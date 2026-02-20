OpenAI vraj pripravuje AI zariadenia: smart reproduktor s kamerou, smart okuliare a smart lampu

OpenAI vyvíja „rodinu“ spotrebiteľských zariadení poháňaných umelou inteligenciou (AI), uviedol The Information podľa Reuters. Prvým produktom má byť smart reproduktor s cenou 200–300 USD, no podľa Reuters sa nebude dodávať skôr ako vo februári 2027.
Čo má byť v prvej vlne hardvéru od OpenAI
Smart reproduktor: kamera a dôraz na kontext
The Information podľa Reuters tvrdí, že reproduktor bude mať kameru, aby lepšie chápal používateľov aj ich okolie. OpenAI bezprostredne nereagovala na žiadosť Reuters o komentár.
V hre sú aj smart okuliare a „smart lampa“
Okrem reproduktora sa spomínajú aj smart okuliare a smart lampa, pričom smart okuliare sa podľa Reuters neočakávajú v masovej výrobe skôr ako v roku 2028.
Prečo sa OpenAI posúva do spotrebiteľského hardvéru
Jony Ive a ambície „fyzickej AI“
Reuters uviedol, že OpenAI vstúpila do hardvéru akvizíciou startupu io Products (bývalého dizajnéra Applu Jonyho Ivea) za 6,5 miliardy USD. OpenAI už skôr oznámila, že tím io Products sa zlúčil s OpenAI a Ive so štúdiom LoveFrom prevzal širšie dizajnové zodpovednosti.
Vlastné zariadenie môže znížiť závislosť na telefónoch a platformách
Z pohľadu trhu ide najmä o distribúciu: dedikované zariadenia môžu spraviť AI asistenta „ambientným“ a dostupným mimo aplikácií. Ak budú kľú a senzory, porastie význam tém ako súkromie a dôvera používateľov.
Konkurenčné prostredie: smart okuliare naberajú na význame
Meta má náskok, Apple a Google sa pripravujú
Reuters pripomenul úspech smart okuliarov Ray-Ban od Mety a zároveň uviedol, že Apple aj Google podľa dostupných informácií pracujú na vlastných okuliaroch. Reuters tiež informoval o iniciatívach Googlu smerujúcich k AI okuliarom, čo naznačuje rastúcu konkurenciu v segmente.
Čo sledovať ďalej
Časový plán, pozicionovanie produktu a regulačný dohľad
Najbližším míľnikom bude, či OpenAI zverejní konkrétnejšie detaily výrazne pred najskorším termínom dodávok vo februári 2027. Trh bude zároveň sledovať, ako firma vysvetlí prácu s kamerou a dátami v období rastúcej kontroly spotrebiteľskej AI.
