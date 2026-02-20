Akcie GRAIL sa prepadli po výsledkoch NHS-Galleri: primárny cieľ splnený nebol

Akcie spoločnosti GRAIL, Inc. (GRAL) v piatok 20. februára 2026 klesali približne o 45 %, keď trh spracovával topline výsledky zo štúdie NHS-Galleri. Trojročná štúdia nedosiahla primárny cieľ – štatisticky významne znížiť výskyt neskorých štádií rakoviny – čo je pre krvný test Galleri zásadná negatívna správa.
Cena akcie GRAIL dnes (GRAL)
Graf ukazuje prudký intradenný výpredaj po zverejnení výsledkov štúdie, spolu s vysokým objemom obchodov a širokým denným rozpätím. Zdroj: xStation5
Prečo akcie GRAIL dnes padajú
NHS-Galleri nedosiahla hlavný endpoint
GRAIL uviedol, že primárny endpoint – štatisticky významné zníženie neskorých štádií (Stage III–IV) – splnený nebol, hoci firma hovorila o „priaznivom trende“ v čase. Podľa Reuters išlo o viac než 142 000 ľudí vo veku 50–77 rokov v anglickej National Health Service (NHS) a cieľom bolo posúdiť, či má zmysel zaviesť širší skríningový program.
Načasovanie: správa prichádza krátko po podaní na FDA
Negatívny výsledok prichádza len pár týždňov po tom, čo GRAIL podal žiadosť o americké regulačné schválenie testu Galleri. Reuters uviedol, že podanie využíva dáta z menšej americkej štúdie (približne 25 000 účastníkov) a dáta z prvého roka NHS-Galleri.
Dopad na FDA a úhrady
FDA a úhrady (CMS) sú dve odlišné prekážky
Nesplnený primárny endpoint môže znížiť očakávania trhu, no nemusí automaticky znamenať problém u regulátora, ak iné dáta podporujú prínos testu. Reuters citoval analytika Canaccord Genuity, podľad FDA nevyzerá ako zásadne ohrozené, zatiaľ čo pri úhradách bude dôležité, ako sa k dôkazom postaví Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS).
Medicare a rok 2028 ako kľúčový míľnik
Reuters zároveň pripomenul, že začiatkom mesiaca bol podpísaný zákon umožňujúci úhradu multi-cancer screening testov v rámci Medicare od roku 2028 (podľa podmienok spôsobilosti). Pre GRAIL je viditeľnosť úhrad kľúčová pre širšie prijatie mimo samoplatcov.
Čo sledovať ďalej
Detailnejšie dáta a priebeh regulačného procesu v USA
Trh bude sledovať ďalšie zverejnenia zo štúdie NHS-Galleri, časový plán posudzovania na FDA a prípadné prvé signály, ako by CMS mohlo v budúcnosti nastavovať pravidlá úhrad pre multi-cancer skríning.
