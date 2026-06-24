Akcie Cerebras klesajú o 14 % 🚨

Akcie spoločnosti Cerebras v dnešnom premarkete prudko oslabili približne o 14 % po tom, čo výrobca AI čipov predstavil výhľad marží, ktorý investorov sklamal. Firma vo svojich prvých výsledkoch po nedávnom IPO uviedla, že jej celoročná ziskovosť bude výrazne slabšia než v prvom štvrťroku.
Cerebras očakáva pre rok 2026 upravenú hrubú maržu v rozmedzí 38–41 %, zatiaľ čo v prvom štvrťroku vykázala maržu 47 %. Hoci odhad prekonal analytické očakávania okolo 29,6 %, trh reagoval negatívne najmä kvôli porovnaniu s väčšími konkurentmi. Nvidia sa pohybuje v oblasti marží okolo 70 %, zatiaľ čo AMD dosahuje zhruba 50 %.
Ak by sa pokles akcií udržal aj po otvorení trhu, akcie Cerebras by sa dostali na najnižšiu úroveň od vstupu spoločnosti na burzu a firma by mohla odpísať viac než 6 miliárd USD z trhovej hodnoty. Akcie sú už teraz viac než 27 % pod cenou z burzového debutu, čo ukazuje, že nadšenie okolo AI titulov postupne slabne.
Tlak na marže súvisí so špecifickým modelom podnikania Cerebras. Analytici upozorňujú, že firma vyrába mimoriadne veľké čipy, čo môže zvyšovať výrobné náklady. Ziskovosť zároveň zaťažuje skutočnosť, že si spoločnosť krátkodobo prenajíma späť vlastné systémy od existujúceho klienta, aby zvládla vysoký dopyt, kým dokončí rozšírenie kapacity dátových centier.
Dlhodobý rastový príbeh však zostáva postavený na veľkých zákazníckych dohodách. Cerebras uzavrel viacročný kontrakt s OpenAI v hodnote 20 miliárd USD a podľa vedenia spoločnosti beží model GPT 5.4 na jeho čipoch. OpenAI má v rámci dohody nasadiť polovodiče Cerebras s kapacitou 750 MW, čo by mohlo firme zabezpečiť významný zdroj budúcich príjmov.
Pozitívnym signálom je aj spolupráca s Amazon Web Services. CEO Andrew Feldman uviedol, že AWS začne čoskoro používať čipy Cerebras vo svojich dátových centrách a prvé príjmy by mali začať prúdiť v budúcom roku. Práve dohody s OpenAI a Amazonom analytici označujú za kľúčové pre dlhodobý rast spoločnosti.
Z pohľadu investorov je však hlavným problémom rozdiel medzi silným rastom tržieb a slabšou ziskovosťou. Cerebras sa pohybuje v atraktívnom segmente AI infraštruktúry, ale trh teraz viac sleduje, či dokáže rast pretaviť do udržateľných marží. Po prudkej rally AI akcií sú investori citlivejší na akýkoľvek signál, že náklady na výstavbu kapacity môžu byť vyššie, než sa pôvodne čakalo.
Graf Cerebras (CBRS.US, H1)
Zdroj: xStation5
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