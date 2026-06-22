🚩 Akcie Booz Allen Hamilton: Najväčší porazený v americkom obrannom sektore?

Booz Allen Hamilton (BAH.US) je jedným z najdôležitejších technologických dodávateľov pre americkú vládu. Spoločnosť pôsobí na priesečníku obrany, spravodajských služieb, kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie. Napriek svojej nepochybne strategickej pozícii akcie klesli o viac než 67 % zo svojich historických maxím. To z nich robí jednu z najväčších obetí politických a rozpočtových zmien, ktoré prebehli vo Washingtone.
Booz Allen patrí aj medzi 12 spoločností, pri ktorých sa očakáva účasť na vývoji americkej iniciatívy protiraketovej obrany Golden Dome. Spoločnosť má pôsobiť ako kľúčový systémový integrátor a získala kontrakt na návrh a výstavbu prototypu vesmírneho záchytného systému známeho ako Brilliant Swarms. Ide o koncept orbitálneho interceptora, ktorého cieľom je posilniť schopnosti protiraketovej obrany.
Ocenenie sa dramaticky znížilo. Booz Allen sa aktuálne obchoduje približne za 10-násobok zisku za posledných 12 mesiacov a zhruba za 12-násobok očakávaného zisku. Zadlženie zostáva v porovnaní s viacerými konkurentmi relatívne konzervatívne. Akcie sa obchodujú pri násobku EV/EBITDA okolo 9 a pomere ceny k tržbám približne 0,8x, čo sú úrovne, ktoré v porovnaní s väčšinou obranných dodávateľov pôsobia nezvyčajne nízko.
V poslednom štvrťroku dosiahol upravený EPS 1,78 USD oproti konsenzuálnemu očakávaniu 1,34 USD. Tržby medziročne klesli o 6,4 % na 2,78 miliardy USD, zatiaľ čo počet zamestnancov sa znížil na približne 31 500 z 35 800 pred rokom. Zároveň backlog medziročne vzrástol o 3,1 % na 38,2 miliardy USD. Výhlaď manažmentu pre fiškálny rok 2027 počíta s tržbami medzi 11,2 až 11,7 miliardy USD a upraveným EPS 6,00 až 6,35 USD.
Čo spustilo výpredaj?
Hlavným problémom posledných niekoľkých štvrťrokov bola koncentrácia tržieb. Približne 97–98 % tržieb Booz Allen pochádza z federálnych kontraktov v USA, čo robí spoločnosť mimoriadne citlivou na zmeny vládnych výdavkových priorít. Booz Allen navyše historicky generoval veľkú časť biznisu z prémiového poradenstva a profesionálnych služieb. Investori čoraz častejšie spochybňujú dlhodobý rastový profil pracovne náročných poradenských modelov v čase, keď AI rozširuje možnosti automatizácie v odvetviach založených na znalostiach.
V období 2025–2026 začali investori započítavať dopad nákladovo úspornej iniciatívy DOGE, ktorej cieľom bolo znížiť federálne výdavky na poradenstvo a technológie. Výsledkom bola pomalšia aktivita v oblasti verejných zákaziek, revízie kontraktov a v prípade Booz Allen aj zrušenie viacerých zmlúv v civilnom segmente.
Spoločnosť tiež počas fiškálneho roka 2026 niekoľkokrát znížila výhlaď. Segment Civil Business zaznamenal pokles tržieb až o 20–28 %, čo viedlo investorov k tomu, že slabosť začali vnímať skôr ako potenciálne štrukturálny problém než ako dočasné spomalenie. A to aj napriek tomu, že dopyt zo strany obranných a spravodajských zákazníkov zostal zdravý.
Prečo boli investori takí znepokojení?
Obavy trhu sa sústredili na niekoľko faktorov:
- Vysoká závislosť od jediného zákazníka: americkej vlády;
- Zrušenie viacerých federálnych kontraktov po revízii výdavkov;
- Spomalenie rastu po mnohých rokoch silnej exekúcie;
- Približne 2 500 zrušených pracovných miest a reštrukturalizácia civilného segmentu;
- Riziko ďalších rozpočtových škrtov pri zmene politických priorít;
- Opakované znižovanie očakávaní pri tržbách a zisku.
Kde sa môže trh mýliť?
Ironické je, že najsilnejší investičný argument sa mohol objaviť až po kolapse akcií.
Investori sa takmer výhradne zamerali na slabosť civilného segmentu. Do veľkej miery však prehliadajú, že obranné, spravodajské, kyberbezpečnostné a AI aktivity spoločnosti zostávajú relatívne odolné. Booz Allen ukončil fiškálny rok 2026 s rekordným backlogom približne 38 miliárd USD. Ešte dôležitejšie je, že manažment naďalej zdôrazňuje zrýchľujúci sa dopyt v oblastiach National Security, kybernetickej bezpečnosti a produktov založených na AI-native riešeniach.
Na rozdiel od tradičných poradenských firiem je Booz Allen hlboko začlenený do americkej infraštruktúry národnej bezpečnosti. Rastúce geopolitické napätie, globálne preteky v AI a modernizácia vojenských systémov ďalej podporujú dopyt po schopnostiach, ktoré spoločnosť budovala celé desaťročia.
Výsledky za štvrtý štvrťrok fiškálneho roka 2026 ukázali zaujímavý paradox. Rast tržieb sa zreteľne spomalil, ale EPS, tvorba voľného cash flow aj ziskovosť prekonali očakávania vďaka agresívnej reštrukturalizácii a optimalizácii nákladov.
To však neznamená, že výpredaj bol úplne iracionálny. Spoločnosť vstúpila do obdobia pomalšieho rastu, stratila niekoľko kontraktov a čelila výraznému politickému tlaku spojenému so znižovaním federálnych výdavkov. Kľúčovou otázkou je, či tieto problémy ospravedlňujú súčasné ocenenie.
Dnešné trhové ocenenie zrejme odráža scenár dlhodobej stagnácie. Najstrategickejšie časti biznisu spoločnosti — obrana, kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia a spravodajské služby — však ďalej expandujú. Backlog zostáva blízko rekordných úrovní. Investori by sa preto nemali pýtať, či Booz Allen narazil na problémy, ale či trh nezačal tieto problémy oceňovať tak, akoby mali pretrvávať neobmedzene dlho.
Akvizícia Ultra Mission Solutions je dôležitejšia, než sa zdá
Booz Allen nedávno oznámil akvizíciu Ultra I&C Mission Solutions za 720 miliónov USD. Ide o najväčšiu akvizíciu spoločnosti od nákupu Liberty IT Solutions za 725 miliónov USD v roku 2021.
Ultra Mission Solutions je relatívne malá spoločnosť s približne 220 zamestnancami, vrátane asi 135 špecializovaných inžinierov. Na prvý pohľad sa kúpna cena môže zdať vysoká. Booz Allen však nekupuje objem tržieb, ale technológie, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre modernú vojenskú komunikáciu a systémy riadenia bojiska.
Spoločnosť pôsobí v troch hlavných oblastiach:
- Mission Software – softvér pre velenie, riadenie a správu bojiska;
- Edge Compute – spracovanie dát priamo v mieste ich zberu;
- Encryption Management – zabezpečená komunikácia a systémy správy šifrovania.
Jej portfólio zahŕňa platformy ako Apex, ADSI, ACTS, Rain a Knox, ktoré podporujú operácie velenia a riadenia, bezpečný prenos dát, edge computing a správu šifrovania v narušenom alebo odpojenom prostredí.
Medzi zákazníkov Ultra patria programy podporujúce americkú armádu, letectvo, námorníctvo a spojenecké obranné organizácie.
Manažment očakáva, že prevzatý biznis bude niekoľko rokov generovať dvojciferný rast tržieb pri zachovaní marží EBITDA nad 20 %.
Na porovnanie: Booz Allen vo fiškálnom roku 2026 vytvoril EBITDA približne 1,23 miliardy USD pri tržbách 11,2 miliardy USD, čo znamená maržu EBITDA okolo 11 %. Ultra teda funguje takmer s dvojnásobnou ziskovosťou oproti širšej spoločnosti.
Ešte pred niekoľkými rokmi bol Booz Allen vnímaný predovšetkým ako poradenská firma a dodávateľ federálnych služieb. Dnes čoraz väčšia časť investícií smeruje do umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, systémov velenia a riadenia, edge computingu, odolnej komunikácie a obranných technológií novej generácie.
Práve tieto oblasti manažment označil počas prezentácie výsledkov za fiškálny rok 2026 ako kľúčové dlhodobé rastové motory spoločnosti. Napriek poklesu tržieb o 6,4 % na 11,2 miliardy USD si Booz Allen udržal silnú ziskovosť a ukončil rok s rekordným backlogom 38 miliárd USD.
Akvizícia Ultra Mission Solutions posilňuje práve tie časti biznisu, ktoré teraz zažívajú najsilnejší dopyt. Namiesto toho, aby Booz Allen iba čakal na zlepšenie podmienok vo vládnych výdavkoch, využíva obdobie slabosti na rozšírenie expozície voči obranným, kybernetickým a AI trhom, ktoré sa už teraz stávajú najrýchlejšie rastúcimi časťami jeho knihy objednávok.
RTX vs. Booz Allen Hamilton (denný graf)
Nižšie uvedený graf porovnáva RTX, predtým Raytheon, jedného z najsilnejších obranných dodávateľov v USA, so spoločnosťou Booz Allen Hamilton označenou zlatou krivkou. Sentiment investorov sa výrazne rozišiel. Zatiaľ čo RTX ďalej ťaží zo silných trendov v obranných výdavkoch, Booz Allen je čoraz viac vnímaný ako spoločnosť zraniteľná voči narušeniu poradenských aktivít vplyvom AI.
Zdroj: xStation5
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