Zhrnutie trhov: Býci sa vracajú do Európy vďaka rokovaniam medzi USA a Iránom a údajom z Nemecka

Hlavné európske indexy a futures v polovici seansy výrazne rastú a pokračujú v oživení po slabšom začiatku týždňa.
Futures na DE40 posilňujú približne o 0,80 %, EU50 rastie o 1,10 % a celoeurópsky index STOXX 600 sa po stratách z predchádzajúcej seansy obchoduje v kladnom teritóriu. Investori zohľadňujú vyhliadky na zmiernenie konfliktu na Blízkom východe.
Hlavným impulzom pre pohyb trhov sú správy o rokovaniach medzi USA a Iránom o 10-dňovom prímerí. To obmedzuje geopolitickú prémiu v cenách energetických komodít a upokojuje náladu na akciových trhoch.
Rast v Nemecku podporil aj výrazný skok indexu ZEW. Ukazovateľ dôvery investorov vzrástol na 26,3 bodu z predchádzajúcich 10,5 bodu, výrazne nad očakávaním na úrovni 17,5 bodu. Ekonómovia tento vývoj pripisujú dôchodkovým a daňovým reformám kancelára Merza.
Ropa WTI a Brent mierne rastú, pričom Brent sa obchoduje okolo 90 USD za barel. Skôr počas seansy však ceny klesali až o 1 %, keďže trh zvažuje možnosť prímeria oproti riziku námornej blokády Saudskej Arábie zo strany jemenských Húsíov.
Dolár zostáva stabilný až mierne slabší, pričom index USDIDX klesá o 0,05 %. Zlato rastie o viac ako 1 % na približne 4 065 USD za uncu a striebro zaznamenáva výrazný rast o viac ako 5 %. Pohyb podporujú nádeje na deeskaláciu a zmiernenie inflačných tlakov.
Najlepšie sa darí technologickému sektoru, ktorý k rastu indexu prispieva 2,12 %. Na čele sú spoločnosti ASML a Infineon. Nasleduje energetický sektor s rastom o 1,52 % a priemyselný sektor, ktorý pridáva 0,93 %.
Najhoršie sa darí telekomunikáciám a komunikačným službám, ktoré klesajú o 1,29 %, najmä v dôsledku spoločností Prosus a Deutsche Telekom. Sektor základných materiálov oslabuje o 0,71 % a zdravotníctvo o 0,24 %.
Informácie o spoločnostiach
Najvýraznejšie pohyby v rámci indexu Euro Stoxx 50 dnes zaznamenávajú technologické a priemyselné spoločnosti, ktoré rastú, zatiaľ čo finančné a telekomunikačné firmy oslabujú.
- ASML vedie rast so ziskom 2,89 %, podporená oživením polovodičového sektora po nedávnej volatilite. Infineon posilňuje o 2,88 %.
- Siemens Energy rastie o 2,75 % a TotalEnergies pridáva 1,77 %, pričom obe spoločnosti ťažia z oživenia cien ropy a zemného plynu.
- Na opačnej strane sa Muenchener Rueckversicherung prepadá o 2,01 % a je najslabšou spoločnosťou v indexe. Wolters Kluwer klesá o 1,66 %, Prosus o 1,34 % a Deutsche Telekom o 1,21 %.
- Mimo hlavného indexu rastie Novartis po tom, ako jeho prevádzkový zisk za druhý štvrťrok vo výške 5,94 miliardy USD prekonal očakávania trhu, a to napriek 50 % poklesu predaja lieku Entresto v dôsledku konkurencie generických prípravkov. Julius Baer oslabuje o 4,2 % napriek zlepšeniu čistého prílevu prostriedkov a Schindler klesá o 5,1 % po slabších štvrťročných tržbách.
- Nórska spoločnosť Vaar Energi kupuje firmu BlueNord približne za 1,33 miliardy USD. Transakcia vytvorí najväčšieho nezávislého producenta ropy a zemného plynu v Európe. Akcie oboch spoločností rastú o 5,3 %, respektíve 6,3 %, zatiaľ čo Vaar zvyšuje dividendu za druhý štvrťrok na 350 miliónov USD.
- Wienerberger klesá o 6,5 % po varovaní týkajúcom sa celoročného zisku. Boliden oslabuje o 6,9 % po tom, ako oznámil prevádzkový zisk pod očakávaniami. Patrí tak medzi najväčších prepadlíkov širšieho indexu STOXX 600.
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