Akcie CSG rastú o 6 % 📈

- Akcie CSG dnes rastú o 6 % po pondelkovom prepade o 13 %
- Od januárového IPO akcie odpísali z maxím okolo 35 eur už viac ako 50 %
Akcie CSG dnes rastú o 6 % a korigujú tak časť strát po pondelkovom výpredaji, keď po zverejnení správy spoločnosti Hunterbrook klesli o 13 %.
Spoločnosť CSG si od svojho januárového IPO prechádza výrazným prepadom. Akcie zo svojich maxím na úrovni 35 eur odpísali už viac ako 50 % a aktuálne sa obchodujú okolo 17 eur. Krátko po vstupe na burzu sa objavili prvé problémy okolo jej španielskej dcérskej spoločnosti FMG, ktorá je vyšetrovaná pre podozrenie z korupcie a má zákaz uchádzať sa o zákazky NATO.
Ďalším problémom boli udalosti okolo minoritného akcionára Petra Kratochvíla, ktorý chce odpredať svoj podiel. Ten zároveň ocenil na 35 miliárd Kč. Hlavným problémom však bolo najmä to, že ani jedna z týchto informácií sa neobjavila v úvodnom prospekte pri vstupe CSG na burzu.
Tento týždeň bola zverejnená aj short správa spoločnosti Hunterbrook, ktorá špekuluje na pokles akcií CSG. Hunterbrook poukazuje na to, že CSG výrazne nadhodnocuje svoje výrobné kapacity v oblasti munície. Výroba munície pritom predstavuje viac ako 60 % súčasných tržieb firmy. Podľa vyšetrovania Hunterbrooku predstavuje skutočná výrobná kapacita spoločnosti iba približne 100 až 300 tisíc kusov munície, oproti viac ako 600 tisícom kusov, ktoré deklaruje CSG. Spoločnosť je tak podozrievaná z toho, že časť munície nakupuje od tretích strán, následne ju repasuje a ďalej predáva.
CSG tak v súčasnosti čelí viacerým otázkam ohľadom svojej transparentnosti voči investorom, čo je najzásadnejší dôvod, prečo akcie prechádzajú takým výrazným prepadom. Zároveň však zatiaľ ide iba o špekulácie a informácie neboli oficiálne potvrdené. Ak by teda CSG dokázalo, že tieto tvrdenia sú nepravdivé, mohlo by to byť solídnym katalyzátorom pre rast akcií.
V širšom kontexte bolo toto obdobie pre IPO CSG priaznivé, pretože zbrojárske firmy si v posledných rokoch prešli obrovským rastom. Nemecký Rheinmetall od roku 2022 pripísal viac ako 1 500 %, švédsky Saab potom viac ako 800 %. Z pohľadu CSG tak aktuálna situácia vstupu na burzu výrazne nahrávala, avšak z hľadiska ocenenia nebola firma už pri svojom IPO vôbec lacná.
CSG.NL (D1)
Zdroj: xStation05
