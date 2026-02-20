Tesla a Autopilot: americký sud potvrdil verdikt 243 miliónov USD po smrteľnej nehode z roku 2019

Americký federálny sud potvrdil porotný verdikt proti Tesle vo výške 243 miliónov USD, ktorý súvisí so smrteľnou nehodou z roku 2019 s vozidlom Model S vybaveným systémom Autopilot. Rozhodnutie, zverejnené 20. februára 2026, odmietlo snahu Tesly verdikt zrušiť.
Čo súd rozhodol
Tesla neuspela s návrhom na zrušenie verdiktu
Okresná sudkyňa USA Beth Bloom v Miami uviedla, že dôkazy z procesu verdikt „viac než podporovali“ a Tesla nepredložila nové argumenty, ktoré by rozhodnutie poroty zvrátili.
Kontext: čo sa stalo pri nehode v roku 2019
Priebeh nehody a obete
Podľa Reuters došlo k nehode 25. apríla 2019, keď vodič George McGee prešiel križovatkou a narazil do zaparkovaného Chevroletu Tahoe, pričom dve osoby stáli vedľa vozidla. Naibel Benavides Leon zomrela a Dillon Angulo utrpel vážne zranenia.
Ako vznikla suma 243 miliónov USD
Kompenzačné a sankčné odškodné
Porota priznala 129 miliónov USD ako kompenzačné škody a 200 miliónov USD ako sankčné (punitive) odškodné. Tesla niesla zodpovednosť za 33 % kompenzačných škôd (42,6 milióna USD) a sankčná časť zvýšila celkové zaťaženie Tesly približne na 243 milió
Prečo je to dôležité pre akcie Tesla (TSLA)
Právne riziko okolo asistenčných systémov
Pre investorov je to pripomienka, že spory okolo pokročilých asistenčných systémov vodiča (ADAS) môžu predstavovať dlhodobé reputačné aj finančné riziko. Zároveň to môže ovplyvniť, ako firmy tieto funkcie komunikujú, obmedzujú a ako nastavujú varovania pre vodičov.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Akcie GRAIL sa prepadli po výsledkoch NHS-Galleri: primárny cieľ splnený nebol
OpenAI vraj pripravuje AI zariadenia: smart reproduktor s kamerou, smart okuliare a smart lampu
Nvidia siaha na „domáce ihrisko“ Intelu a AMD: CPU pre dátové centrá a ďalší krok k Windows notebookom
Zhrnutie trhov: Európa sa vracia do zelených čísel 🇪🇺 📈 Podnikateľská aktivita konečne zrýchľuje ❓
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.