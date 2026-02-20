Nvidia siaha na „domáce ihrisko“ Intelu a AMD: CPU pre dátové centrá a ďalší krok k Windows notebookom

Nvidia rozširuje pôsobenie mimo grafické procesory (GPU) aj na centrálné procesory (CPU) — teda do segmentu, ktorý dlhodobo ovládajú Intel a AMD. Kľúčovým impulzom je rozšírená spolupráca s Meta, ktorá okrem miliónov AI čipov zahŕňa aj samostatné nasadenia CPU Nvidia Grace a výhľad na ďalšiu generáciu Vera.
Nvidia stavia „full-stack“: GPU + CPU + sieť
Dohoda s Meta ukazuje, že CPU nie sú len doplnok ku GPU
Nvidia uviedla, že dohoda zahŕňa Blackwell aj budúci Rubin, zároveň procesory Grace a Vera, čo posilňuje ambíciu predávať CPU nielen v kombinácii s GPU, ale aj ako samostatné servery. Firma CPU prezentuje ako riešenie pre bežné datacentrové úlohy (napr. databázy) aj pre agentnú AI, kde môže byť CPU kapacita úzkym miestom.
Prečo je to dôležité: väčší podiel na výdavkoch dátových centier
Ak Nvidia dokáže v jednej ponuke presadiť GPU, CPU aj sieťovú infraštruktúru, môže tacentrových rozpočtov a posilniť „lock-in“ u zákazníkov. Meta má navyše využívať aj networking od Nvidie a funkcie typu confidential computing (dôverné výpočty), napríklad pre niektoré scenáre okolo WhatsApp.
Intel a AMD pod tlakom: pribúda nová konkurenčná fronta
Nedostatok serverových CPU zhoršuje situáciu pre tradičných hráčov
Reuters uviedol, že Intel a AMD upozornili zákazníkov v Číne na nedostatok serverových CPU — pri Inteli sa v niektorých prípadoch spomínali dodacie lehoty až do šiestich mesiacov a pri AMD až 8–10 týždňov. V takom prostredí môže alternatívna CPU platforma (aj Arm) získať časť dopytu najmä vďaka dostupnosti.
Intel profituje z AI dopytu, no kapacita zostáva brzdou
Ďalšie reporty Reuters poukázali na to, že Intel má problém uspokojiť dopyt po CPU pre AI dátové centrá aj pri výrobe na hranici kapacity, pričom obmedzenia dodávok sa opakovane objavujú ako krátkodobý limit. To zvyšuje citlivosť trhu na správy, keď veľkí zákazníci rozširujú nasadenie konkurenčných CPU riešení.
Ďalší cieľ Nvidie: Windows notebooky s Arm čipmi Nvidia
Úniky naznačujú platformy N1/N1X už na jar 2026
The Verge informoval o únikoch, podľa ktorých Lenovo pripravuje notebooky s nadchádzajúcimi Arm čipmi Nvidia N1 a N1X (system-on-chip, SoC), ktoré by sa mohli objaviť už na jar 2026. Ak sa to potvrdí, Nvidia vstúpi priamo do segmentu Windows notebookov, kde tradične dominujú Intel a AMD.
Čo sledovať ďalej
Trh bude sledovať ďalšie oznámenia o nasadení CPU u hyperscalerov (mimo Meta), časovanie platformy Vera a Rubin a prípadné oficiálne potvrdenie uvedenia N1/N1X notebookov. Pri Inteli a AMD bude kľúčové, či sa počas roka 2026 uvoľní napätie v dodávkach CPU a ako rýchlo dokážu brániť trhové podiely, keď sa nákupy AI infraštruktúry rozširujú.
