť sa snaží získať späť časť trhového podielu, ktorý v posledných rokoch prevzala Eli Lilly. Zepbound dokázal Wegovy predbehnúť v predaji a americký výrobca si vybudoval silnú pozíciu aj vďaka Mounjaru.
- Novo preto rozširuje distribučné kanály, spolupracuje s telemedicínskymi platformami a stavia aj na novú tabletovú formu liečby obezity. Počiatočný dopyt bol vysoký, investori však sledujú, či sa vysoký počet predpisov premení aj na zodpovedajúce tržby a vyššiu ziskovosť.
- Právny spor môže spoločnosti Novo pomôcť obmedziť marketingovú výhodu konkurenta. Zároveň však poukazuje na to, akým agresívnym sa stal boj o pacientov, lekárov a poisťovne. V odvetví, kde môžu aj malé rozdiely v deklarovanej účinnosti rozhodovať o miliardách dolárov tržieb, získava spôsob prezentácie klinických údajov mimoriadny význam.
Čo žaloba znamená pre investorov
- Bezprostredná reakcia trhu bola mierne negatívna pre obe spoločnosti. Akcie Eli Lilly v predobchodnej fáze oslabili približne o 0,6 %, zatiaľ čo akcie Novo Nordisk v Kodani strácali až 1,6 %. Pohyb naznačuje, že investori zatiaľ nepovažujú žalobu za zásadnú finančnú hrozbu, vnímajú ju však ako ďalší zdroj neistoty.
- Pre Eli Lilly by nepriaznivé rozhodnutie mohlo znamenať nutnosť stiahnuť alebo zmeniť reklamné kampane, zaplatiť odškodnenie a upraviť spôsob porovnávania svojich produktov. Závažnejší by mohol byť vplyv na marketing Zepboundu v prípade, že by súd prijal argument, podľa ktorého súčasná reklama významne skresľuje účinnosť konkurencie.
- Pre Novo by úspech mohol podporiť snahu o obnovenie pozície Wegovy a Ozempicu. Samotná žaloba však pravdepodobne nezmení hlavné faktory rozhodujúce o trhovom podiele, medzi ktoré patria cena, dostupnosť, úhrada poisťovní, výrobná kapacita a skutočné výsledky liečby.
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